برای سلامت پروستات چه بخوریم؟

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، پروستات، غده ای است که برای سلامت سیستم تناسلی یک مرد، ضروری است؛ هر چند هر مردی نمی داند که پروستات چه کاری انجام می دهد. غده پروستات، تغذیه و حفاظت برای سلول های اسپرم فراهم می کند. بدون غده پروستات، یک مرد توانایی تولید مثل ندارد. همچنین یک بخش آسیب پذیر از بدن مرد است و نسبت به مشکلات سلامتی مختلف، حساس می باشد. با توجه به راهنمای سلامت پروستات، بیش از ۳۰ میلیون مرد در جهان از بیماری های پروستات رنج می برند و هر سال ۲۲۰ هزار مرد مبتلا به سرطان پروستات تشخیص داده می شوند.

برای یک مرد، حمایت از سلامت پروستات بسیار مهم است. بیماری های پروستات، به طور منفی بر کیفیت زندگی یک مرد تاثیر می گذارند و گاهی اوقات می توانند کشنده باشند. مکمل ها یک ابزار سلامتی ارزشمند برای مردان به منظور پیشگیری و درمان بیماری های پروستات هستند. آنها همچنین می توانند سلامت پروستات و سیستم تولید مثل یک مرد را بهبود ببخشند. مکمل های خوب برای سلامت پروستات از بیماری های پروستات پیشگیری و یا آنها را درمان خواهند کرد، سلامت پروستات و سیستم تولید مثل را افزایش می دهند و مزایای سلامتی دیگری دارند که به همراه آن می آید.

مکمل ها چگونه می توانند از سلامت پروستات پشتیبانی کنند؟

مکمل های برتر پروستات می توانند از سلامت پروستات حمایت کرده و سلامت کلی و کیفیت زندگی را بهبود ببخشند. سلامت پروستات می تواند توسط مصرف مکمل ها پشتیبانی و محافظت شود که در نهایت به سلامت بهتر، طول عمر و کیفیت زندگی منجر می شود. مکمل هایی که در موردشان صحبت خواهیم کرد، همگی از سلامت پروستات حمایت کرده و از برخی مشکلات عمده سلامت پروستات جلوگیری و آن‌ها را درمان می کنند. مزایای اضافی نیز از این مکمل ها به دست خواهند آمد.

برخی از این مزایا عبارتند از:

حمایت از سلامت پروستات

کاهش خطر سرطان پروستات

کاهش خطر ابتلا به بیماری های مرتبط با پروستات

افزایش توده عضلانی سالم

پیشگیری از بیماری قلبی

کاهش یبوست

بازگردادن رشد مو

پیشگیری از سخت شدن شریان ها

پیشگیری از التهاب

کاهش فشار خون

حمایت از سلامت دستگاه گوارش

بهبود جریان خون

حمایت از سیستم ایمنی بدن

حمایت از پوست سالم

جلوگیری از سرطان های مختلف

بهبود سلامت کلی

مصرف مکمل ها یک راه عالی برای تاثیر مثبت بر سلامت و بهبود زندگی تان است. مصرف مکمل هایی که از سلامت پروستات حمایت می کنند نیز یک راه بسیار خوب برای افزایش طول عمر شماست. پس از ۴۰ سالگی، پروستات یک مرد شروع به تغییر و رشد می کند و آن را در معرض خطر بسیاری از بیماری های رایج پروستات قرار می دهد. مصرف مکمل های پروستات می تواند به جلوگیری از بروز این مشکلات بالقوه در سن پیری کمک کند و همچنین در صورت بروز این مشکلات، آنها را درمان نماید.

چرا باید برای پروستات تان، مکمل مصرف کنید؟

غده پروستات مرد ممکن است قربانی بیماری های مختلف پروستات شود. برخی از بیماری ها ممکن است سلامت روانی یا کیفیت زندگی یک مرد را کاهش دهند و همه آنها سلامت جسمی مرد را تضعیف خواهند کرد.

مصرف مکمل های قوی برای سلامت پروستات از سه راه مختلف برای یک مرد مفید است:

آنها می توانند از ایجاد بیماری های پروستات جلوگیری کنند.

آنها می توانند بیماری های فعلی پروستات را درمان کنند.

