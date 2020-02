به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹ خانواده کرایسلر توانسته بودند در نمایش قدرت و جذابیت ازخودرو‌های دیگر هم رده خود پیشی بگیرند. این امر حتی شامل قدرتمندترین‌های آن زمان نیز می‌شد. اما یکی از خودرو‌ها که توانسته بود در این رقابت همواره پیاپی مسیر را طی کند خودروی داج دی‌تونا توربو بود که در حال حاضر یک نمونه تقریبا دست نخورده از آن در دست فروش قرار گرفته است.

مشخصات خودروی داج دی‌تونا توربو

اتومبیل دی‌تونا توربو به یک موتور ۲.۲ لیتری که با Garredtt To3 Turbocharge تنظیم شده، مجهز شده است. این خودرو قدرتی مطابق با ۱۴۳ اسب بخار به همراه گشتاور ۱۶۰ پوند بر فیت دارد. این خودرو همچنین به صورت پیش فرض با سیستم گیربکس ۵ سرعته به بازار وارد شد. دی‌تونا در طراحی داخلی از یک ترکیب رنگ سفید و مشکی بر روی صندلی‌های خود برخوردار است. داستان این خودروی در حال فروش به این صورت است که یک شخص آن را به صورت دست نخورده در کانزاس خریداری کرد. وی به مدت دو سال پیاپی از دی‌تونا توربو استفاده کرد و پس از گذشت ۵۰۰۰ مایل آن را به یک فروشگاه فروخت. اتومبیل مذکور پس از مدتی، حالا تنها با ۵۰۰۰ مایل کارکرد به فروش گذاشته شده است.

گفتنی است که دی‌تونا ابتدا با قیمت ۹۳۰۰ دلار برای فروش در مناقصه وجود داشت که پس از عدم موفقیت در ایجاد این عملیات، با قیمت ۱۹۹۰۰ دلار بر روی سایت فروشنده قرار گرفت. در طی انتشار خبر‌های مربوط به این خودرو اشخاصی همچنین تبلیغات قدیمی اتومبیل دی‌تونا توربو را در صفحات مجازی خود منتشر کردند تا کاربران بیشتر با این اتومبیل آشنا شوند. بر طبق گفته منابع خبری کارگردان این تبلیغ بیل باتلر بوده که در اثار خود از نام‌های معروف فیلم‌های Jaws، Deliverance، Grease و One Flew Over the Cuckoo's Nest بهره می‌برد. همچنین طراح تولید این اثر نیز جیم اسپنسر است. وی همچنین در کار‌هایی مانند Germlins، Poltergeist و Stripes فعالیت داشته است. در کنار این اشخاص نیز دیوید واتکین برای تصویربرداری وجود داشته که آثار موفقی مانند دو همکار دیگر خود در کارنامه به همراه دارد. لازم به ذکر است که ستاره اصلی در این تبلیغ خود اتومبیل دی‌تونا توربو است.

