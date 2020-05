به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، رنگ کردن مو شاید یکی از ساده‌ترین کار‌ها باشد، اما در مواردی که این کار توسط افراد غیر حرفه‌ای و بدون در اختیار داشتن دانش کافی در این زمینه انجام می‌گیرد نتیجه مطلوب به دست نمی‌آید و رنگ نهایی با آنچه قرار بوده باشد بسیار متفاوت خواهد بود.

اما چطور باید از بروز این اتفاق جلوگیری کرد؟ گام نخست در رنگ کردن مو انتخاب رنگ مناسب و درست است. اما رنگ‌ها معمولا در قالب بسته‌هایی با اعداد و ارقام پیچیده به فروش می‌رسند و همین یکی از علل اصلی خراب شدن نتیجه کار است. در ادامه این مطلب به شما خواهیم گفت که هر کدام از این اعداد چه معنا و مفهومی دارند.

همانطور که گفته شد رنگ مو‌های حرفه‌ای معمولا روی بسته بندی خود ترکیبی از اعداد و حروف را دارند:

عدد قبل از خط کج (یا دش یا نقطه): شاخص سطح رنگی است.

رقم اول بعد از خط کج یا نقطه: شاخص سایه رنگ است.

عدد بعدی بعد از خط کج یا نقطه: شاخص بازتاب نور است.

۱- سطح رنگ

اولین عددی که روی تیوب رنگ دیده می‌شود سطح رنگ (تیرگی/روشنایی) آن را نشان می‌دهد. این عدد در واقع نشان می‌دهد که رنگ شما تا چه اندازه روشن یا تیره است. همانطور که مشاهده می‌کنید رنگ مو ۱۰ سطح رنگی دارد که هرکدام نام مشخصی دارند تا به خوبی روشنایی یا تیرگی شان را نشان دهند. هرچه عدد بیشتر می‌شود تناژ آن روشن‌تر می‌شود (مثلا عدد ۱: رنگ مشکی، عدد ۱۰: بلوند روشن). البته ممکن است عدد‌های ۱۱ یا ۱۲ را هم روی جعبه ببینید که این رنگ‌ها معمولا برای هایلایت کردن مو به کار می‌روند.

سیستم عددی شماره گذاری رنگ مو از سوی همه برند‌های حرفه‌ای تولیدکننده رنگ مو مورد استفاده قرار می‌گیرد و یک استاندارد جهانی است (به غیر از تناژ‌های اولیه و ثانویه که برای هر برند فرق می‌کند). با این حال تفاوت‌های اندکی برای سیستم عددی سطوح رنگ هم دیده می‌شود. مثلا در رنگ مو‌های لوریال یک حرف انگلیسی هم قبل از عدد دیده می‌شود که معنای مشخصی دارد. مثلا در رنگ C ۶.۶۴ Extra Red Copper Blonde حرف C به معنای پوشش دهی بالاست و این یعنی رنگ یاد شده حتی میتواند روی مو‌های سفید نیز استفاده شود.



۲- سایه‌های رنگ و بازتاب‌ها

فاکتور بعدی در انتخاب رنگ مو انتخاب تناژ یا سایه رنگی است که میخواهید داشته باشید. در نظر داشته باشید که انتخاب تناژ مناسب برای دستیابی به نتیجه دلخواه بسیار اهمیت دارد. تناژ یک رنگ بعد از خط کج یا نقطه مشخص می‌شود هرچند که برند‌های مختلف شیوه‌های گوناگونی را برای مشخص کردن تناژ‌های خود دارند، اما اصل در همه آن‌ها یکیست. به طور کلی روند عددگذاری به این شکل است:

۰ – Neutral (for all skin tones)

۱ – Ash (for cool skin tones)

۲ – Matte (for cool skin tones)

۳ – Gold (for warm skin tones)

۴ – Red (for warm skin tones)

۵ – Mahogany (for cool skin tones)

۶ – Violet (for cool skin tones)

۷ – Brown (for all skin tones)

۸ – Blue (for cool skin tones) ”

سایه رنگ

اولین رقم بعد از خط کج

این رقم به تناژ اصلی رنگ اشاره دارد که در واقع سایه غالب درون یک رنگ است.

سایه رنگ در رنگ موی نهایی بیشتر دیده می‌شود

سایه رنگ مشخص می‌کند که نتیجه کار رنگ گرم باشد یا سرد

سایه رنگ میتواند سرد، گرم یا خنثی باشد و هر کدام از ارقام یک تا ۸ که بعد از خط کج می‌آیند معنا و مفهوم خود را دارند که به شرح زیر است:

۰ – طبیعی (مناسب برای همه پوست ها)

۱ – خاکستری (برای تناژ‌های پوست سرد)

۲ – مات (برای تناژ‌های پوست سرد)

۳ – طلایی (برای تناژ‌های پوست گرم)

۴ – قرمز (برای تناژ‌های پوست گرم)

۵ – ماهاگونی (برای تناژ‌های پوست سرد)

۶ – بنفش (برای تناژ‌های پوست سرد)

۷ – قهوه‌ای (برای همه تناژ‌های پوستی)

۸ – آبی (برای تناژ‌های پوست سرد)

بازتاب رنگ

دومین (یا سومین) رقم بعد از خط کج است

این رقم به تناژ ثانویه اشاره دارد که در واقع بازتاب‌های رنگی هستند.

بازتاب‌های رنگ در نتیجه نهایی کار کمتر دیده می‌شوند.

در ادامه کاتالوگ سیستم شماره گذاری سه برند مطرح رنگ را مشاهده میکنید.

به طور مثال رنگ ۸.۳۴ لورال یعنی Light Gold Blonde

۳- حروف.

اما همانطور که در بالا اشاره کردیم برخی برند‌های رنگ مو از حروف به جای اعداد استفاده میکنند که در اغلب موارد معنای زیر را دارند:

N: طبیعی

A: خاکستری

V: بنفش

R: قرمز

B: قهوه‌ای

G: طلایی

C: مسی

M: موکا

W: گرم

B: آبی

C: خنک

M: ماهاگونی

NA: خاکستری طبیعی

MB: قهوه‌ای طبیعی

O: نارنجی

OR: نارنجی/قرمز

P پلاتینی یا ارغوانی

۴- نمونه شماره گذاری‌های رنگ مو

عدد‌های دوتایی قبل از خط کج: نشان دهنده این است که رنگ به شدت قوی است و پوشش دهی خوبی برای موی سفید دارد. (مثلا ۳۳/۰۲ یک رنگ تیره به شدت قوی است)

عدد دوتایی بعد از خط کج (مثلا ۷/۲۲) نشان می‌دهد که سایه رنگ بسیار قوی است.

صفر بعد از خط کج یعنی رنگ شما طبیعی با تناژ اندک گرم است.

منبع: روزیاتو

