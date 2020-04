بسته اینستاگرامی ورزشکاران به تاریخ ۳۱ فروردین؛

به گزارش خبرنگار حوزه ورزشکاران گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، اینستاگرام از جمله شبکه‌های اجتماعی در میان مردم جهان است که دارای مخاطبان بسیار زیادی است و همین موضوع سبب شده تا افراد مشهور جامعه به ویژه سیاستمداران، ورزشکاران و هنرمندان از آن به عنوان ابزاری برای بیان برخی مسائل و موضوعات و یا دریچه‌ای برای صحبت با مردم جامعه و هوادارانشان استفاده کنند.

در این گزارش می‌توانید گزیده‌ای از فعالیت‌های مجازی ورزشکاران در ۲۴ ساعت گذشته را مشاهده کنید.

مرتضی پورعلی گنجی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران، به مناسبت سالروز تولدش تصویری از خود در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده و نوشت:

"خیلی خوشحالم که دوستانی مثل شماها در سرتاسر دنیا دارم.

مرسی از تبریکای تولد زیباتون که باعث شدید تولد من تو این روزای تنهایی و قرنطینه دلچسب بشه



I received birthday wishes from my friends all over the world.

Thanks for your beautiful wishes"

آرش برهانی، بازیکن تیم استقلال که مدتی پیش از این تیم خداحافظی کرده بود، تصویری از خود با پیراهن آبی استقلال در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده و نوشت:

" خداحافظی تلخ

استقلال قهرمان"

امیر عابدزاده، دروازه‌بان جوان تیم ملی ایران و فرزند احمدرضا عابدزاده، پستی در ارتباط با شکرگزاری در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده و نوشت:

"Start Each Day With aGrateful Heart

هروز، روزت رو با یه قلب شُکرگزار شروع کن

شکرت"

ایوان راکتیچ، بازیکن تیم ملی کرواسی و عضو تیم فوتبال بارسلونا، تصویر خود را در حال آشپزی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت:

"امروز مجبور شدم آشپزی کنم"

صفحه اینستاگرامی تیم منچسترسیتی تصویری از ریاض محرز الجزایری و سرخیو آگوئرو آرژانتینی که هم اکنون در این تیم درحال فعالیت هستند منتشر کرد.

