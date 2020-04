علی فاطمی متخصص فارماکولوژی نائب رئیس انجمن داروسازان کشور ایران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که بسیاری از افراد در همه گیری جهانی ویروس کرونا با آن مواجه هستند تقویت سیستم دفاعی بدن با مکمل‌های غذایی موجود در داروخانه هاست.

او گفت: در این راستا معمولا مکمل‌های غذایی حاوی ویتامین، مواد معدنی یا گیاهان دارویی زیر برای افراد توصیه می‌شود؛

ویتامین D یکی از مواد مغذی است که برای سلامتی و عملکرد صحیح سیستم ایمنی بدن ضروری است. به ویژه سطح پایین این ویتامین با افزایش خطر ابتلا به عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی، از جمله آنفلوانزا و آسم آلرژیک همراه است. بررسی ها نشان داده شده که مکمل‌های ویتامین D ممکن است درمان‌های ضد ویروسی را در افراد مبتلا به عفونت‌های ویروسی بهبود ببخشد.

فاطمی تصریح کرد: روی ماده معدنی است که برای رشد و ارتباط بین سلول‌های ایمنی مورد نیاز است و نقش مهمی در ایجاد پاسخ التهابی در بدن دارد. کمبود این ماده مغذی به میزان قابل توجهی منجر به افزایش خطر عفونت و بیماری از جمله ذات الریه می‌شود. البته باید توجه داشت که مقادیر بیش از حد روی ممکن است در جذب مس اختلال ایجاد کند و خطر ابتلا به عفونت را افزایش دهد.

او گفت: ویتامین C عملکرد سلول‌های مختلف ایمنی را پشتیبانی می‌کند و توانایی آن‌ها در محافظت در برابر عفونت را تقویت می‌کند. علاوه بر این ویتامین C به عنوان یک آنتی اکسیدان قدرتمند عمل می‌کند و بدن را در برابر آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کند. علاوه بر این درمان با ویتامین C (با دوز بالا) به طور قابل توجهی علائم را در افراد مبتلا به عفونت‌های شدید، از جمله سپسیس و سندرم پریشانی حاد تنفسی (ARDS) ناشی از عفونت‌های ویروسی بهبود می‌بخشد.

یک داروساز افزود: آزمایش‌ها پتانسیل ضد باکتری و ضد ویروسی گیاه آقطی سیاه را در برابر عوامل بیماری زا باکتریایی مسئول عفونت دستگاه تنفسی فوقانی و سویه‌های ویروس آنفلوانزا نشان می‌دهد. این گیاه همچنین پاسخ سیستم ایمنی را تقویت می‌کند و ممکن است به کاهش مدت زمان و شدت سرماخوردگی و همچنین کاهش علائم مربوط به عفونت‌های ویروسی کمک کند.

فاطمی بیان کرد: علاوه بر موارد اشاره شده، مکمل‌های غذایی حاوی ویتامین ب کمپلکس، عنصر سلنیوم، بره موم زنبور عسل، گیاهان: گون، زردچوبه، سیر، سرخارگل، نائین آوندی، شمعدانی عطری و همچنین انواعی از قارچ‌های دارویی ممکن است ایمنی را از روش‌های مختلف تقویت کرده و علائم برخی بیماری‌ها از جمله آسم و عفونت‌های ریه را کاهش دهند.

او گفت: اگرچه مکمل‌های غذایی موجود در بازار ممکن است فوایدی برای سیستم ایمنی داشته باشند، اما نباید از آن‌ها به عنوان جایگزینی برای یک شیوه زندگی سالم استفاده شود. حفظ رژیم متعادل، خواب کافی، انجام فعالیت‌های بدنی منظم و سیگار نکشیدن از مهمترین راه‌های کمک به سالم نگه داشتن سیستم ایمنی بدن و کاهش احتمال ابتلا به عفونت و بیماری است. اگر تصمیم به مصرف مکمل‌های غذایی دارید باید حتما با یک متخصص تغذیه، پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید، زیرا ممکن است برخی از مکمل‌ها برای بعضی افراد مناسب نباشند یا با برخی از دارو‌ها تداخل داشته باشند.

