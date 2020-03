به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در پی تعطیلی موقت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علی‌ها در قم و حرم مطهر حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) در مشهد به منظور پیشگیری از ابتلای عموم زائران به بیماری کرونا، عصر روز دوشنبه (۲۶ اسفند) برخی افراد هنجارشکن با سوء استفاده از احساسات دینی و عواطف مذهبی برخی مردم، در حرکتی ظاهرا هماهنگ با تجمع روبروی در‌های ورودی حرم مطهر حضرت معصومه (س) در قم و حرم شریف رضوی در مشهد مقدس اقدام به نقض قوانین کردند و با برخی رفتار‌های خلاف عرف و غیرقانونی درب‌های ورودی حرم مطهر کریمه اهل بیت (س) را تخریب و تلاش کردند وارد حرم مطهر شوند و در حرم شریف رضوی هم با تجمعاتی شروع به اظهارات تند و بعضا هتاکانه نمودند.

تا همین‌جای کار، اخبار و گزارش‌های میدانی از شعار‌ها و اقدامات صورت‌گرفته توسط این افراد و همچنین اعترافات برخی از لیدر‌های این حرکات، نشان از نقش طرفداران فرقه «شیرازی‌ها» یا همان «شیعه انگلیسی» دارد.

این افراد همان‌هایی هستند که در زمان اوج گرفتن پروژه‌ی «قم-هراسی» و ترور رسانه‌ای قم و روحانیون از خارج و داخل، با انتشار فیلمی از حرکت زشت و زننده‌ی لیسیدن ضریح، لقمه‌های چربی در دامن رسانه‌های وابسته به دشمن گذاشتند و امروز بخشی از اعترافات ایشان منتشر شده که قبل از لیسیدن آن بخش از ضریح، آن را با الکل ضدعفونی کرده بودند!

بسیاری از ما شیعیان، این تجربه را داشته‌ایم که وقتی در کودکی و نوجوانی، داستان‌ها و روایت‌های مربوط به تاریخ صدر اسلام را می‌خواندیم در درک مفهومی به نام «خوارج» با یک علامت سوال ذهنی بزرگ مواجه می‌شدیم که چطور حافظان قرآنی بوده‌اند که به روی «امام» شمشیر کشیدند؟ یا این که چطور کسانی حرف امیرالمونین (ع) را که، ولی خداوند متعال روی زمین بود، به گوش نگرفتند و قرآن روی پوست را بر قرآن ناطق ترجیح دادند.

شاید تقدیر الهی این باشد که این‌روزها، در تداوم و توالی رویداد‌های سخت، مومنین به عینه اموری را لمس کنند که زمانی نبی مکرم اسلام (ص) و ائمه هدی (سلام‌الله علیهم اجمعین) و یاران ایشان با آن مواجه بودند و خون‌دل‌ها خوردند و رنج‌ها کشیدند.

وابستگان این فرقه درست در مقطع شروع آن پروژه، یک پاس کل اساسی به مثلث شوم ایران-اینترنشنال، بی بی سی فارسی و «من و تو» دادند و امروز که به واسطه‌ی انتشار صد‌ها و هزاران فیلم از غارت فروشگاه‌ها توسط غربی‌های «متمدن» و همچنین اظهارات و مواضع ابلهانه امثال دانلد ترامپ و بوریس جانسون در برابر شیوع ویروس کرونا در کشورهایشان، رسانه‌های لندنی پاتک سختی خورده بودند، باز اعضای همین فرقه که دستور از همان لندن می‌گیرند، به یاری بازو‌های ترور رسانه‌ای مردم ایران در لندن آمده‌اند تا مبادا شعله‌های آتش روحانیت-ستیزی و دین-ستیزی خاموش شود.

برای شناختن ماهیت و وابستگی این فرقه شوم، که دقیقا در یک همکاری و تقارن با افراطیون اهل تسنن، در حال افزایش تحرکات ایذایی خود علیه نظام و کشور هستند، شاید فقط یادآوری چند مصداق کفایت کند.

در ماه اکتبر سال ۲۰۱۷، موضوع حمایت جنبش صهیونیستی «تبلیغ اسرائیل» از ساخت یک مسجد و حسینیه در گولدرز گرین (golders green) لندن در رسانه‌های بریتانیا بسیار برجسته شد.

چند ماه قبل‌تر، یهودیان محله گولدرز گرین لندن با جمع آوری امضا مخالفت خود را با ساخت یک حسینیه (الرسول الاعظم) در این منطقه اعلام کرده بودند. اما اعضای "جنبش تبلیغ اسرائیل " که یک حرکت صهیونیستی است ضمن بازدید از این مرکز، به یهودیان اطمینان داده اند که این حسینیه به هیچ وجه تهدیدی برای آن‌ها نیست.

