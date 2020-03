در خانه بمانیم؛

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان، من در خانه می‌مانم هشتگی است که این روز‌ها با توجه به شیوع گسترده کرونا ویروس از مردم دعوت می‌کند که برای پیشگیری از این بیماری در خانه بمانند.

اگر در خانه بمانیم کرونا نمی‌گیریم؟ این‌ها سوالاتی است که مردم جامعه این روز‌ها با آن مواجه می‌شوند و‌ رسانه ها‌ی تصویری و مکتوب در تیتر‌های تاپ خود از آن استفاده می‌کنند.

همه ساله اسفند ماه شهر رنگ و بوی خاصی دارد؛ بوی خانه تکانی و خرید برای نو شدن و رفتن به پیشواز فصل بهار، بوی آماده شدن برای نوروز باستانی را می‌دهد. اما اسفند امسال اگر در خیابان‌های شهر قدمی بزنیم، رنگ و بوی نوروز را احساس نمی‌کنیم! گویی شهر در لاک خود فرو رفته و حوصله نوروز را ندارد، دیگر ماهی قرمز و هفت‌سین را در بازار مشاهده نمی‌کنیم.

آری مهمان ناخوانده‌ای که از اوایل اسفند سرزده وارد کشور ما شد و خودی نشان داد بسیاری از مناطق کشور و استان همدان را هم درگیر خود کرد؛ او مثل اینکه قصد رفتن هم ندارد و حتی قصد دارد، همچنان باقی بماند و در نوروز دید و بازدید‌ها و مسافرت‌ها را از ما بگیرد.

این مهمان نامبارک و نامیمون که ویروس کووید ۱۹ یا کرونا نام دارد، حال و هوای مردم را در این روز‌ها از جنب وجوش آماده شدن برای نوروز باستانی به خانه‌نشینی تبدیل کرده و مردم به‌جای هیاهوی خرید پوشاک و اقلام نوروز به دنبال خرید ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی هستند.

ویروسی که موجب تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و برخی تجمعات شده و علائم شایع آن تب، لرز، سرفه و تنگی‌نفس است و مردم با رعایت بهداشت فردی و خانه‌نشینی می‌توانند آن را مهار کنند تا این ویروس شیوع و گسترش پیدا نکند.

ضرورت خانه نشینی در توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت کشور بار‌ها تکرار شده است: (خانه‌نشینی و نبودن در محیط‌های پرتردد، احتمال ابتلا به کرونا را کاهش می‌دهد)٢٤ ساعت در خانه چه کنیم؟

باید گفت حالا اگر فرض را براین قرار دهیم که در خانه بمانیم باز پرسش‌های بعدی حول این موضوع می‌چرخد که در خانه چه کنیم. می‌توان پیشنهاد‌های زیادی برای این موضوع مد نظر قرار داد به طور مثال خواندن کتاب، شنیدن موسیقی، بازی و یا انجام کار‌های فنی و یا هنری با توجه به استعداد افراد در خانواده هایشان؛ توصیه‌هایی که سرتان را گرم می‌کند و موجب می‌شود روزانه ساعت‌هایی را از هجوم اخبار کرونا در امان بمانید.

و اما می‌توان گفت کرونا برای مردم جامعه به چند دسته تقسیم می‌شود از جمله کرونا و کهنسالان؛ شاید شنیده اید که می‌گویند پیرمرد‌ها و پیرزن‌ها از گروه‌های سنی دیگر بیشتر در معرض کرونا هستند. البته ممکن است آن‌ها با خانه ‏ماندن مشکلی نداشته باشند چراکه بهتر از همه ما بلدند خود را با اخبار تلویزیون، انجام کاری‌های خانگی، عبادت و ... سرگرم کنند. اما ‏همه این‌ها اصل موضوع نیست آن هم این روز‌ها که تب ویروس کرونا این مهمان ناخوانده دارد بالا می‌گیرد. شاید هیچ کس به اندازه یک پدر یا ‏مادر منتظر از در درآمدن فرزندان و نوه هایش نباشد اما توصیه این است برای سلامت آن هاکمتر به دیدن آن ها هم برویم و هر چه را می‌خواهند برایشان بخرید و ‏قبل از اینکه تحویل شان دهید، ضد عفونی کنید. ‏

