کرونا چیست/ از صفر تا صد ویروس کرونا

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مهاباد، کرونا (corona) به معنای تاج یا هاله است و شکل ظاهری ویروس کرونا زیر میکروسکوپ، شبیه به یک تاج سلطنتی است. کرونا ویروس‌ها، طیف وسیعی از ویروس‌ها را شامل می‌شوند. ساده‌ترین نوع آن سرماخوردگی معمولی و پیچیده‌ترین نوع آن در حال حاضر بیماری کرونا است.

ویروس کرونا دوره نهفته به نسبت طولانی از چند روز تا ۲ هفته دارد و همین امر موجب شده تا زمانی که علایمی، چون تب و تنگی نفس در مبتلایان بروز نکند، از آن آگاهی پیدا نکنند و ضرورتی برای رفتن به بیمارستان نبینند.

تاکنون ۶ نمونه از ویروس کرونا در جهان کشف شده و با این مورد آخر، تعداد آن‌ها به هفت مورد رسیده است؛ این ویروس جزو خانواده بزرگی از ویروس‌هاست که از سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری سارس را شامل می‌شود؛ این ویروس در معمولی‌ترین حالت باعث سرماخوردگی می‌شود و نشانه‌های ابتلا به آن در انسان تب، سرفه و تنگی نفس است.

کرونا مثل سایر ویروس‌های تنفسی است که در افراد دارای نقص ایمنی مانند بیماران دیابتی، دیالیزی و دارای بیماری‌های خود ایمن می‌تواند خطرناک باشد و مرگ و میر آن تاکنون بیشتر از سه درصد مبتلایان نیست.

تاکنون موردی از ابتلای به کرونا در مهاباد دیده نشده است

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد گفت: تعداد ۳ بیمارستان در آذربایجان غربی به بیماری کرونا اختصاص داده شده است و خوشبختانه تاکنون هیچ مورد قطعی از ابتلا به ویروس کرونا در شهرستان مهاباد گزارش نشده است.

امیر بهزاد با اشاره به اینکه این ویروس از سه طریق انسان به انسان، وسایل آلوده و از راه تنفس منتشرمی شود، افزود: رعایت بهداشت فردی از جمله شستشوی دست‌ها، استفاده از ماسک و ضد عفونی کردن وسایل کار می‌توان از مبتلا شدن به آن پیشگیری کرد.

او با بیان اینکه با گرمتر شدن هوا قدرت این ویروس ضعیف می‌شود و تعداد زیادی از مبتلایان هم در جریان روند درمان بهبود پیدا می‌کنند، اضافه کرد: شهروندان خبر‌ها را از منابع رسمی و موثق رصد و از هرگونه توجه به شایعه و انتشار آن خودداری کنند.

فرماندار مهاباد نیز در خصوص پیشگیری از این بیماری گفت: در حال حاضر مکان‌های عمومی مانند مدارس، قرائت خانه ها، مراکز ورزشی، تالار‌های عروسی، مجالس ترحیم، قلیان‌سرا‌ها و قهوه‌خانه‌های مهاباد به منظور پیشگیری از شیوع کرونا ویروس تا اطلاع ثانوی تعطیل شده است.

ایرج شجاعی، با بیان اینکه برای مقابله با این مشکل باید سازمان ‌یافته و با مدیریت کامل عمل کرد افزود: مسئولان در مواجهه با بروز مشکلاتی از این دست دارای تجربه‌ های ارزنده‌ای هستند اما آماده ‌سازی، آموزش همگانی و پیش ‌بینی ‌ها از نکات اساسی است که برای پیشگیری و مقابله با این بیماری از اولویت برخوردار است.

با مصرف ویتامین‌ها به جنگ با ویروس کرونا بروید

کمبود ویتامین‌ها مانند C و A و D و تضعیف سیستم ایمنی بدن احتمال ابتلا به بیماری‌های تنفسی و کرونا را افزایش می‌دهد.

مصرف روزانه منابع غذایی ویتامین C مثل سبزی و سالاد همراه با غذا، میوه‌های حاوی ویتامین C مثل پرتقال، نارنگی، لیموشیرین، کیوی و سبزی‌های دارای ویتامین C مثل انواع کلم، گل کلم، شلغم، فلفل سبز و فلفل دلمه و یک عدد پرتقال یا دو عدد نارنگی، هویج و کدوحلوایی و سبزی‌های سبز تیره مثل اسفناج، برگ چغندر و برگ‌های تیره رنگ کاهو که از منابع خوب ویتامین A هستند.

تاریخچه ویروس کرونا

شیوع ویروس کرونا اواخر دسامبر گذشته (آذر، دی) از کشور چین آغاز شد و تاکنون هزاران نفر در چین به این ویروس مبتلا شدند و صد‌ها نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده‌اند.

بر اساس آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکنون ۲۰ استان کشور درگیر کرونا ویروس شده و در مجموع ۱۴۱ نفر به این بیماری مبتلا شده‌اند.

براساس آمار از این تعداد تاکنون ۵۴ نفر بهبود یافته و ۲۲ نفر نیز بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جان باخته‌اند و بقیه در حال درمان هستند.