آنها می توانند سلامت کلی، جنسی و باروری را بهبود بخشند.

برای درک و قدردانی از مزایای مصرف مکمل های موثر برای سلامت پروستات، داشتن یک دانش پایه از بیماری هایی که شما با مصرف این مکمل ها از آنها پیشگیری کرده یا درمانشان می کنید، مهم است.

در اینجا لیستی از بیماری های رایج پروستات که مردان در سراسر جهان از آن رنج می برند را می بینید:

بزرگ شدن پروستات (BPH)- بزرگ شدن پروستات، هیپرپلازی خوش خیم پروستات یا BPH نیز نامیده می شود. بزرگ شدن پروستات، رایج ترین بیماری پروستات در میان مردان بالای ۵۰ سال است و نیمی از مردان بین سنین ۵۰ و ۶۰ دچار این مشکل می شوند. این عارضه سلامتی متداول به تغییرات هورمونی وابسته به سن مرتبط است. علائم با سختی در ادرار کردن شروع شده و سپس به نیاز فوری و مکرر برای ادرار کردن تبدیل می شود و در نهایت به تخلیه ناقص مثانه منجر می گردد. عوامل خطر اصلی BPH، سن و داشتن اضافه وزن یا چاق بودن است. مکمل ها می توانند علائم بزرگ شدن پروستات را درمان کنند و احتمالا عواقب آن را معکوس نمایند و همچنین عوامل خطر قابل کنترل را کاهش دهند.

سرطان پروستات- رایج ترین شکل سرطان در مردان، سرطان پروستات است. تنها در ایالات متحده، تقریبا ۲.۸ میلیون مرد با سرطان پروستات زندگی می کنند و هر سال ۳۰ هزار مرد بخاطر سرطان پروستات جانشان را از دست می دهند. برخی از بزرگترین عوامل خطر عبارتند از سن بالا، ژنتیک و رژیم غذایی. مکمل ها می توانند با پرداختن به عوامل خطر رژیمی به پیشگیری از سرطان پروستات کمک کنند و همچنین می توانند به درمان علائم سرطان پروستات یاری برسانند.

پروستاتیت- پروستاتیت، شایع ترین بیماری پروستات است که مردان زیر ۵۰ سال را تحت تاثیر قرار می دهد و التهاب غده پروستات است. این التهاب معمولا توسط یک عفونت ایجاد می شود. این تورم غده پروستات، علائمی مانند درد در قسمت تحتانی شکم، مثانه، کمر، راست روده، بیضه، کشاله ران و غیره ایجاد می کند. همچنین ممکن است باعث الگوهای غیر طبیعی ادرار، لرز، خستگی یا تب شود. عوامل خطر عبارتند از داشتن یک عفونت در مثانه یا پیشاب راه، کم آبی بدن، داشتن رابطه جنسی محافظت نشده و غیره. مکمل ها می توانند پروستاتیت و علائم آن را درمان کنند و به پیشگیری از آن کمک نمایند.

همچنین برخی بیماری های سیستم تناسلی وجود دارند که با سلامت پروستات مرتبط هستند.

این ها برخی از بیماری های تناسلی هستند که با سلامت پروستات مرتبط می باشند:

اختلال نعوظ- اختلال نعوظ یا ED، بیماری است که بر توانایی مرد برای داشتن و حفظ یک نعوظ تاثیر منفی می گذارد. عوامل خطر عبارتند از دیابت، فشار خون بالا، سخت شدن شریان ها، خستگی، استرس و همچنین بزرگ شدن پروستات. یک بررسی روی ۱۴ هزار مرد مسن چند ملیتی، شیوع BPH را همراه با علائم دستگاه ادراری تحتانی نشان داد و ۶۰% از این مردان، اختلال نعوظ را تجربه کرده بودند.

بی اختیاری- بی اختیاری، وضعیتی است که در آن کنترل مثانه از دست می رود. بزرگ شدن پروستات، یکی از علل بی اختیاری در مردان است بنابراین سلامت پروستات و بی اختیاری با هم مرتبط اند. بسیاری از مردان مبتلا به بی اختیاری، نشت های ادرار جزئی و گاه به گاه را تجربه می کنند اما بقیه غالبا لباس هایشان را خیس خواهند کرد.

