به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، شهریار مستوفی مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت:این روز‌ها تنها سلاح برای مبارزه با بیماری کرونا، رعایت نکات بهداشتی و تقویت سیستم ایمنی بدن است.

او افزود: می توان با رعایت نکاتی نظیر کاهش استرس، تحرک و ورزش کافی، رعایت بهداشت شخصی، خواب کافی، پرهیز از مصرف الکل، تنظیم سطح ویتامین‏‌های بدن و رژیم غذایی متوازن به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کرد.

مستوفی بیان کرد: بهترین و مهمترین راه تقویت سیستم ایمنی استفاده از مواد غذایی سرشار از ویتامین‌ها است.

او با اشاره به خواص ویتامین C گفت: جزو قدرتمندترین ترکیبات آنتی اکسیدانی است که دریافت آن رابطه مستقیمی با بهبود عملکرد سیستم دفاعی بدن دارد.

مستوفی افزود: زمانی که شما ویتامین C کافی در طول روز دریافت کنید، میزان تولید گلبول‌های سفید خونتان افزایش پیدا می‌کند، ویتامین C عملکرد سلول‌های ایمنی را بهبود می‌بخشد و در زمان بروز عفونت، سرعت مصرف آن در بدن افزایش می‌یابد. فلفل قرمز، فلفل سبز، کشمش سیاه، کیوی، پرتقال، توت فرنگی، پاپایا، بروکلی، جعفری، آناناس، گریپ فروت، گل کلم، انبه و کلم بروکلی منابع غنی ویتامین C می‌باشند.

او با اشاره به اهمیت ویتامین K گفت: این ویتامین به منظور کنترل و درمان خون‌ریزی ناشی از بیماری‌های هموفیلی، کبد، زردی و زخم معده سودمند است.

مستوفی جعفری، گیاه خردل، پیاز، انواع کلم، کلم بروکسل و بروکلی، شلغم، اسفناج، مارچوبه، خیار، کلم، توت فرنگی، جگر مرغ و گل کلم منابع این ویتامین عنوان کرد.

او به اثرات ویتامین E و A اشاره کرد و گفت: ویتامین‌های A و E آنتی‎اکسیدان‌های مفیدی هستند که باعث تقویت سیستم ایمنی بدن و از بین رفتن ویروس در داخل بدن می‌شوند.

مستوفی بیان کرد: ویتامین A به حفظ ساختار سلول‌های موجود در پوست، دستگاه تنفسی و روده کمک می‏نماید که در واقع اولین خط دفاعی بدن بشمار می‏ آیند.

او ادامه داد: منابع ویتامین A (سیب زمینی شیرین، کلم برگ، هویج، اسفناج، جگر گاو، کاهو، کره، تخم مرغ، کدو حلوایی، بروکلی، زردآلو، طالبی، انبه، فلفل قرمز شیرین) هستند و منابع ویتامین E (ماهی تن، فندق، بادام، دانه‌های آفتابگردان، انبه، اووکادو، بروکلی، اسفناج، کدو گردویی، فلفل دلمه‌ای، زیتون، کلم برگ، چغندر برگ، گوجه فرنگی، کیوی) می‌باشند.

مستوفی در خصوص ویتامین D گفت: کمبود ویتامین D می‌تواند توان ایمنی بدن را کاهش دهد. ویتامین D یا ویتامین آفتاب، یک ویتامین محلول در چربی است که از طریق تنظیم هوموستاز کلسیم و فسفات نقش مهمی در متابولیسم استخوان ایفا می‌کند.

او افزود: میزان انسولین خون را تنظیم و موجب کنترل دیابت می‌شود، عملکرد ریه‌ها و سلامت قلبی و عروقی را حمایت می‌کند و بر روی ژن‌هایی که در رشد سرطان نقش دارند، اثر می‌گذارد. در صورت مصرف نادرست ویتامین D عوارضی مانند ایجاد سختی عروق، هیپر کالمی، یبوست، ضعف و خستگی، خواب آلودگی، سردرد، کاهش اشتها، پرنوشی و خشکی دهان بروز می‌کند.

به گفته مستوفی مطالعات نشان داده‌اند که دریافت روزانه ویتامین D برای سلامتی و تقویت سیستم ایمنی بدن برای مقابله با بیماری به صورت مصرف روزانه ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ واحدی تاثیر بیشتری نسبت به دریافت مگا دوز‌های ۵۰ هزار واحدی ماهانه، دارد. ماهی کپور، ماهی سالمون، انواع قزل آلا، ساردین، روغن کبد ماهی، تخم مرغ و لبنیات (شیر) منابع اصلی این ویتامین می‌باشند.

او ویتامین‌های گروه B را از دیگر ویتامین های مفید برای تقویت سیستم ایمنی بدن عنوان کرد و افزود: ویتامین‌های گروه B به‌طور کلی در چرخه متابولیسم سلولی نقش دارند لذا موجب افزایش متابولیسم بدن شده و رشد و تقسیم سلول‌ها را افزایش می‌دهند و در عملکرد درست دستگاه ایمنی و عصبی نقش دارند؛ و برای سلامت پوست و ماهیچه‌ها ضروری هستند. به علاوه ویتامین‌های B۶، B۱۲ و فولیک‌اسید در رشد و تکثیر سلول‌های ایمنی نقش مهمی دارند.

او ادامه داد: اسفناج، بروکلی، مارچوبه، لوبیا چشم بلبلی، جگر گاو، کلم، لوبیا قرمز، آووکادو، کاهو و پرتقال، سینه بوقلمون، گوشت گوساله، ماهی تن، سینه مرغ، دانه‌های آفتابگردان، دانه کنجد، نخود سبز، لوبیا چیتی منابع اصلی این ویتامین می‌باشند.

مستوفی بیان کرد:در هنگام مواجهه با بیماری‌های تنفسی لازم است همه ویتامین‌های موردنیاز بدن برای افزایش سطح ایمنی و مقابله با بیماری و بهبودی از طریق منابع غذایی آن تامین شود.





انتهای پیام/ز