در این مقاله یک مبدل شبه منبع امپدانسی (Quasi Z-Source) جدید پیشنهاد شده است که از تکنیک سوئیچینگ نرم برای روشن و خاموش کردن همه المان‌های سوئیچ شونده بهره می‌برد. مبدل پیشنهادی با داشتن ساختاری مداری ساده‌تر در مقایسه با ساختار‌های مشابه، دارای بهره ولتاژ بالاتر، راندمان بالاتر، حجم مداری کمتر، تلفات توان کمتر و کنترل پذیری ساده‌تر است.

به‌دلیل مزایا و مشخصات مبدل پیشنهادی، این مبدل در منابع انرژی تجدیدپذیر مانند سلول‌های خورشیدی و سیستم‌های فتوولتائیک (PV) به عنوان مدار واسط برای افزایش و نیز تنظیم ولتاژ خروجی دارای کاربرد زیادی می‌باشد.

این مقاله ارزشمند با همکاری و پژوهش‌های ارزنده سارا حیدری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق دانشگاه اراک با عنوان Fully Soft Switching Non-Isolated Quasi Z-Source DC-DC Converter with High Voltage Gain به رشته تحریر درآمده است.

