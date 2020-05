پربازدید‌های فضای مجازی؛

اگر امروز موفق به رصد اخبار سرویس فضای‌مجازی در حوزه‌های فناوری، دانلود، اخبار داغ، سیاسیون و هنرمندان و ورزشکاران در فضای‌مجازی نشده‌اید، در ادامه لینک خبر‌های پربازدید از نگاه کاربران را برای شما به نمایش گذاشته‌ایم.

#وزیر_صمت ؛ واکنش‌ها به برکناری ناگهانی رضا رحمانی توسط رئیس جمهور

عزل رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از سمت خود توسط رئیس جمهور و حواشی آن، واکنش کاربران فضای مجازی را به دنبال داشت.

حمله مرگبار آخوندک به زنبور سرخ!

ویدئوی حمله مرگبار یک آخوندک به زنبور قرمز و از پای درآوردن این حشره به ویدئویی داغ تبدیل شده است.

#محافظان_دریا ؛ ادای احترام کاربران به شهدای ناوچه کنارک

کاربران فضای مجازی با داغ کردن هشتگ #محافظان_دریا یاد و خاطره شهدای ناوچه کنارک ارتش را گرامی داشتند.

ورود مار سمی خطرناک به دستگاه خودپرداز بانک!

ورود مار سمی بزرگ به داخل خودپرداز بانک موجب ترس و وحشت شهروندان محلی شد.

معرفی بهترین پلتفرم‌ها برای طراحی اپلیکیشن موبایل

اگر می‌خواهید اپلیکیشن موبایل طراحی کنید، بهتر است با این پلتفرم‌ها آشنا شوید.

دریادل شهیدی که هیچ تصویری برای انتشار نداشت!

در میان ۱۹ سربازی که در جریان رزمایش ارتش جمهوری اسلامی به فیض شهادت نائل آمدند، یکی از آن‌ها هیچ تصویری برای انتشار نداشت.

آخرین قیمت انواع لپ‌تاپ در بازار (تاریخ ۲۳ اردیبهشت) + جدول

قیمت لپ‌تاپ‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.

جذاب‌ترین تصاویر پس زمینه (۲۳ اردیبهشت)

تصاویر پس‌زمینه ۲۳ اردیبهشت را از طریق صفحه دریچه فناوری باشگاه خبرنگاران جوان دریافت کنید.

اچ‌پی برای اولین بار پردازنده‌های AMD Ryzen 4000 را به لپ‌تاپ‌های تجاری می‌آورد

بر اساس جدیدترین خبر منتشر شده، شرکت HP در سری لپ‌تاپ‌های تجاری جدید خود از پردازنده AMD Ryzen 4000 برای اولین بار استفاده می‌کند.

دانلود TickTick: To Do List 5.5.6.0 – اپلیکیشن پرطرفدار سازماندهی کارها

با نرم افزار TickTick: To Do List with Reminder, Day Planner PRO 5.5.6.0 کارهای روزانه خود را به بهترین وجه ممکن برنامه ریزی کنید.

