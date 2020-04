چگونه حساب اینستاگرام خود را حذف کنیم؟

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام می‌توانند به یک ابزار کارآمد و مفید تبدیل شوند یا در بدترین حالت تمام زندگی ما را در خود ببلعند.

بدین ترتیب در مورد اخیر ممکن است به مرحله‌ای برسید که فکر کنید دیگر نباید در این شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشید و قصد دارید سیم زندگی آنلاین خود را از برق بکشید و به طور موقت یا دائمی به حضور خود در این عرصه پایان دهید.

اگر فکر می‌کنید که حذف کردن حساب اینستاگرام بهترین راه برای درمان اعتیادتان به این پلتفرم اجتماعی است با ما همراه باشید تا شیوه حذف کردن حساب اینستاگرام را به زبانی ساده به شما آموزش دهیم.

غیرفعال کردن موقت حساب اینستاگرام

۱- به حساب اینستاگرامی خود وارد شوید.

۲- به قسمت پروفایل اینستاگرام خود بروید. برای این کار کافی است روی عکس پروفایل خود در سمت راست بالای صفحه کلیک کرده و در ادامه به قسمت Edit Profile بروید.

۳- در میان گزینه‌هایی که در کشوی باز شده می‌بینید گزینه Temporarily disable my account را انتخاب کنید.

۴- در ادامه به طور خودکار سوالی تحت عنوان Why are you disabling your account? از شما پرسیده خواهد شد که از میان گزینه‌های پیش فرض یکی از پاسخ‌ها که با نظر شما مرتبط‌تر است را انتخاب کنید تا دلیل غیرفعال کردن موقت پروفایل تان را تعیین کرده باشید.

۵- سپس باید بار دیگر پسورد حساب اینستاگرام خود را وارد کنید.

۶- آخرین کاری که باید بکنید انتخاب گزینه Temporarily disable account است و پس از آن حساب شما به طور موقت غیرفعال می‌شود و دیگر حساب شما برای دیگران در دسترس نخواهد بود.

اگر می‌خواهید برای همیشه حساب اینستاگرامی تان را حذف کنید بهتر است ابتدا تمام محتویاتی که در این رسانه آپلود کرده اید را دانلود کنید و سپس برای حذف حسابتان اقدام نمایید. برای اینکار می‌توانید به این لینک رفته و بعد از وارد کردن پسورد، گزینه Request Download را انتخاب کنید. به گفته اینستاگرام داده‌های شما در حساب اینستاگرامی تان تا ۴۸ ساعت بعد به ایمیلی که خودتان هنگام ثبت نام اعلام کرده اید ارسال خواهد شد.

حذف کردن دائمی حساب اینستاگرام

همانطور که قبلاً گفتیم بهتر است در این مورد خوب فکر کنید و تمامی محتوای حسابتان را ذخیره کنید. نکته مهم این است که قبل از اقدام به حذف حساب اینستاگرامی باید بدانید که این کار برگشت ناپذیر است به همین دلیل خوب در این مورد فکر کنید. اگر به این نتیجه رسیده اید که تنها راه شما حذف حساب اینستاگرامی برای همیشه است موارد زیر را به ترتیب دنبال کنید:

۱-وارد لینک حذف اکانت اینستاگرام شوید که شما را به صفحه‌ای با عنوان Delete Your Account می‌برد.

۲- در ادامه از شما سوالی با این مضمون Why are you deleting your account? پرسیده خواهد شد مبنی بر اینکه دلیل تصمیم خودتان برای حذف حساب اینستاگرام را عنوان کنید. در این مورد باید پاسخ پیش فرضی که به دلیل شما نزدیک است را انتخاب کنید.

۳- در ادامه باید بار دیگر پسورد حساب اینستاگرام را وارد کنید.

۴- سپس گزینه Permanently delete my account را انتخاب کنید. در ادامه برای آخرین بار از شما پرسیده خواهد شد که آیا می‌خواهید حساب خود را حذف کنید و با تایید این اخطار، حذف کامل و همیشگی حساب اینستاگرامی شما رخ خواهد داد؛ و بدین ترتیب کار شما تمام خواهد شد و خداحافظ اینستاگرام!

منبع: روزیاتو