۱۰ مورد از مهم ترین مکمل ها برای سلامت پروستات

حال که شما اهمیت غده پروستات برای سلامت تان را درک کردید، اجازه دهید بهترین مکمل ها برای سلامت پروستات را بررسی کنیم. در اینجا لیستی از ۱۰ مکمل برتر برای سلامت پروستات که بi عنوان یک راهنما برای شما گردآوری شده، بیان می کنیم. آن به شما کمک خواهد کرد بهترین مکمل پروستات را برای نیازها و شیوه زندگی تان پیدا کنید.

بورون

بورون از طریق متعادل کردن هورمون های مردانه به وسیله افزایش سطوح تستوسترون از سلامت پروستات حمایت می کند. یک مطالعه که در سال ۲۰۰۲ در مجله بین المللی آندرولوژی منتشر شد، ادعا کرد که افزایش تستوسترون یا تستوسترون تراپی، سلامت کلی پروستات را بهبود می بخشد.

همچنین نشان داد که تستوسترون می تواند بیماری های عمده پروستات را درمان کند. توانایی که بورون برای افزایش سطوح تستوسترون دارد، آن را به یکی از بهترین مکمل ها برای سلامت پروستات تبدیل می کند.

سایر مزایای بورون عبارتند از:

حمایت از سلامت پروستات

افزایش توده عضلانی سالم

ترمیم پوست

مبارزه با دیابت

درمان آرتروز

تقویت استخوان ها

بهبود سلامت کلی

بورون می تواند به مبارزه و پیشگیری از دیابت کمک کند که از چند راه به سلامت پروستات کمک می نماید. مردانی که بیماری های پروستات و دیابت دارند، علائم بدتری را نسبت به مردانی که دیابت ندارند تجربه می کنند. دیابت همچنین می تواند یک عامل خطر برای پروستاتیت باشد. بورون به وسیله پیشگیری و مبارزه با دیابت، به پیشگیری از بیماری های پروستات متعاقب کمک می کند.

چگونه برون را مصرف کنیم؟

بورون می تواند در هر زمانی از روز مصرف شود اما برای به حداکثر رساندن اثراتش باید با غذا مصرف شود. بورون هنگامی که با غذا مصرف می شود، بهتر توسط بدن جذب می گردد. شما باید از دستورالعمل های موجود روی بسته بندی محصول پیروی کنید و اگر هرگونه نگرانی دارید، با پزشک تان صحبت نمایید.

عوارض جانبی بورون!

بورون در دوزهای توصیه شده، کاملا بی خطر بوده و باعث هیچ گونه عوارض جانبی نمی شود. در دوزهای خیلی بالا، بورون ممکن است باعث استفراغ، ناراحتی معده و درد شکم شود. تا زمانی که شما دستورالعمل های مکمل تان را دنبال می کنید، نباید هیچ گونه عوارض جانبی را تجربه کنید.

شبدر قرمز

شبدر قرمز از جنبه های مختلف، یک مکمل خوب برای سلامت پروستات است. آن دارای خواص ضد تومور است که به پیشگیری و درمان سرطان کمک می کنند که سرطان پروستات را هدف می گیرد.

همچنین توانایی مبارزه با عفونت ها از جمله عفونت های پروستاتیت را دارد. همچنین توسط یک مطالعه در سال ۲۰۰۸ مشخص شد که این مکمل با کاهش حجم پروستات می تواند بزرگ شدن پروستات را درمان کند و در عین حال در سطوح هورمون جنسی تغییری ایجاد نکند. این بدان معناست که شبدر قرمز می تواند هر ۳ تهدید عمده سلامت پروستات و همچنین بی اختیاری را هدف بگیرد.

سایر مزایای شبدر قرمز عبارتند از:

از سلامت پروستات پشتیبانی می کند.

از بیماری قلبی جلوگیری می کند.

کلسترول LDL را کاهش می دهد.

تراکم استخوان را افزایش می دهد.

بدن را سم زدایی می کند.

خون را تمیز می کند.

جریان خون را افزایش می دهد.

از آسیب اکسیداتیو جلوگیری می کند.