باید با کرونا بجنگیم، اما چگونه گلبول‌های سفید بدن ما هر چقدر قوی‌تر باشند، راحت‌تر می‌توان با این ویروس مبارزه کرد. حالا می‌رسیم به کودکان که آن‌ها هم این روز‌ها خانه نشین شدند، یکی از گروه‌هایی که پزشکان از روز‌های اول شیوع کرونا توصیه کردند در قرنطینه خانگی بمانند همین کودکان هستند. گروهی که با تعطیل شدن مدرسه و مهد کودک و قطع شدن راه‌های ارتباطی شان با دنیای بیرون و دوستان و هم کلاسی هایشان، نگهداریشان در خانه سخت است؛ سخت و گاهی غیر ممکن. برای این موقعیت خاص می‌توان پیشنهاد‌هایی هم داشت، تماشای انیمیشن شاید راحت‌ترین و دمِ دستی‌ترین کاری است که به ذهن هر پدر و مادری می‌رسد پویانمایی‌هایی که ترکیب رنگ متنوع شان علاوه بر اینکه به یادگیری بصری کودکان کمک می‌کنند موجب می‌شود کودکان در محیط خانه بمانند.

قصه گفتن و قصه شنیدن را هم نباید فراموش کرد همچنین مشارکت در درست کردن غذا، آبیاری گیاهان یا حتی درست کردن کاردستی برای تزیین خانه، کودکان را سر ذوق می‌آورد.

با معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد هم در این زمینه هم صحبت شدم.



در خانه بمانیم تا در امان بمانیم

سعید شفیقیان با اشاره به اینکه پویش من در خانه می‌مانم برای پیشگیری از انتقال و شیوع کرونا در شهرستان اسدآباد ایجاد شده است، افزود: با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی از جزئیات راه‌های پیشگیری ابتلا به کرونا را نداریم بهترین اقدام در خانه ماندن و جلوگیری از ارتباطات انسان به انسان است.

شفیقیان با اشاره اینکه مبنای این پویش خارج نشدن از منزل به جز در موارد ضروری است، افزود: ویروس قادر به زیست از چند ساعت تا چند روز برروی سطوح، اشیا و غیره است و با عدم خروج از خانه حلقه اتصال این ویروس قطع و در نتیجه شاهد کاهش آمار مبتلایان خواهیم بود.

او افزود: مزیت این پویش، خرید زمان و پایین آوردن سرعت انتقال است تا ما بتوانیم روش‌های مقابله‌ی جدیدی را پیدا کنیم.

در ادامه با یکی از مربیان مهد کودک همدان هم در مورد چگونگی سرگرم کردن مفید کودکان در خانه هم صحبت شدم.





کودکان بهترین سفیران برای اقدامات پیشگیرانه از ویروس کرونا هستند

خانم گلابتونچی مربی مهد کودک در همدان در این خصوص با اشاره به اینکه مربیان مهد کودک به منظور کاهش استرس و ایجاد امنیت روانی برای کودکان در زمینه جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، اقدام به آموزش کودکان از طریق فضای مجازی کرده اند گفت: والدین باید تمام تلاش خود را انجام دهند تا از کودکان‌شان در خانه محافظت کنند.

او کودکان را بهترین سفیران ترغیب خانواده‌ها برای اقدامات پیشگیرانه از ابتلا به ویروس کرونا دانست و افزود: اگر اقدامات فرهنگی، متناسب با ذهن و زبان و سن کودکان صورت گیرد و آنها را قانع کند ، مطمعناً بهترین سفیران و مبلغان برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری و کاهش بحران‌های ناشی از آن خواهند بود.

او ادامه داد: این روزها دیگر کمتر شاهد بازی و تفریح در پارک‌ها، رفتن به مهدکودک و کلاس‌های متفرقه هستیم. به‌رغم اینکه خطر ویروس کرونا در کودکان کمتر است، اما استرس عجیبی به جان پدر و مادرها افتاده است.

گلابتونچی با بیان اینکه سرگرم‌کردن‌ کودکان در خانه و آموزش بهداشت به آن‌ها و دور نگه‌داشتن‌شان از اخبار روز، کار سختی است. اظهار داشت: مربیان مهد کودک ها در این شرایط توانستند از طریق فضای مجازی ارتباط خوبی با کودکان برقرار کنند و کودکان نیز استقبال خوبی در این زمینه داشتند.



فضای مجازی فرصت خوبی است که کودکان با بازی با گوشی‌های هوشمند، تبلت و بازی‌های ‌رایانه‌ای ، خواندن کتاب داستان، قصه گویی و انواع سرگرمی های مختلف مشغول شوند.

