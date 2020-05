خواص گیاه آویشن چیست؟

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره گیاه آویشن رایج‌ترین شکل آویشن با نام علمی Thymus vulgaris، گیاهی است که برای هزاران سال مصارف دارویی و آشپزی داشته است. این گیاه، بومی مناطق مدیترانه‌ای و بخش‌های خاصی از آفریقا بوده و مصرف آن به دوران امپراطوری رم بر می‌گردد.

در آشپزی، ساقه‌ها و برگ‌های آن برای طعم بخشیدن به غذا‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گیاه معمولا به سوپ‌ها، سس‌ها، غذا‌های گوشتی و سایر موارد اضافه می‌شود.

آویشن برای مصارف پزشکی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. از روغن این گیاه برای موارد مختلف پزشکی استفاده می‌شود. برگ‌های این گیاه را می‌توان به صورت دم‌کرده استفاده کرد و روغن و کرم حاصل از آن بر روی پوست بدن اعمال می‌شود.



۸ خاصیت آویشن:

خواص آویشن بسیار بیشتر از لیست زیر است، اما برخی از آن‌ها هنوز از نظر علمی مورد بررسی دقیق قرار نگرفته اند پس در این مقاله به آن‌ها اشاره نمی‌کنیم.

خواص ضدقارچی آویشن:

مشهورترین ماده‌ی فعالی که در آویشن وجود دارد، تیمول می‌باشد. این ترکیب آلی دارای اثرات بسیار زیادی بر روی بدن است. مثلا این ترکیب می‌تواند از عفونت‌های قارچی و ویروسی جلوگیری کند؛ بنابراین فشار بر روی سیستم ایمنی بدن کاهش پیدا می‌کند.

خاصیت آنتی اکسیدانی آویشن:

آویشن دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار قوی بوده و برای سلامت کلی بدن بسیار مفید است. آنتی اکسیدان‌های فنولی موجود در آویشن همچون لوتئین، زیگزانتین و تیمونین باعث خنثی سازی و حذف رادیکال‌های آزاد در بدن می‌شود.

رادیکال‌های آزاد از محصولات جانبی خطرناک حاصل از متابولیسم سلولی است که می‌تواند آسیب عمده‌ای به سلول‌های سالم بدن برساند. این آنتی اکسیدان‌ها همچنین می‌تواند از استرس اکسیداتیو در تمامی اندام‌های بدن جلوگیری کند.

گردش خون بهتر با مصرف آویشن:

غلظت بالای آهن و سایر مواد معدنی در آویشن، آن را به یک ماده‌ی ایده آل برای تحریک جریان خون تبدیل کرده است. افزایش گردش جریان خون در بدن و اکسیژن رسانی به اندام‌ها، بسیار ضروری بوده و می‌تواند برای سلامت بدن بسیار مفید باشد.

تاثیر آویشن در سلامت قلب:

ترکیب غنی از آنتی اکسیدان‌ها، مواد معدنی و ویتامین‌ها در آویشن دارای تاثیرات کوچک بی شماری بر روی سلامت قلب هستند، اما پتاسیم و منگنز موجود در آن بسیار مهم است. پتاسیم یک گشادکننده عروق است. این ماده با شل کردن عروق خون و کاهش فشار خون می‌تواند فشار موجود بر روی سیستم قلبی عروقی را کاهش دهد.

جلوگیری از تصلب شرایین و اجتناب از سکته مغزی، حملات قلبی و بیماری عروق کرونر قلب، می‌تواند عمر فرد را افزایش دهد.

فواید آویشن برای تقویت بینایی:

غلظت کاروتنوئید و ویتامین A موجود در آویشن یک عامل آنتی اکسیدانی موثر برای سلامت چشم است. کاروتنوئیدمی‌تواند رادیکال‌های آزاد در سیستم چشم را خنثی سازد و گسترش دژنراسیون ماکولا و آب مروارید را کند نماید.

خواص آویشن برای سیستم ایمنی بدن:

سطوح بالای ویتامین C موجود در آویشن می‌تواند سیستم ایمنی بدن را تقویت کند. ویتامین C تولید گلبول‌های سفید را تحریک سازد. گلبو‌ل‌های سفید اولین خط دفاعی در بدن هستند. ویتامین C نیز نقش مهمی در تولید کلاژن بازی می‌کند. کلاژن برای تولید وترمیم سلول‌ها، ماهیچه‌ها، بافت‌ها و رگ‌های خونی ضروری است.

تاثیر آویشن بر استرس:

B۶ یکی از ویتامین‌هایی است که در آویشن یافت می‌شود. ویتامین B۶ تاثیر بسیار خوبی بر روی انتقال دهنده‌های عصبی در مغز دارد و بنابراین می‌تواند استرس را تا حد زیادی کاهش دهد. مصرف منظم آویشن در رژیم غذایی می‌تواند حال شما را خوب کند و افکار استرس زا را از ذهن دور نماید.

رفع مشکلات تنفسی با مصرف آویشن:

یکی از کاربرد‌های معروف و شناخته شده‌ی آویشن در پزشکی، برای سلامت و بهبود مشکلات تنفسی است. اگر شما از برونشیت، آسم، احتقان بینی، سرماخوردگی، آنفلونزا، سینوس مسدود و یا آلرژی فصلی رنج می‌برید، می‌توانید از آویشن استفاده کنید.

آویشن خاصیت ضدالتهابی دارد و می‌تواند خلط را از بین ببرد. همین امر موجب می‌شود تنفس راحت‌تر شود. دم کردن برگ‌های آویشن بهترین و قدرتمندترین روش برای بهبود دستگاه تنفسی است.

عوارض احتمالی آویشن:

افرادی که دارای معده‌ی ضعیف و حساس هستند، مصرف زیاد آویشن می‌تواند باعث ایجاد ناراحتی گوارشی گردد. اما به طور کلی، این گیاه ماده‌ی آلرژی زایی نبوده و می‌تواند در رژیم غذایی بیشتر افراد وجود داشته باشد.