اختلالات گوارشی را درمان می کند.

سلامت کلی را بهبود می بخشد.

شبدر قرمز، یکی از بهترین مکمل ها برای سلامت پروستات است چون از هر ۳ تهدید عمده برای سلامت پروستات و برخی از بیماری های مرتبط پیشگیری کرده و آنها را درمان می کند. همچنین مزایای سلامتی اضافی ارائه می دهد که آن را به یک مکمل جامع برای سلامت تبدیل می کند.

چگونه شبدر قرمز را مصرف کنیم؟

شبدر قرمز در اشکال بسیار مختلفی موجود است از جمله چای، قرص، کپسول، تنتور و عصاره. شبدر قرمز می تواند در هر زمانی از روز مصرف شود و به یک اندازه موثر باشد. با این حال فرم های مختلف، دستورالعمل های مصرف متفاوتی دارند بنابراین راهنمایی های روی مکمل خاص تان را بخوانید.

عوارض جانبی شبدر قرمز!

شبدر قرمز معمولا باعث هیچ گونه عوارض جانبی قابل توجهی نمی شود. برخی از مردم ممکن است علائم راش مانند، سردرد یا تهوع را تجربه کنند.

ریشه گزنه

ریشه گزنه برای درمان بزرگ شدن پروستات که به هیپرپلازی خوش خیم پروستات نیز معروف است، مفید می باشد. برای افراد مبتلا به BPH، مشخص شده که ریشه گزنه، حجم پروستات و علائم بیماری را کاهش می دهد. همچنین ثابت شده که بیماری های ادراری از جمله بی اختیاری را -که یک بیماری مرتبط با سلامت پروستات است- درمان می کند.

مکمل های ریشه گزنه، مزایای سلامتی دیگری نیز دارند که عبارتند از:

حمایت از سلامت پروستات

تسکین یبوست

درمان بیماری های مفاصل

کاهش درد استئوآرتریت

بهبود گردش خون

جلوگیری از کم خونی

جلوگیری از دیابت

کاهش التهاب

درمان سنگ کلیه

بهبود سلامت کلی

ریشه گزنه، یکی از بهترین مکمل های پروستات برای هیپرپلازی پروستات خوش خیم یا بزرگ شدن پروستات است. آن می تواند برای درمان علائم و خود وضعیت مورد استفاده قرار گیرد. همچنین می تواند برای پیشگیری از ایجاد BPH به کار رود. این یکی از بهترین مکمل ها برای سلامت پروستات است چون با خواص درمانی اضافه اش از سلامت پروستات پشتیبانی می کند.

چگونه ریشه گزنه را مصرف کنیم؟

مکمل های ریشه گزنه در اشکال مختلفی موجودند؛ از جمله تنتور، چای، پودر و کپسول. آن می تواند در هر زمانی از روز مصرف شود؛ با غذا یا بدون غذا. برای اطمینان از استفاده مناسب، مطمئن شوید از دستورالعمل های روی بسته بندی محصول پیروی می کنید.

عوارض جانبی ریشه گزنه!

ریشه گزنه به طور کلی باعث عوارض جانبی نمی شود اما برخی از مردم ممکن است در دوزهای بالا، ناراحتی معده و تعریق را تجربه کنند. اگر از دستورالعمل های مکمل پیروی شود، اکثر افراد هیچ گونه عوارض جانبی را تجربه نمی کنند.

نخل اره ای

نخل بادبزنی اره ای می تواند به درمان یا معکوس کردن BPH یا بزرگ شدن پروستات کمک کند. مطالعات نشان می دهند که آن قادر به درمان BPH بدون اثرات جانبی نامطلوب مانند از دست دادن میل جنسی -که یک عارضه جانبی شایع درمان های جایگزین است- می باشد.

گمان می رود که این گیاه، علل BPH را درمان می کند. یکی از این علل، تبدیل تستوسترون به دی هیدروتستوسترون یا DHT است. نخل بادبزنی اره ای، فرایند تبدیل را مهار می کند و میزان تستوسترونی که به DHT تبدیل می شود را کاهش می دهد. همچنین مانع تولید پروژسترون و استروژن که با تولید DHT مرتبط اند، می شود.