این مربی مهد کودک در همدان اضافه کرد: به منظور سرگرمی کودکان مهد کانال ارتباطی در فضای مجازی برقرار کرده اند که کودکان با کمک والدین خود آموزش داده می شوند .

گلابتونچی گفت: هرشب کودکان ملزم به گذاشتن یکی از آثار هنری و فیلم از بازی های سرگرم کننده که به آن ها آموزش داده می شود هستند و کودکان با شور نشاط خاصی این کار را انجام می دهند .

مربی مهد کودک کندو افزود: شعر هایی در خصوص ویروس کرونا به آنها یاد داده شده که در آن پیامدهای انضیاطی و بهداشتی وجود دارد که کودکان هرشب شعرها را می خوانند و از طریق عکس وفیلم به کانال ارسال می کنند.

او با اشاره به آموزش بازی های فکری به کودکان ،اظهار داشت: بازی فکری می توانند موجب ایجاد مهارت های از جمله تقویت حافظه، بهبود قدرت تخیل،افزایش قدرت تمرکز، افزایش خلاقیت حل مسائل، پرورش تفکر وتحلیلگرانه و رشد مهارت‌های اجتماعی و شناختی در کودکان شود.



گلابتونچی بیان کرد: یکی از بازی هایی که خوب جواب داده وهم والدین و هم کودکان استقبال خوبی نشان دادند بازی سودوکو است.

او ادامه داد: سودوکو یک بازی بر پایه منطق و تفکر انتقادی با قدرت تصمیم گیری سریع بر اساس مشاهدات است. بچه‌ها بازی سودوکو را بخاطر حس استقلال و کنترلی که در آنها ایجاد می‌کند، دوست دارند، در سودوکو بچه‌ها یاد می‌گیرند که سریع بین عملی که انجام می‌دهند و نتیجه ارتباط برقرار کنند.اگر آنها مسئله را بدرستی آنالیز کرده باشند و استدلال دقیقی بکار برده باشند به جواب صحیح خواهند رسید.

مربی مهد کودک کندو اضافه کرد در این کانال فضای مجازی به کودکان انواع کادرستی ها هم آموزش داده می شود کمه بچه ها هر شب باید یکی از کاردستی های خود را در این کانال ارسال کنند. و به آن ها امتیاز داده می شود.

گلابتونچی با اشاره به لزوم حفظ آرامش والدین افزود: پدر و مادران الگویی بسیار مناسبی برای یاد گیری و آموزش نکات بهداشتی و سرگرم کردن کودکان از طریق بازی هستند.

حالا که بیش از دو هفته ایران با یک بحران بزرگ بهداشتی دست به گریبان است، و اینکه اگر همه در خانه بمانند کرونا نمی‌گیرند به سراغ مدیر نظارت بر غذا ومحصولات آرایشی و بهداشتی استان همدان رفتم و با او به گفت و گو نشستم.









با تغذیه مناسب ویروس کرونا را شکست دهیم

دکتر محمد کاظم زاده با اشاره به اینکه تغذیه مناسب از جمله راه‌های مهم حفظ سلامتی است و از این طریق می‌توان بسیاری از بیماری‌های عفونی را مهار و مانع از بروز آن شد گفت: نکات بهداشتی برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا بسیار حساس است و بار‌ها باید در این خصوص یاد آوری شود.

او ادامه داد: جلوگیری از اپیدیمی (همه گیر) بیماری ویروسی کرونا همت وهمکاری مردمی را مطلبد که در سایه دانش و آگاهی به دست خواهد آمد.

مدیر نظارت بر غذا ومحصولات آرایشی و بهداشتی استان همدان با بیان اینکه عملکرد سیستم ایمنی بدن نقشی مهمی در پیشگیری از بیماری‌های تنفسی از جمله بیماری کرونا دارد اظهار داشت: مصرف پروتئین‌ها از جمله تخم مرغ و گوشت قرمز می‌تواند موجب تقویت بنیه بدن در برابر بیماری شود.

دکتر کاظمی ادامه داد: ویروس کرونا جزو خانواده بزرگی از ویروس‌ها است اضافه کرد: در معمولی‌ترین حالت، این ویروس باعث سرماخوردگی می‌شود، اما در مواردی باعث سندروم حاد تنفسی می‌شود که نشانه‌های ابتلا به آن تب، سرفه و تنگی نفس است.