جوزف کوهن رئیس و بنیانگذار این جنبش که شخصا از حسینیه بازدید کرد، گفت که صهیونیست‌ها پس از آنکه اطمینان پیدا کردند این مرکز مانند ایران نیست، هوادار تشیع خمینی نیست و وابسته به تشیع شیرازی است، از ساخته شدن آن حمایت می‌کند. کوهن به ۶۰۰۰ یهودی مخالف ساخت حسینیه گفت:

"این مکان متعلق به آیت الله خمینی نیست، متعلق به آیت الله شیرازی است، بنابراین ارتباطی با روز قدس ندارد، افرادی که با آن‌ها دیدار کردیم بسیار مهربان و خونگرم بودند و از ما استقبال کردند. "

بازدید نمایندگان صهیونیست‌ها از «حسینیه» فرقه شیرازی‌ها در لندن

وقتی «حسینیه الرسول الاعظم»، با هزینه کلان و در یک ساختمان بزرگ و مجهز و مجلل در قلب محله یهودی‌نشین لندن افتتاح می‌گردد و با وجود اعتراض شدید ساکنان یهودی، از سوی رهبران جامعه یهودی، و در واقع از تل‌آویو، چراغ سبز نشان داده می‌شود، خود به خوبی و بدون نیاز به موشکافی زیاد، برنامه مشترک انگلستان-اسراییل-سعودی را برای بهره‌برداری‌های بعدی از این فرقه روشن می‌سازد.

نکته بسیار جالب این که قرار است طبق وعده یاسر الحبیب (داماد سید مجتبی شیرازی، برادر سید صادق شیرازی) و سایر چهره‌های رسانه‌ای جریان شیرازی در لندن، در این «حسینیه» همه نوع عزاداری مورد نظر این فرقه، از جمله قمه‌زنی، راه رفتن روی زغال گداخته، راه رفتن روی خار، زدن زنجیر گل‌میخ دار بر بدن برهنه و انواع شیوه‌های به واقع مازوخیستی و من‌درآوردی این فرقه برای عزاداری صورت بگیرد!

علی‌رغم شکل گیری یک کمپین اعتراضی از سوی شماری از یهودیان لندن با نام «همه با هم گلدرز گرین»، علیه ساخت مسجد و حسینیه در محله یهودی، بسیاری از چهره‌های شاخص جامعه یهودی لندن از ساخت این مرکز حمایت کردند. حاخام مارک گلدسمیت، حاخام کنیسه اصلی محله گلدرز گرین، مارکوس دیش (Markus Disch)، دبیر سیاسی روزنامه یهودی «جوییش کرونیکل»، جی استول، یک مشاور پارلمانی شناخته شده در بریتانیا، لارا مارکس، رییس «صندوق روز بزرگداشت هالوکاست»، که همگی از حامیان افراطی اسراییل در انگلستان محسوب می‌شوند، در دفاع از ساخت این مرکز مصاحبه‌های زیادی انجام دادند و مطالب زیادی نوشتند.

آیت‌الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی، که مطالعات دقیقی روی جریان شیرازی و انحرافات آن دارند، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر (۹ شهریور ۹۴) گفت:

" من وقتی در انگلیس بودم گزارشی به من رسید که این‌ها توانسته‌اند از بسیاری جوان‌های شیعه و سنی برای کار‌های جاسوسی خود سربازگیری کنند. من آن روز‌ها وقتی به دانشگاه‌ها سر می‌زدم و کار دانشگاهی داشتم، می‌دیدیم که حتی در مساجد دانشگاه‌ها تشکیلاتی وجود دارد که به نوعی از سوی دولت حمایت می‌شوند. منظور این است که، چون انگلیسی‌ها سابقه زیادی در نفوذ و حضور در کشور‌ها و ملت‌های شرقی داشته‌اند از تجربه زیادی در این عرصه برخوردار هستند؛ لذا اساس برنامه‌ریزی در این زمینه را انگلیسی‌ها انجام می‌دهند و منظور از تشیع انگلیسی هم همین است؛ یعنی تشیعی که با برنامه‌ریزی، مدیریت انگلیس‌ها و دستگاه‌های جاسوسی بوجود آمده و حمایت مالی و تبلیغاتی می‌شود. منظور از تشیع انگلیسی این نیست که شیعیانی هستند که در انگلیس سکونت دارند، اتفاقا شیعیان بسیار خوبی در انگلیس هستند که وقتی می‌بییند عده‌ای به وسیله سیاستمداران انگلیسی حمایت می‌شوند رنج می‌کشند. "