سایر خواص درمانی نخل بادبزنی اره ای عبارتند از:

حمایت از سلامت پروستات

بازگرداندن رشد مو

درمان سرطان پروستات

تعدیل متابولیسم

تحریک اشتها

کمک به هضم غذا

بهبود میل جنسی

کاهش یبوست

مبارزه با میگرن

درمان سرماخوردگی

بهبود سلامت کلی

به عنوان یکی از مکمل های برتر برای سلامت پروستات، نخل بادبزنی اره ای دارای قابلیت های شگفت انگیز حمایت از سلامت پروستات است؛ به ویژه از طریق جلوگیری از هیپرپلازی خوش خیم پروستات. همچنین دارای خواص درمانی دیگری است که آن را به یک مکمل جامع تبدیل می کند.

چگونه نخل بادبزنی اره ای را مصرف کنیم؟

نخل بادبزنی اره ای می تواند در هر زمانی از روز با غذا یا بدون غذا مصرف شود. هیچ یک از این دو روش، تاثیری بر کارایی یا سرعت جذب آن ندارد. برای به حداکثر رساندن مزایای آن، از دستورالعمل های مربوط به دوز مصرف مکمل تان پیروی کنید.

عوارض جانبی نخل بادبزنی اره ای!

نخل بادبزنی اره ای معمولا باعث عوارض جانبی نمی شود اما برخی عوارض جانبی خفیف گزارش شده اند. این عوارض جانبی شامل سرگیجه، تهوع، یبوست و اسهال و… می باشند. با این حال مصرف نخل بادبزنی اره ای بی خطر است و شما به منظور جلوگیری از این عوارض جانبی، نباید بیشتر از مقدار توصیه شده مصرف کنید.

لیکوپن

لیکوپن عمدتا برای جلوگیری و درمان سرطان پروستات به کار می رود. لیکوپن با مهار کردن تظاهر گیرنده های آندروژن در سلول های سرطان پروستات، آن را درمان می کند. آن ممکن است پیشرفت چرخه سلولی را تنظیم کند و تکثیر سلولی سرطان پروستات را نیز کاهش دهد. آن می تواند خواص کموپروتکتیو داشته باشد که به جلوگیری از پیشرفت سرطان پروستات نیز کمک می کند. لیکوپن می تواند بزرگ شدن پروستات به علت BPH را نیز کند کرده یا متوقف سازد.

سایر مزایای لیکوپن عبارتند از:

از سلامت پروستات حمایت می کند.

از سخت شدن شریان ها جلوگیری می کند.

از دیابت جلوگیری می کند.

از پوست تان در مقابل آفتاب سوختگی محافظت می نماید.

از پوکی استخوان جلوگیری می کند.

از بیماری های چشم وابسته به سن جلوگیری می کند.

ناباروری را درمان می کند.

به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می کند.

سلامت کلی را بهبود می بخشد.

انتظار می رود که لیکوپن، آنتی اکسیدانی قوی تر و موثرتر نسبت به کاروتنوئید باشد که یک دستاورد است. آن به حفظ قدرت، ضخامت و سیالیت غشای سلول نیز کمک می کند. داشتن غشای سلولی قوی برای جلوگیری از بیماری، حیاتی است چون غشاهای سلولی، لایه به طور انتخابی نفوذ پذیر هستند که به مواد خاصی اجازه ورود می دهد. لیکوپن دارای مزایای سلامتی بسیاری است و به طور خاص به سلامت غده پروستات کمک می کند.

چگون لیکوپن را مصرف کنیم؟

لیکوپن، محلول در چربی است. این بدان معناست که بهتر است برای حداکثر جذب با غذا مصرف شود. می توان آن را بدون غذا نیز مصرف کرد اما هنگامی که با یک وعده غذایی مصرف شود، بیشترین فایده را به بدن می رساند.

عوارض جانبی لیکوپن!

لیکوپن نیز هیچ گونه عوارض جانبی قابل توجهی ندارد و کاملا مطمئن است. بیشترین دوزی که با موفقیت آزمایش شده است، دوز ۱۲۰ میلی گرم در روز برای مدت یک سال می باشد.

