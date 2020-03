به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، این روز‌ها که به دلیل شیوع کروناویروس بیشتر اوقات را در خانه هستیم و امکان بیشتری برای فیلم دیدن و کتاب خواندن و ... داریم سرویس فرهنگ و هنر عصر ایران ۱۰ فیلم انتخاب کرده است که هر کدام به نوعی ارزش دیدن دارد. باشد که با تماشای آن‌ها برای ساعاتی جان و دل خود را به عالم سینما برده و قصه و داستانی دیگر را تجربه کنیم.

نکته قابل ذکر ۱۰ فیلمی که ارائه شده از سینمای جهان و محصول ۲۰۱۹ است و از ژانر‌هایی متفاوت انتخاب شده است، حتی فیلم مستند و انیمیشن هم در میان آن‌ها به چشم می‌خورد و ترتیب آن‌ها هم بدون هیچ اولویت خاصی است.

هر ۱۰ فیلم در سیستم‌های داخلی ارائه فیلم مانند فیلیمو و نماآوا و ... موجود است.

فیلم انگل به کارگردانی بونگ جون هو در سال ۲۰۱۹ ساخته شده است. این فیلم محصول کشور کره جنوبی و در ژانر خانوادگی و کمدی می‌باشد. در این فیلم سونگ کانگ-هو، لی سون-کیون و چو یئو جئونگ به هنرمندی پرداخته‌اند.

انگل موفق‌ترین فیلم سال ۲۰۱۹ است که هم جایزه نخل طلای کن ۲۰۱۹ را برده است هم ۴ جایزه از اسکار و بسیاری جوایز سینمایی دیگر در فستیوال‌های مختلف جهان.

خلاصه داستان: همه اعضای یک خانواده که کار‌های موقت کم‌درآمد دارند با حیله‌گری وارد خانه و زندگی خانوادۀ ثروتمندی به نام «پارک» می‌شوند. آن‌ها گرفتار حادثۀ غیرمنتظره‌ای می‌شوند و به دردسر می‌افتند و بیرون آمدن از آن خانه برایشان به یک کابوس مبدل می‌شود.

یک فیلم آمریکایی در ژانر زندگینامه‌ای درام به کارگردانی جیمز منگولد است در سال ۲۰۱۹ منتشر شد. فیلم‌نامه این فیلم توسط جیسون کلر بر اساس رخداد‌های واقعی به نگارش درآمده است.

فیلم در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ توسط فاکس قرن بیستم به صورت جهانی اکران شد که با تحسین جهانی منتقدان همراه بود و در زمینه کارگردانی، اجرای دیمون و بیل، موسیقی، فیلم‌برداری و سکانس‌های مسابقه ستایش شد. فیلم همچنین یک موفقیت در گیشه بود و توانست ۲۲۵ میلیون دلار در سرار جهان فروش کند در حالی که بودجه ساخت آن ۹۷ بوده‌است. هیئت ملی بازبینی فیلم، فورد در برابر فراری را یکی از ۱۰ فیلم برتر سال معرفی کرد.

خلاصه داستان: فیلم، داستان زندگی و رفاقت پیچیده کن مایلز و کرول شلبی را به تصویر می‌کشد که در اوایل دهه ۶۰ توسط شرکت فورد استخدام می‌شوند تا ماشین مسابقه‌ای قدرتمند بسازند که بتواند ماشین شرکت فراری را شکست دهد. کریستین بیل، مت دیمون، جان برنثال، کترینا بلف، نوآ جوپ و جی‌جی فیلد ستارگان فیلم هستند.

یک فیلم آمریکایی در ژانر کمدی-درام به نویسندگی و کارگردانی نوآ بامباک است که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد. آدام درایور، اسکارلت جوهانسون، لورا درن، مریت ویور و ازی رابرتسون ستارگان فیلم هستند.

فیلم نخستین نمایش خود را در تاریخ ۲۹ اوت ۲۰۱۹ در هفتاد و ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز تجربه کرد. داستان ازدواج در هفتاد و هفتمین مراسم گلدن گلوب در شش رشته از جمله، بهترین فیلم درام، بهترین فیلم‌نامه و بهترین بازیگر نقش اول مرد فیلم درام برای درایور نامزد دریافت جایزه بود که در نهایت توانست جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای لورن درن را به خود اختصاص دهد. همچنین در نود و دومین دوره جوایز اسکار، فیلم در ۶ رشته از جمله بهترین فیلم و بهترین فیلم‌نامه غیراقتباسی نامزد دریافت جایزه اسکار بود که در نهایت توانست جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای درن را به خود اختصاص دهد.

خلاصه داستان: چارلی یک کارگردان تئاتر موفق در نیویورک است. نیکول نیز بازیگری است که عمده شهرت خود را مدیون بازی در یک فیلم نوجوانانه درجه دوم است. چارلی و نیکول بعد از مدتی آشنایی و همکاری، با یکدیگر ازدواج کرده و به لس‌آنجلس نقل مکان می‌کنند. بعد از گذشت چندین سال، چارلی و نیکول تصمیم به طلاق از یکدیگر می‌گیرند در حالی که یک پسر هشت ساله دارند. مراحل طلاق گرچه ابتدا ساده و دوستانه به نظر می‌رسد، اما هردو را وارد شرایطی می‌کند که پیش بینی آن را نکرده بودند.

