بسیار پیش از اینکه هنر‌های رزمی ترکیبی در بسیاری از رسانه‌های خبری ورزشی به نمایش درآید، این ورزش رزمی را یک هنر بسیار خشن و پر از خونریزی می‌دانستند. اما به لطف برخی تغییرات و تعدیلات در قوانین و تلاش‌هایی برای تغییر برند محصول، دنیای هنر‌های رزمی ترکیبی (MMA) اکنون یک ورزش مهم و شناخته شده است که طرفدارانی در سراسر جهان دارد. در سال‌های اخیر برخی سلبریتی‌های هالیوودی نیز سعی کرده اند در هنر‌های رزمی مهارت پیدا کنند. اما شما نیز مانند بسیاری از دیگر طرفداران سینمای هالیوود نمی‌دانید که برخی از بازیگران محبوبتان در واقع در زمینه هنر‌های رزمی تعلیم دیده اند.

در ادامه این مطلب می‌خواهیم شما را با ۱۰ نفر از این سلبریتی‌های شناخته شده هالیوودی که در زمینه ورزش‌های رزمی فعالیت داشته اند آشنا کنیم.

۱۰- دیو باتیستا

با توجه به هیکل و پیشینه او در زمینه کشتی کج حرفه ای، بسیاری از طرفداران دیو باتیستا و هالیوود از دیدن نام این کشتی گیر سابق و بازیگر کنونی در این فهرست حیرت زده شده اند. این بازیگر قوی هیکل فیلم‌های Guardians of the Galaxy دارای کمربند ارغوانی جوجیتسو برزیلی زیر نظر یکی از شناخته شده‌ترین نام‌ها در این ورزش است: سزار گراسیه. بعد از کناره گیری از کشتی کج و جدایی از کمپانی WWE در سال ۲۰۱۰، علیرغم اینکه از قبل وارد دهه پنجم زندگی خود شده بود، باتیستا برای مدت کوتاهی وارد عرصه هنر‌های رزمی ترکیبی شد. در طی این مدت باتیستا با رزمی کاران برجسته‌ای مانند استفن بونار تمرین کرده و حتی این فرصت را یافت که به صورت حرفه‌ای وارد رینگ مبارزه شود. در ۶ اکتبر ۲۰۱۲، باتیستا اولین مبارزه حرفه‌ای خود در عرصه هنر‌های رزمی ترکیبی را انجام داد و در همان راند اول با امتیاز ناک اوت از سد حریف خود که وینس لوسرو نام داشت، عبور کرد. این مبارزه تنها حضور باتیستا در عرصه هنر‌های رزمی ترکیبی حرفه‌ای بود که باعث می‌شود این قهرمان سابق WWE در واقع یک ورزشکار حرفه‌ای هنر‌های رزمی بدون شکست باشد.

۹- ایوان راشل وود

ایوان راشل وود یک بازیگر بااستعداد است که بیشتر به خاطر نقش ربات انسان نمای باهوشی به نام دلورس در سریال علمی تخیلی محبوب Westworld شناخته می‌شود. این بازیگر نامزد جایزه امی که در زندگی واقعی فاصله زیادی با شخصیت ترسناک سریالی خود دارد، نماد واقعی این گفته تاریخی است که نباید محتویات یک کتاب را بر اساس جلد آن قضاوت کرد. این بازیگر ۳۲ ساله از سن ۱۲ سالگی در رشته رزمی تکواندو فعالیت داشته و از نوجوانی در کنار مادرش توانسته کمربند مشکی این رشته را بدست آورده، حتی در یک تورنمنت معتبر ورزشی نیز شرکت نماید. وقتی که در مورد تمرینات رزمی اش از او سوال شد، وود چنین گفت: «یکی از مردانی که مرا آموزش می‌داد، اکنون به یک بدلکار بسیار بزرگ در هالیوود تبدیل شده است، از این رو، فکر می‌کنم که خیلی خوب آموزش دیده ام. فکر می‌کردم که این ورزش یک گزینه جالب برای تمرکز و مدیتیشن، کانالیزه کردن قدرت، یادگیری احترام و شناخت بدن و همچنین توانمند سازی است».