عصاره چای سبز

عصاره چای سبز در پیشگیری از سرطان پروستات، بسیار خوب عمل می کند. آن حاوی موادی مانند پلی فنول هاست که گروهی از مواد شیمیایی با خواص آنتی اکسیدانی هستند. یکی از مهم ترین پلی فنول ها برای پروستات، کاتچین ها هستند؛ به خصوص در فرم اپی گالوکاتچین-۳-گالات که به EGCG نیز معروف است. EGCG به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته و در مسدود کردن مسیرهایی که در رشد سلول های سرطان پروستات دخیل اند، بسیار فعال است.

عصاره چای سبز فواید سلامتی زیر را نیز ارائه می دهد:

حمایت از سلامت پروستات

جلوگیری از التهاب

درمان افسردگی

کمک به کاهش وزن

درمان اختلالات معده

درمان پوکی استخوان

کاهش استفراغ و اسهال

جلوگیری از سایر سرطان ها

درمان سندرم خستگی مزمن

درمان بیماری پارکینسون

درمان بیماری قلبی

پایین آوردن فشار خون

حمایت از سلامت کلی

آنتی اکسیدان هایی که توسط عصاره چای سبز ارائه می شوند، از آسیب اکسیداتیو به سلول های شما جلوگیری می کنند، به عملکرد سالم سلول کمک می کنند و بسیاری از مزایای ذکر شده در بالا را ارائه می دهند. به این دلیل، آن یکی از موثرترین مکمل های پروستات است.

چگونه عصاره چای سبز را مصرف کنیم؟

عصاره چای سبز را می توان با غذا یا بدون غذا مصرف کرد. مصرف عصاره چای سبز با روغن ماهی، دارای اثرات هم افزایسس مثبت سلامت از جمله افزایش فراهمی زیستی آن است. برخی عصاره های چای سبز حاوی کافئین هستند و می توانند یک دیورتیک باشند بنابراین نوشیدن مقدار زیادی آب توصیه می شود.

عوارض جانبی عصاره چای سبز!

عصاره چای سبز دارای هیچ گونه عوارض جانبی مجزا نیست. با این حال آنهایی که حاوی کافئین هستند، ممکن است باعث عوارض جانبی مرتبط با کافئین مانند اسهال، مشکلات خواب یا اضطراب شوند. اگر به کافئین حساس هستید، به دنبال یک گزینه بدون کافئین باشید.

ویتامین C

ویتامین C، جایگزینی برای آنتی بیوتیک ها برای درمان پروستاتیت است. آن در دوزهای بالا می تواند عفونت ها را بدون کشتن باکتری های سالمی که بدن شما نیاز دارد، درمان کند. ویتامین C همچنین یک حامی قوی برای سیستم ایمنی است و به مبارزه با عفونت های احتمالی که می توانند باعث پروستاتیت شوند، کمک می کند.

ویتامین C همچنین به جلوگیری از ایجاد پروستاتیت و BPH کمک می نماید، این بدان معناست که این ویتامین، ۳ مورد از مضرترین و رایج ترین بیماری های پروستات را هدف می گیرد.

ویتامین C، مزایای اضافی دیگری نیز برای سلامت شما ارائه می دهد؛ از جمله:

از سلامت پروستات پشتیبانی می کند.

فشار خون را کاهش می دهد.

به جذب آهن در بدن کمک می کند.

از سلامت پوست و کلاژن پشتیبانی می نماید.

خطر ابتلا به ورم مفاصل را کاهش می دهد.

از سلامت عروق پشتیبانی می کند.

از عفونت های تنفسی فوقانی جلوگیری می کند.

از آسیب به عروق جلوگیری می کند.

به جلوگیری از بیماری کمک می کند.

سلامت کلی را بهبود می بخشد.

با حمایت از سلامت پروستات و سلامت کلی از راه های مختلف، ویتامین C یکی از مکمل های برتر برای سلامت پروستات است.

چگونه ویتامین C را مصرف کنیم؟

ویتامین C می تواند به عنوان یک مکمل به شکل قرص یا کپسول مصرف شود. از آنجا که ویتامین C محلول در آب است، می تواند در هر زمانی از روز با غذا یا بدون غذا مصرف شود. ویتامین C در مولتی ویتامین ها و همچنین بسیاری از محصولات سلامتی دیگر یافت می شود.

