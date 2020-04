برای کاهش چین و چروک پوست چه بخوریم؟

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، تا امروز از محصولات بهداشتی و آرایشی مختلفی استفاده کرده‌اید اما هیچکدام نتیجه مطلوبتان را ایجاد نکرده‌اند. بااینکه کرم‌های موضعی می‌توانند تغییرات خوبی در کیفیت پوست ایجاد کنند اما یک رژیم غذایی متوازن کمک می‌کند که موادمغذی حتما جذب بدن شوند.

متخصصین اعتقاد دارند که هیچ چیز برای داشتن پوستی شاداب و جوان بهتر از رعایت یک رژیم‌غذایی مخصوص نیست که در آن از موادغذایی استفاده می‌شود که بالاترین میزان ویتامین‌های ضدپیری را دارند. اما شاید فکر کنید که بهتر است با خوردن چند قرص ویتامین در روز کار خود را ساده‌تر کنید. اما بهتر است بدانید که موادغذایی بهترین راه برای برآوردن نیازهای بدنتان است.

استفاده از موادغذایی نه تنها انتخاب خوشمزه‌تری است، بلکه مکمل‌های غذایی همه ویتامین‌ها و موادمغذی موجود در محصولات طبیعی را ندارند. در این مقاله کمکتان می‌کنیم بفهمید چطور با رژیم‌غداییتان، قابلیت بدن خود برای مقابله با چین و چروک را بالا ببرید.

تمشک

با آنتی‌اکسیدان‌های موجود در تمشک، از تخریب سلولی ناشی از بالا رفتن سن جلوگیری کنید. آنتی‌اکسیدان‌ها با رادیکال‌های آزاد مقابله می‌کنند تا از پوست شما دربرابر مهاجمین محیطی محافظت کنند.

مصرف موادغذایی که سرشار از آنتی‌اکسیدان باشد، یکی از ساده‌ترین ، طبیعی‌ترین کارهایی است که برای تقویت سلامت و زیبایی خود می‌توانید انجام دهید. پس از این به بعد در سیریال صبحانه خود یک مشت تمشک بریزید.

شیرکاکائو

با نوشیدن شیرکاکائو سرشار از فلاوونوئید، سلامت پوستتان را ارتقا بخشید. در یک تحقیق جدید که در آن از زنان خواسته شده بود طی ۱۲ هفته به طور مرتب از نوشیدنی شیرکاکائو استفاده کنند، مشخص کرد که جریان خون در بافت‌های پوستی این افراد افزایش یافته و همین مسئله موجب آ‌‌‌ب‌رسانی بهتر پوست آنها و کاهش سختی و پوسته‌پوسته شدن آن شد.

کیوی و توت فرنگی

با خوردن توت‌فرنگی و کیوی که سرشار از ویتامین C هستند، از بروز چین و چروک جلوگیری کرده و کلاژن پوستتان را تقویت کنید. ویتامین C فقط برای سرماخوردگی خوب نیست! در یک تحقیق مشخص شد که موادغذایی سرشار از ویتامین C با کاهش چین و چروک و خشکی پوست همراه است.

ویتامین C همچنین التهاب پوست را از بین برده و به کاهش پف زیر چشم کمک می‌کند. از آنجا که کیوی یکی دیگر از منابع آنتی‌اکسیدانه است، می‌تواند رادیکال‌های آزاد که موجب التهاب، آسیب رسیدن به سلول‌ها، سرطان و بیماری‌های قلبی می‌شود را خنثی کند.

صدف

این موجودات کوچک سرشار از زینک هستند که یکی از مواد مهم در ترمیم پوست و ساخت کلاژن می‌باشد. زینک خواص آنتی‌اکسیدانه هم دارد و نشان داده است که ماده غذایی حافظ سلول‌ها می‌باشد. زینک به حفظ استحکام ناخن‌ها و سلامت موها کمک کرده و از چشم‌ها دربرابر مشکلات بینایی مخافظت می‌کند. اما اگر از صدف خوشتان نمی‌آید مجبور نیستید بخورید. زینک در گوشت قرمز، مرغ، حبوبات، آجیل، برخی غذاهای دریایی، غلات کامل، سیریال‌های صبحانه و محصولات لبنی نیز یافت می‌شود.

رب گوجه‌فرنگی

با خوردن گوجه‌فرنگی که سرشار از لیکوپن است، از پوستتان در برابر آسیب‌های خورشید محافظت کنید. تحقیقات نشان داده است که مصرف روزانه لیکوپن به شکل رب گوجه‌فرنگی باعث می‌شود کمتر دچار آفتاب‌سوختگی شوید. و پختن گوجه‌فرنگی جذب لیکوپن را بالا می‌برد. موادغذایی دیگری که همین کار را انجام می‌دهند، سیب‌زمینی شیرین، اسفناچ، انبه، هندوانه و طالبی می‌باشد. اینها هم مثل گوجه‌فرنگی حاوی کاروتینوئید هستند که از بروز آفتاب سوختگی جلوگیری می‌کنند.

ماهی سالمون

با اضافه کردن ماهی سالمون سرشار از اسیدچرب امگا۳ به رژیم‌غذایی خود، پوستتان را صاف و بدون چین و چروک نگه دارید. سالمون چربی‌های موجود در پوستتان را دوباره پر کرده و این باعث می‌شود پوستتان قابل انعطاف و مرطوب بماند. اسیدهای چرب امگا۳ التهاب در سطح سلولی که می‌تواند موجب خشکی، پوسته‌پوسته شدن، قرمزی و آکنه و جوش پوست شود را نیز از بین می‌برد. منابع خوب دیگر از اسیدهای چرب امگا۳ برای آنهاییکه ماهی دوست ندارند، تخم کتان و گردو می‌باشد.