۸- تام هاردی

تام هاردی یک بازیگر ۴۲ ساله است که در فیلم‌های بزرگ هالیوودی سال‌های اخیر مانند The Dark Knight Rises و Venom بازی کرده است. البته او در سال ۲۰۱۱ در درام ورزشی Warrior نیز نقش یک رزمی کار را ایفا کرده است. هنگام آماده شدن برای نقش هایش، رژیم تمرینی هاردی متشکل از بوکس، جوجیتسو و دیگر هنر‌های رزمی است که وی اغلب هفته‌ای ۵ بار و گاهی نیز روزی دو نوبت تمرینات مربوط به آن‌ها را انجام می‌دهد. او حتی تمریناتی را با مبارزانی شناخته شده مانند دن ادوارزد و ناتان جونز انجام می‌دهد. این بازیگر اهل لندن همچنین با اعضای انجمن جوجیتسو برزیلی فعال در نیروی دریایی بریتانیا نیز مبارزه کرده است. این بازیگر فایل ویدیویی برخی از تمرینات خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و مهارت خود در اجرای تعدادی از حرکات رزمی را به نمایش گذاشته است.



۷- اسکات ایستوود

اسکات ایستوود پسر کلینت ایستوود افسانه‌ای است. اگر چه وی همیشه زیر سایه پدر مشهورش قرار داشته، اما این بازیگر ۳۴ ساله با بازی در فیلم‌هایی مانند Suicide Squad و The Fate of the Furious در حال ساخت رزومه‌ای خاص خود است. پل واکر فقید باعث شد که ایستوود با دنیای جوجیتسو برزیلی آشنا شود. از آن زمان به بعد، این بازیگر شیفته نظم و ورزش‌های رزمی شده و در این رشته کمربند آبی را بدست آورده است. وی در مورد علت علاقه خود به ورزش جوجیتسو برزیلی چنین گفته است: «فکر می‌کنم که این ورزش اعتماد به نفس سالم را تقویت می‌کند و به همین دلیل است که از آن خوشم می‌آید. مهم نیست که در چه سطحی هستید، همیشه در حال زمین خوردن هستید یا دیگری را به زمین می‌زنید. ورزشی است که شما را متین بار می‌آورد. به شما خاکی بودن را می‌آموزد. باعث می‌شود که حس اعتماد به نفس کاذب نداشته باشید».

۶- اشتون کوچر

اگر چه اشتون کوچر را بیشتر به خاطر بازی در نقش‌های کمدی و رمانتیک می‌شناسند، اما نباید توانمندی‌های رزمی این بازیگر را دستکم گرفت. این بازیگر ۴۲ ساله در دوران نوجوانی اش در آیوا زندگی کرده است، منطقه‌ای در ایالات متحده که به خاطر پرورش کشتی گیران آماتور شناخته می‌شود. در طول دوران حضورش در این ایالت، کوچر به یک کشتی گیر برجسته دبیرستانی تبدیل شده که بعد‌ها در سال ۲۰۱۴ به سمت جوجیتسو تغییر رشته داد. او در طی این سال‌ها همواره تمرینات مستمری داشته و به تازگی کمربند قهوه‌ای این رشته را از ریگان ماچادو دریافت کرده است. اخیراً نیز ویدیویی از کوچر در حال تمرین با کریگ جونز، قهرمان شناخته شده جوجیتسو برزیلی منتشر شده است.

۵- کوین جیمز

طرفداران ورزش هنر‌های رزمی ترکیبی در طی سال‌های گذشته بار‌ها کوین جیمز را کنار قفس مسابقات مختلف UFC دیده اند. در واقع این بازیگر ۵۴ ساله در سال ۲۰۱۲ در یک فیلم کمدی با عنوان Here Comes The Boom نقش یک مبارز هنر‌های رزمی ترکیبی را بازی کرده است. در آماده سازی برای این نقش، جیمز با مبارزان برجسته مختلفی مانند وندرلی سیلوا، مارک مونوز و جیسون میهم میلر تمرین کرده بود. جیمز در این باره چنین گفته است: «من هر کاری که آن‌ها می‌کردند را انجام می‌دادم البته نه در سطحی یکسان. خوشحالم که آن‌ها برای من کمی سطح تمرین را پایین آوردند». جدای از سطح، مهارت‌های این بازیگر باعث جلب توجه کریس ویدمن، مبارز سابق دسته میان وزن UFC شد که گفته بود کوین جیمز ۱۵ سال است در زمینه هنر‌های رزمی ترکیبی تمرین دارد. او حتی این بازیگر را یک «مبارز هنر‌های رزمی بسیار خوب» دانسته است.