او ادامه داد: مصرف روزانه منابع غذایی حاوی ویتامین C شامل مصرف سبزی و سالاد همراه با غذا، میوه‌هایی مانند پرتقال، نارنگی، لیموشیرین، کیوی و سبزی‌های دارای ویتامین C شامل انواع کلم، گل کلم، شلغم، فلفل سبز و فلفل دلمه‌ای از منابع غذایی خوب ویتامین C هستند.

مدیر نظارت بر غذا ومحصولات آرایشی و بهداشتی استان همدان با بیان اینکه مصرف روزانه یک عدد پرتقال یا ۲ عدد نارنگی ویتامین C مورد نیاز روزانه بدن را تامین می‌کند، اظهار داشت: هویج و کدوحلوایی و سبزی‌های سبز تیره شامل اسفناج، برگ چغندر و برگ‌های تیره رنگ کاهو هم از منابع خوب ویتامین A هستند، به طور کلی به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماری و تقویت سیستم ایمنی بدن مصرف روزانه ۳ واحد از گروه سبزی‌ها به جز سبزی‌های نشاسته‌ای و حداقل ۲ واحد میوه توصیه شود.

دکتر کاظمی افزود: کودکان زیر ۵ سال، مادران باردار، سالمندان و بیمارانی که دارو‌های کورتنی مصرف می‌کنند، بیشتر در معرض خطر ابتلا هستند و لازم است برای پیشگیری نکات تغذیه‌ای را رعایت کنند.

او یادآورشد: استفاده روزانه سبزی یا سالاد همراه با آب لیموترش یا آب نارنج تازه، هویج و کدوحلوایی در غذا‌های روزانه، مصرف پیاز خام به دلیل داشتن ویتامین C همراه با غذا، استفاده از منابع پروتئین در غذای روزانه مانند حبوبات یا تخم مرغ، جوانه‌های گندم، ماش و شبدر در رژیم غذایی روزانه و میوه‌های حاوی آنتی اکسیدان فصل مثل انار، پرتقال‌های تو سرخ، گریپ فروت توصیه می‌شود.

مدیر نظارت بر غذا ومحصولات آرایشی و بهداشتی استان با بیان اینکه کمبود ریز مغذی‌هایی مانند آهن و روی هم سیستم ایمنی بدن را ضعیف می‌کند، بیان کرد: از منابع غذایی این ۲ ریز مغذی مثل حبوبات به عنوان جایگزین مناسب گوشت، شیر و لبنیات و سبزی‌های برگ سبز و انواع خشکبار بیشتر استفاده شود.

این مسئول با بیان اینکه از مصرف سوسیس، کالباس، سایر فست فود‌ها و غذا‌های چرب و سنگین و غذا‌هایی که خوب پخته نشده مانند تخم مرغ عسلی و نیمرو، کباب‌هایی که مغز پخت نشده اند، خودداری شود، اظهار داشت: از خوردن غذا و مایعات در مکان‌هایی که از نظر بهداشتی مورد اطمینان نیستند، خودداری شود و در صورتی مشاهده علائم سرماخوردگی، از غذا‌های آبکی مانند سوپ و آش همراه با آب لیموی تازه و مایعات گرم استفاده شود.

و اما کلام آخر؛ تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها نخستین اقدام برای کاهش تجمعات بود. کاهش ساعات کاری ادارات و تایید بر دورکاری کارمندان تصمیمی بود که شاید روز‌های آخر سال را با کاهش هرچه بیشتر این بیماری سپری کنیم. بسیاری از بازارها، مراکز خرید، اصناف، تفرجگاه ها، اماکن گردشگری، هتل ها، مهمانسرا‌ها وغیره تعطیل شدند و خدمات ارائه نمی‌دهند. در این میان، بسیاری از مردم دست به قرنطینه خانگی زدند تا با دور ماندن از تجمعات در شهر، از ابتلا به این بیماری در امان بمانند. گفته می‌شود در بسیاری از شهر‌های چین، مردم به صورت خودجوش در خانه ماندند تا از شیوع این ویروس جلوگیری کنند و نتیجه آن توقف نسبی این ویروس در این کشور شده است و حالا مردم ایران هم باید با همدلی و اتحاد وبا اقدامات فرهنگی این چنینی مانعی برای جولان این ویروس مرموز باشند.