برای این که معلوم شود چگونه انگلیس خبیث (با سابقه چند صد ساله در تفرقه‌افکنی در میان مسلمین) و سران جامعه یهودی این کشور، با تاسیس مراکز و رسانه‌های متعدد این جریان و مناسک خشن و ضدعقلانی آن‌ها در ملأ عام در انگلستان مشکلی ندارند و از آن حمایت می‌کنند، شاید بد نباشد یکی از اظهارات همین یاسرالحبیب را مرور کنیم. او یک بار روی آنتن زنده شبکه خود، به صراحت و سادگی ساز و کار شبکه فدک و شبکه‌های شبیه به آن را که از مرکز لندن روی آنتن می‌روند، شرح داد:

" به یاد می‌آورم که چه تعداد از برادران اردنی و فلسطینی که از طریق ایمیل در طی این سال‌ها به من پیام می‌فرستادند که این‌جا وضعیت مالی سخت است و ما به مهاجرت فکر می‌کنیم. شما چه‌طور توانستید به انگلیس بروید و ما می‌خواهیم مهاجرت کنیم. چه‌طور ممکن است به انگلیس بیاییم. الحمدلله الان راه حل این مساله پیدا شده است. اگر به عایشه فحش بدهید، شما را به انگلیس می‌آورند و پناهندگی و در هفته ۷۵۰ پوند و یک آپارتمان رو به روی هاید پارک (مرکز لندن) به شما می‌دهند. "

شیعه انگلیسی حتی اجازه دارد که در قلب لندن، دار و دسته شبه نظامی راه بیاندازد!

به واسطه‌ی همین حمایت‌های آشکار و نهان دولت خبیث بریتانیاست که هم یاسرالحبیب و هم دیگر نوچه‌ی رسانه‌ای او در لندن، مهنّد الشویلی، در شبکه فدک در چند نوبت مدعی شدند که الیزابت، ملکه انگلیس، از سادات و از اعقاب هل بیت (ع) است!

در اکتبر ۲۰۱۰، یک کارشناس امنیتی، جفری هالورسون (Jeffry Halverson) استادیار گروه فلسفه و مطالعات مذهبی در دانشگاه کارولاینای جنوبی، مقاله‌ای با عنوان "یک ضد روایت برای حکومت ایران" منتشر کرد که حائز نکات مهمی درباره ذهنیت سناریونویسان نظام سلطه برای نفوذ فرهنگی به درون حوزه‌ها بود.





جفری هالورسن

هالورسون در این مقاله عنوان می‌کند که" برای موفقیت در برابر حکومت ایران باید روایت کربلا را برای نظام ایران به یک ضد روایت تبدیل کنیم. بدین صورت که "تمامی امکانات خویش را برای یزید معرفی کردن حکومت ایران مورد استفاده قرار دهیم. "

هالورسون معتقد است "جریان شیرازی" به عنوان بهترین کاراکتر برای ایفا نمودن نقش طرفداران امام حسین و مقابله با یزید ساختگی وی یعنی نظام جمهوری اسلامی می‌تواند ایفا کند. این اندیشمند امنیتی برای اثبات مناسب بودن این نقش برای جریان شیرازی، دلایل متعددی را عنوان می‌کند از جمله:

سید بودن رهبر این جریان

اهل کربلا بودن اکثر طرفداران این طیف

منتقد بودن نسبت به حاکمیت ایران

وی در نهایت دوره زمانی ایده آل برای انتشار چنین پیام‌هایی را ماه محرم و روز‌های منتهی به روز عاشورا دانسته و می‌نویسد:

"این زمانی است که مسلمانان شیعه بیشتر به لحاظ عاطفی، معنوی و جسمی از روایت کربلا آگاه هستند و هر گونه تلاش برای از بین بردن انتشار این پیام یا سرکوب حامیان شیرازی، تنها روایت کربلا را از اذیت و آزار‌های سیاسی رژیم ایران و بازیگری آن‌ها در نقش یزید ستمگر، تغذیه و تقویت می‌کند. "

در همین راستا، اسکات مودل، مدیر عامل گروه راپیدان (تحت نظارت کمیته امورخارجه مجلس نمایندگان)، و مشاور ارشد فرماندهی عملیات ویژه ایالات متحده در امور مالی مربوط به مبارزه با تهدیدات مربوط به گروه‌های تروریستی خاورمیانه و حامیان تروریسم، در گزارش خود که در تاریخ ۱۶ فوریه ۲۰۱۷ تحت عنوان آینده سیاست آمریکا در قبال ایران (The Future of U.S. Policy Toward Iran) منتشر شد، به برنامه‌ای برای مبارزه با ایران پرداخت.