عوارض جانبی ویتامین C!

ویتامین C به ندرت باعث هرگونه عوارض جانبی می شود اما برخی از مردم، تهوع، استفراغ، گرفتگی عضلات و سردرد را گزارش کرده اند. عوارض جانی مانند این ممکن است با اختلالات سلامتی زمینه ای نیز مرتبط باشند.

زینک

روی یک ماده معدنی ضروری برای سلامت پروستات است چون از تمامیت کروموزوم حمایت می کند. سطوح پایین زینک می تواند به بزرگ شدن پروستات منجر شود. این بدان معناست که مصرف مکمل زینک می تواند از BPH جلوگیری کرده و آن را درمان کند. دکتر ایروینگ بوش از دانشکده پزشکی شیکاگو و سایر محققان از بیمارستان کوک کانتی، مطالعه ای با بیش از ۵ هزار نر انجام داده و مطالعه آنها تاکید کرد که زینک مانع بزرگ شدن پروستات می شود.

آن همچنین در پیشگیری و درمان پروستاتیت نیز موثر است. هنگامی که یک مرد پروستاتیت دارد، سطوح زینک در پروستات او به کمتر از یک دهم سطوح زینک مطلوب، کاهش خواهد یافت. زینک برای افراد مبتلا به پروستاتیت به علت کاهش نسبی آن، ضروری است.

زینک دارای مزایای سلامتی دیگری نیز می باشد؛ مانند:

حمایت از سلامت پروستات

حمایت از سلامت دستگاه گوارش

حمایت از سلامت سیستم ایمنی بدن

کاهش سطوح استرس

حمایت از عملکرد متابولیک سالم

درمان اگزما

تقویت سلول های قرمز و سفید خون

درمان آکنه

بهبود زخم ها

حمایت از سلامت کلی

زینک توسط بیش از ۳۰۰ آنزیم مختلف در بدن برای عملکرد درست، مورد نیاز است که آن را در بسیاری از عملکردهای بدن انسان، ضروری می کند. همچنین برای سلامت و عملکرد پروستات، ضروری است که آن را به یکی از مکمل های برتر برای سلامت پروستات تبدیل می کند.

چگونه زینک را مصرف کنیم؟

زینک زمانی که یک تا دو ساعت قبل از یک وعده غذایی مصرف شود، موثرتر است چون این، زمان مناسب برای بدن به منظور جذب زینک است. اگر معده حساسی دارید، می توانید آن را با وعده های غذایی مصرف کنید.

عوارض جانبی زینک!

زینک در برخی افراد می تواند باعث عوارض جانبی مانند تهوع، استفراغ، اسهال، طعم فلزی و… شود. مطمئن شوید که از دستورالعمل های دوز مصرف برای مکمل خاص تان پیروی می کنید تا از این عوارض جانبی جلوگیری شود.

ویتامین B6

ویتامین B6، “کاتالیت جهانی” نامیده می شود چون عملکرد تقریبا تمام مواد مغذی دیگر را بهبود می بخشد. ویتامین B6، سطوح پرولاکتین را نیز در بدن کاهش می دهد. این برای پروستات تان مفید است چون پرولاکتین، تبدیل تستوسترون به DHT را کند می سازد؛ مانند نخل بادبزنی اره ای. همچنین می تواند علائم BPH و پروستاتیت را درمان کند، دفع ادرار را آسان تر سازد و از تورم پروستات جلوگیری نماید.

ویتامین B6، مزایای سلامتی بسیار دیگری نیز دارد؛ از قبیل:

حمایت از سلامت پروستات

حفاظت از سیستم ایمنی بدن

حمایت از سوخت و ساز بدن

حمایت از سیستم عصبی

متعادل کردن هورمون ها

درمان اختلالات عاطفی

درمان بیماری های پوستی

پیشگیری از بیماری قلبی

درمان اختلالات کلیوی

درمان آرتریت

حفظ الگوهای خواب سالم

حمایت از سلامت کلی

ویتامین B6، یکی از مکمل های برتر برای سلامت پروستات است چون به پیشگیری و درمان پروستاتیت و BPH کمک می کند و در عین حال از سایر فعالیت های بدن پشتیبانی می نماید.

