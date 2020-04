اظهارات جالب استادیار کالیفرنیایی درباره دستورات اسلام پیرامون کرونا

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، چالش کرونا علاوه بر اینکه حوزه سلامت و درمان را تحت تأثیر خود قرار داده است، از جنبه فکری، فرهنگی و اندیشه‌ای نیز چالش‌ها و گفتمان‌هایی را بین اندیشمندان اجتماعی و اساتید دینی دنیا فراهم آورده است.

طرح مباحثی همچون ایجاد فاصله اجتماعی، رعایت مسائل فرهنگی در مراکز خرید، لزوم دعا و استغاثه به درگاه خداوند متعال در شرایط التهاب کرونا، تأکید بر بسته شدن اماکن مذهبی و مراسم‌های آیینی و... از مواردی‌اند که در حیطه گفتمان دینی و فرهنگی جوامع قرار دارند و طی این ایام مدام مورد گفتمان و تبادل نظر قرار گرفته‌اند.

این بار روزنامه "نیویورک تایمز" اقدام به انتشار مقاله‌ای از یک استادیار ادیان دانشگاه لوتران کالیفرنیا با عنوان "اسلام چه شیوه‌های بهداشتی برای منع شیوع کرونا دارد؟ " منتشر کرد.

این استاد دانشگاه که رُز (Rose) نام دارد، در بخش‌هایی از یادداشت خود می‌نویسد: در این زمان آموزه‌های اسلامی با تأکید بر پاکی بدن می‌توانند کنار اهمیت اقدامات بهداشتی یعنی استفاده از صابون یا ضدعفونی‌کننده دست، در کاهش آسیب‌پذیری فرد در برابر ویروس کمک کنند.

بخش‌هایی از ترجمه این مقاله :

شیوع بیماری کورونا ویروس در سراسر جهان، به مردم بار‌ها و بار‌ها یادآور می‌شود که تماس جسمی را محدود کنید، دست‌ها را بشویید و از تماس با چهره خودداری کنید.

As outbreaks of the coronavirus spread throughout the world, people are reminded over and again to limit physical contact, wash hands and avoid touching their face.

"Netflix" بر اساس اسنادی گزارش می‌دهد: نحوه جلوگیری از شیوع بیماری نشان می‌دهد که چگونه شست‌وشوی آیین اسلامی، معروف به "وضو"، ممکن است به گسترش یک پیام بهداشتی خوب کمک کند.

The recent Netflix docuseries “Pandemic: How to Prevent an Outbreak” illustrates how the Islamic ritual washing, known as “wudu,” may help spread a good hygiene message.

سیرا ماد، یک متخصص بهداشت عمومی مسلمان در یک بیمارستان نیویورک برای خواندن نماز‌های خود در مرکز اسلامی دانشگاه نیویورک، قبل از ورود به نمازخانه، برای انجام وضو می‌ایستد و دهان و صورت و همچنین پا‌های خود را می‌شوید.

احکام اسلامی مستلزم این است که مسلمانان قبل از نماز، بدن خود را تمیز کنند. من به‌عنوان یک محقق مطالعات اسلامی که آموزه‌های آیینی بین مسلمانان را تحقیق می‌کند، دریافتم که این اعمال شامل مزایای معنوی و جسمی است.

پیامبر اسلام راهنمایی‌های مفصلی را برای مسلمانان در مورد چگونگی زندگی خود، از جمله نحوه دعا، روزه و آداب پاک ماندن به‌جا گذاشت، این راهنمایی در مجموعه‌هایی به‌نام حدیث موجود است.

طبق قوانین اسلامی، ناپاکی‌های جزئی و عمده وجود دارد. ناپاکی‌های جزئی شامل مواردی مثل ادرار و دفع مدفوع است. یک فرد باایمان مسلمان قبل از نماز، باید شست‌وشوی آیینی بدن خود را انجام دهد تا از شر این ناپاکی‌های جزئی خلاص شود، یا یک زن مسلمان نباید در دوران قاعدگی خود نماز بخواند. برای طهارت خود، لازم است دوش بگیرد که نام آن "غسل" است. فرد باید تمام بدن خود را از سر تا پا، از جمله مو‌های خود بشوید.

پال پورز، محقق مطالعات اسلامی معتقد است که این "آیین‌گرایی پوچ" نیست بلکه یک عمل تجسم یافته است که به فرد کمک می‌کند تا یک نوع دینداری درونی را تجربه کند.

به‌طور مشابه، یکی دیگر از محققان مطالعات اسلامی، ماریون کاتز، در کتاب ۲۰۰۲ خود "text body" توضیح می‌دهد که اهمیت "وضو" در پاک‌سازی نمادین آن نهفته است. همیشه قسمت‌هایی از بدن را که "از نظر جسمی درگیر آلودگی هستند" تمیز می‌کند.

هماهنگی با دستورالعمل‌های بهداشت عمومی

با توجه به خطر کرونا ویروس، رهبران مسلمان در سراسر جهان، از جمله در ایالات متحده آمریکا، عقاید مذهبی خود را با کارشناسان بهداشت عمومی تراز کرده‌اند. نهادی اسلامی توصیه کرده‌اند که مردم قبل از انجام "وضو" حتماً به‌مدت ۲۰ ثانیه دست خود را با صابون بشویند. با تأکید بر اینکه "وضو" به‌تن‌هایی نمی‌تواند مانع از انتشار ویروس شود. سایر نهاد‌های اسلامی توصیه می‌کنند که مساجد صابون و ضدعفونی‌کننده دستی در نزدیکی محل شست‌وشو تهیه کنند.

آن‌ها احکامی مبنی بر لغو نماز جمعه صادر کرده‌اند؛ از مسلمانان خواسته‌اند که مرتباً دستان خود را با صابون بشویند؛ از تماس با صورت خودداری و از راه دور ارتباط اجتماعی برقرار کنند.

در حالی که مردم قفسه‌های فروشگاه‌های محلی را از ضدعفونی‌کننده دست، دستمال مرطوب، مواد تمیزکننده، دستکش و ماسک پاک‌سازی کرده‌اند، اقدامات بهداشتی بهترین راه برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس‌های دیگر است.

در این زمان آموزه‌های اسلامی با تأکید بر پاکی بدن می‌توانند کنار اهمیت اقدامات بهداشتی یعنی استفاده از صابون یا ضدعفونی‌کننده دست، در کاهش آسیب‌پذیری فرد در برابر ویروس کمک کنند.

منبع: تسنیم