اسکات مودل

او در این گزارش که در ۵ صفحه و در قالب ۷ پیشنهاد تنظیم شده، در پیشنهاد ششم، مستقیماً و صراحتاً مقامات آمریکایی را به تلاش برای ایجاد انشقاق و تقابل در حوزه‌های علمیه شیعه دعوت می‌کند. در بخشی از این بند از توصیه‌های او آمده است:

" این موضوع باید شامل تبلیغ چهره‌های برجسته و محترم، چون آیت‌الله شیرازی و امثال او باشد (که ضد آیت الله خامنه‌ای هستند) و در عراق هم باید قرائت‌هایی از اسلام شیعه که بیشتر اهل مدارا و کم‌تر اهل سیاست و نظامی‌گری هستند، تبلیغ شوند. "

با دیدن صحنه‌های عربده‌کشی و هرج‌مرج طلبی کسانی که نقاب «شیعه تنوری» بر صورت می‌زنند و لیکن در همه بزنگاه‌هایی که خون مسلمین و خون شیعیان به زمین می‌ریخت و می‌ریزد، سکوت و خفقان پیشه کرده‌اند و می‌کنند؛ با صهیونیست جماعت مشکلی ندارند و حتی از آنان تاییدیه می‌گیرند؛ در لندن شهروندان نمونه و قانونمند و دعاگوی «سیده الیزابت» هستند و در ذیل حکومت اسلامی، آنارشیست و عصیان‌گر؛ با اقدامات افراطی خود، چون لعن شخصیت‌های مورد احترام اهل سنت، مکمل عمل سنی‌های تکفیری هستند و در نهایت هر دو از یک آبشخور (ام آی ۶) خط می‌گیرند و... یاد بصیرت رهبر معظم انقلاب می‌افتیم که دست‌کم ۵ سال پیش فرمودند:

" ما تشیعی را که مرکز و پایگاه تبلیغاتش لندن است قبول نداریم؛ این تشیعی نیست که ائمه (ع) آن را ترویج کردند و آن را خواستند. تشیعی که بر پایه ایجاد اختلاف، بر پایه تمهید و صاف‌کردن جاده برای حضور دشمنان اسلام است، این تشیع، تشیع نیست؛ این انحراف است. " (بیانات رهبر انقلاب/۲۶ مرداد ۹۴)

یا سال ۹۵، ایشان «اسلام آمریکایی» و «تشیع انگلیسی» را دو تیغه‌ی یک قیچی خواندند:

" امروز دو اراده در این منطقه با یکدیگر در تعارضند: یک اراده، اراده‌ی وحدت است؛ یک اراده، اراده‌ی تفرقه است. اراده‌ی وحدت، متعلّق به مؤمنین است؛ فریاد اتّحاد و اجتماع مسلمین از حنجره‌های بااخلاص بلند است و مسلمان‌ها را دعوت میکنند به اینکه به مشترکاتشان توجّه بکنند؛ اگر این [طور]بشود و اگر این وحدت اتّفاق بیفتد، وضعی که امروز مسلمان‌ها دارند دیگر به این شکل نخواهد بود و مسلمان عزّت پیدا خواهد کرد. امروز شما ملاحظه کنید از منتهاالیه شرق آسیا در میانمار مسلمان‌کشی هست، تا غرب آفریقا در نیجریه و امثال اینها؛ همه‌جا مسلمان‌ها [کشته میشوند]؛ حالا یک‌جا به دست بودایی کشته میشوند، یک‌جا به دست بوکوحرام و داعش و امثال این‌ها کشته میشوند. یک عدّه‌ای هم در این آتش‌ها میدمند؛ شیعه‌ی انگلیسی و سنّی آمریکایی مثل هم هستند؛ همه، دولبه‌ی یک قیچی هستند؛ سعیشان این است که مسلمان‌ها را به جان هم بیندازند؛ این پیام اراده‌ی تفرقه است که اراده‌ی شیطانی است؛ امّا پیام وحدت این است که این‌ها از این اختلافات عبور بکنند، در کنار هم قرار بگیرند، با هم کار کنند. " (بیانات در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی، ۷ آذر ۹۵)

با لحاظ این هشدار‌های رهبر معظم انقلاب، آیا اتفاقی است که همزمان با انتشار ویدیوی تند و سرشار از اتهام‌زنی به نظام به سبک پیام‌های روسای گروه‌های تکفیری از سوی یکی از سران اهل تسنن (که به رابطه‌ی عمیق با ریاض شهره است)، عوامل میدانی فرقه‌ی شیعه لندنی در دو شهر مقدس قم و مشهد هم فعال شده‌اند و به سبک تکفیری‌ها، درب حرم شریف را می‌شکنند و تهدید به آتش زدن می‌کنند و برای «تهران» (مرکز حاکمیت) خط و نشان می‌کشند؟ آیا قرار است باز هم این دو نحله‌ی افراطی تکفیری سنی و تکفیری شیعه، با دستور کار مشترک از اتاق فکر لندنی، عملیات یکدیگر را تکمیل کنند؟