چگونه ویتامین B6 را مصرف کنیم؟

ویتامین B6 هنگامی که به همراه سایر ویتامین های B مصرف شود، بیشترین مزایا را ارائه می دهد چون به نظر می رسد که ویتامینهای B دارای مزایای هم افزایی هستند. آن یک ویتامین محلول در آب است بنابراین می تواند هر زمانی از روز با غذا یا بدون غذا مصرف شود.

عوارض جانبی ویتامین B6!

ویتامین B6 به طور کلی باعث هیچ گونه اثرات جانبی منفی نمی شود. در برخی افراد گزارش شده که ویتامین B6 باعث تهوع، استفراغ، سردرد، معده درد و خواب آلودگی می شود. برای جلوگیری از این عوارض جانبی، مطمئن شوید که از دستورالعمل های روی بسته بندی مکمل تان پیروی می کنید.

پودر سیر

پودر سیر حاوی ماده ای به نام آلیسین است که در سیر تازه وجود ندارد. آلیسین، یک ماده دارویی فعال در سیر خرد شده و پودر سیر است و مسئول خواص ضدباکتری آن می باشد. آلیسین در پودر سیر به پیشگیری و درمان پروستاتیت و BPH کمک می کند.

پودر سیر دارای خواص سلامتی دیگری نیز هست؛ از جمله:

حمایت از سلامت پروستات

تقویت سیستم ایمنی بدن

مبارزه با عفونت های تنفسی فوقانی

درمان پرکاری تیروئید

پیشگیری از بیماری قلبی

درمان عفونت ها

عمل کردن به عنوان یک منبع ویتامین B6 و C

کاهش التهاب

حمایت از سلامت کلی

پودر سیر حاوی دو ماده مفید دیگر برای سلامت پروستات است: ویتامین B6 و C. این به همراه خواص ضدباکتری و ضدالتهابی اش، سیر را به یکی از چندین مکمل پروستات بسیار قوی موجود تبدیل می کند.

چگونه پودر سیر را مصرف کنیم؟

پودر سیر می تواند به شکل پودر، قرص و کپسول یافت شود. پودر سیر می تواند در هر زمانی از روز با غذا یا بدون غذا مصرف شود. مطمئن شوید که از دستورالعمل های دوز مصرف مکمل پیروی می کنید.

عوارض جانبی پودر سیر

پودر سیر به جز بوی بد دهان، معمولا باعث هیچ گونه اثرات جانبی قابل توجهی نمی شود. برخی از مردم ممکن است تهوع، سوزش سردل، گاز، بوی بد بدن و… را تجربه کنند.

جمع بندی

همه مکمل هایی که در بالا به آنها اشاره کردیم، مکمل های موثری برای سلامت پروستات هستند و از راه های دیگری به سلامت شما کمک خواهند کرد. همه چیزها در لیست ما طبیعی بوده و مواد مغذی مفید برای بدن شما فراهم می کنند. امیدواریم که این مقاله به آگاه کردن شما در مورد پروستات تان و اینکه سلامت پروستات، چقدر برای زندگی و آینده تان مهم است، کمک کرده باشد.

مهم است که جدی بودن بیماری ها یپروستات را درک کنید. پروستات شما بیشتر از همه در معرض خطر سرطان پروستات، پروستاتیت و BPH قرار دارد. تنها در ایالات متحده، سرطان پروستات دومین سرطان شایع تشخیص داده شده در مردان است و در ۲۰ تا ۳۰ درصد این موارد، به سایر سرطان های مختلف منجر می شود.

مصرف مکمل ها می تواند به شما کمک کند از این تهدیدهای سلامتی پیشگیری کرده و آنها را درمان کنید و اقدامات لازم را انجام دهید. مطمئن شوید که از سلامت پروستات تان غافل نمی شوید و اینکه مراقب سلامت تان هستید. همچنین توصیه می کنیم برای معاینات سلامت، به طور منظم به پزشک تان مراجعه کنید. مکمل ها در حالی که تا حد زیادی مفید هستند اما جایگزین مراقبت پزشکی منظم نمی باشند.