۴- ماریو لوپز

ماریو لوپز بازیگری بود که بیشتر به خاطر بازی در نقش‌ای سی اسلیتر در سریال Saved By The Bell در دهه ۹۰ شناخته می‌شود. او یکی از بهترین کشتی گیران آماتور دبیرستان بی ساید بود. در شباهتی فراوان با شخصیتی که نقشش را بازی می‌کرد، لوپز در ورزش‌های مبارزه‌ای تبحر بالایی داشت. این مجری تلویزیونی از دیرباز به ورزش بوکس علاقه داشته و روزگاری در کنار فردی روچ، مربی افسانه‌ای بوکس تمرین می‌کرد، در واقع سه روز در هفته. با این وجود وی در زمینه ورزش‌های گلاویزی نیز تبحر بالایی داشته و در سال ۲۰۱۸ کمربند آبی خود را در رشته جوجیتسو از پروفسور رابرت هیل دریافت کرد و اکنون خود این رشته را به دیگران آموزش می‌دهد.

۳- هالی بری

هالی بری یکی دیگر از بازیگران این فهرست است که در مسیر آماده سازی برای یک فیلم مرتبط با دنیای هنر‌های رزمی، یک سری تمرینات طراز اول را انجام داد تا برای نقشش آماده شود. این بازیگر ۵۳ ساله در جدیدترین فیلم خود با عنوان Bruised در نقش یک مبارز بدنام شده هنر‌های رزمی ترکیبی بازی خواهد کرد. یکی از مربیان و همبازی‌های او در گذشته قهرمان مگس وزن UFC، والنتینا شوچنکو بوده است. بازیگر سابق فیلم Catwoman نیز سابقه تمرین با کریس سایبورگ را نیز دارد. به عبارت دیگر، بری فرصت یادگیری از دو نفر از بهترین مبارزان زن تاریخ هنر‌های رزمی را داشته است. به گفته شوچنکو، هالی بری خیلی سریع یاد می‌گیرد و ادعا کرده که این بازیگر می‌تواند برای بسیاری از مبارزان دنیای هنر‌های رزمی ترکیبی در درون رینگ دردسرساز شود.

۲- سیدنی سوینی

سیدنی سوینی بازیگری است که در برخی از سریال‌های محبوب اخیر مانند The Handmaid’s Tale و Sharp Objects حضور داشته و در درام کمدی Once Upon a Time in Hollywood نیز ایفای نقش کرده است. این ستاره تلویزیونی با جثه نسبتاً ریزش، کوچکترین فرد فهرست ما بر اساس جثه به شمار می‌آید، اما همزمان یکی از بااستعدادترین افراد این فهرست در زمینه توانمندی‌های رزمی است. او از اوایل نوجوانی در زمینه هنر‌های رزمی ترکیبی تمرین داشته و در برخی تورنمنت‌های رسمی نیز حضور داشته است. سوینی در مورد پیشینه فعالیتش در هنر‌های رزمی ترکیبی چنین گفته است: «من در زمینه هنر‌های رزمی ترکیبی آموزش دیده ام. این کار را زمانی که ۱۴ سال داشتم آغاز کردم و اولین مسابقه ام در سن ۱۸ سالگی بود که مقام اول را بدست آوردم. شاید رقیبانم بگویند که نمی‌خواسته اند به من صدمه بزنند، اما در واقع آن‌ها سخت تلاش کردند این کار را بکنند».

۱- کریس پرت

کریس پرت یکی از ستاره‌های هالیوودی است که در دو فرانچایز The Avengers و Jurassic World ایفای نقش کرده است. با این وجود وی در ژانویه ۲۰۱۹ زمانی که عادل التمیمی، مبارز هنر‌های رزمی، را تا کنار قفس مبارزه همراهی کرد خبرساز شد. آنطور که مشخص شده، کریس پرت یک کشتی گیر قابل است که در دوران دبیرستان به صورت حرفه‌ای این ورزش را دنبال می‌کرده است. این بازیگر همراه با التمیمی تمرین کرده و در سالن تمرین به شدت فعال است. همچنین پرت سابقه کار با رندی کوچور، بازیگر و ستاره سابق هنر‌های رزمی را دارد. التمیمی با احترام زیادی از پرت و مهارت‌های او روی تشک یاد می‌کند: «او واقعاً ران‌های بسیار قوی دارد. می‌دانم که او بازیگر بسیار مشهوری است، اما هر روز تمرین می‌کند. این مرد همیشه در حال تمرین است. او بسیار، بسیار قوی است. او برای مبارزه آمده است».