۴ - چاقوکشی/ Knives Out

در ایران با عنوان چاقو‌های بی‌غلاف دوبله شده است، یک فیلم آمریکایی در ژانر کمدی سیاه معمایی به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی ریان جانسون است که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد. فیلم بازیگران زیادی دارد، دنیل کریگ، کریس ایوانز، آنا د آرماس، جیمی لی کرتیس، تونی کولت، دان جانسون، مایکل شنون، کیت استنفیلد، کاترین لانگفورد، جیدن مارتل و کریستوفر پلامر ستارگان فیلم هستند.

چاقوکشی نخستین بار در سپتامبر ۲۰۱۹ و در طی جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو به روی پرده رفت. فیلم از تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۱۹ توسط لاینزگیت فیلمز اکران شد. فیلم یک موفقیت در گیشه بود و ۳۰۲ میلیون دلار در سراسر جهان فروش کرد در حالی که بودجه ساخت آن ۴۰ میلیون دلار بوده‌است.

خلاصه داستان: نویسنده مشهور و ثروتمند رمان‌های جنایی به نام هارلن ترومبی، همه خانواده خود را به جشن تولد ۸۵ سالگی‌اش دعوت می‌کند، اما وقتی بعد از مراسم، هارلن به طرز مشکوکی به قتل می‌رسد، یک کارآگاه خصوصی وارد ماجرا می‌شود تا راز قتل را کشف کند. این در صورتی است که تمام اعضای خانواده هارلن می‌توانند قاتل باشند.

یک فیلم انگلیسی در ژانر حماسی جنگی به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سم مندس است که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد. مندس، فیلم‌نامه این فیلم را با همراهی کریستی ویلسون و با الهام از خاطره‌ای که پدربزرگش برای او تعریف کرده بود، به رشته تحریر درآورده است.

فیلم با تحسین گسترده منتقدان همراه بود و در زمینه تیم بازیگری، کارگردانی، فیلم‌برداری، موسیقی و طراحی صحنه ستایش شد. فیلم یک موفقیت در گیشه بود و در سراسر جهان ۳۴۷ میلیون دلار فروش کرد در حالی که بودجه ساختش ۹۰ میلیون دلار است. ۱۹۱۷ در هفتاد و هفتمین مراسم گلدن گلوب در سه رشته بهترین فیلم درام، بهترین کارگردانی و بهترین موسیقی متن نامزد دریافت جایزه شد که فقط در کسب جایزه موسیقی ناکام ماند. همچنین در نود و دومین دوره جوایز اسکار، فیلم در ۱۰ رشته از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم‌نامه غیراقتباسی نامزد دریافت جایزه اسکار بود که در نهایت سه جایزه بهترین فیلم‌برداری، بهترین جلوه‌های ویژه و بهترین میکس صدا را به خود اختصاص داد.

خلاصه داستان: بهار سال ۱۹۱۷ و در اوج جنگ جهانی اول در شمال فرانسه، دو سرباز جوان انگلیسی به نام‌های اسکافیلد و بلیک مأموریتی غیرممکن پیدا می‌کنند: رساندن پیغامی مهم به یک گردان ۱۶۰۰ نفری انگلیسی برای جلوگیری از ورود آن‌ها به کمین مرگبار دشمن. این در حالی است که زمان به سرعت برای آن‌ها در حال سپری شدن است.

۶- دو پاپ/ The Two Popes

یک فیلم در ژانر درام به کارگردانی فرناندو میرلس است که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد. از بازیگران آن می‌توان به آنتونی هاپکینز و جاناتان پرایس اشاره کرد.

فیلم دو پاپ ۳۱ اوت ۲۰۱۹ در جشنواره فیلم تلیوراید به نمایش درآمد و با استقبال فراوانی مواجه شد. در پی آن نیز درچهل و چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو در ۹ سپتامبر ۲۰۱۹ به نمایش درآمد.

خلاصه داستان: در پشت دیوار‌های واتیکان، پاپ بندیکت سنتی و پاپ فرانسیس اصلاح طلب آینده باید زمینه‌ای مشترک برای کلیسای کاتولیک بیابند…

۷- وداع / The Farewell

فیلم وداع به کارگردانی لولو ونگ در سال ۲۰۱۹ ساخته شده است. این فیلم محصول کشور آمریکا و در ژانر کمدی و خانوادگی می‌باشد. در این فیلم آکوافینا، ژائو شوژن، نورا لوم و اکس مایو به هنرمندی پرداخته‌اند.

فیلم اولین بار در جشنواره ساندنس ۲۰۱۹ نمایش داده شد و به دلیل داستان متفاوتش بسیار مورد تحسین قرار گرفت. آکوافینا جایزه بهترین بازیگر کمدی درام گلدن گلوب را گرفت.

خلاصه داستان: داستان فیلم وداع درباره یک خانواده چینی است که متوجه می‌شوند مادر بزرگشان دیگر زمان زیادی برای زنده بودن ندارد پس تصمیم می‌گیرند این موضوع را از او مخفی کنند و به این بهانه مراسمی برگزار کنند تا تمام اقوام با مادربزرگشان دیدار کنند.

۸- روزی روزگاری در هالیوود / Once Upon a Time in Hollywood