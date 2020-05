افزایش ظرفیت تولید پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیر پالایشگاه هفتم پارس جنوبی مطرح کرد؛

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، به نقل از شرکت ملی گاز ایران، حسن اسعدی، مدیر پالایشگاه هفتم پارس جنوبی گفت: بر اساس مأموریت سازمانی مجتمع گاز پارس جنوبی و در راستای ارزش‌آفرینی پایدار در بالاترین سطح ممکن از مخزن گازی مشترک، پالایشگاه هفتم امسال که سرآغاز سومین سال راهبری پالایشگاه بعد از فرآیند تحویل و تحول است، اقدام‌های مهمی برای تولید پایدار در برنامه دارد.

او ادامه داد: مطالعات افزایش ظرفیت تولید پالایشگاه از ۵ درصد به ۱۰ درصد و آزمون میدانی در هر چهار ردیف گازی واحد‌های پایین‌دستی و همچنین مهار هدر رفت‌ها از جمله سوزاندن گاز‌های ارسالی به مشعل غیرعادی را در دستور کار داریم، برنامه‌ها نیز تدوین شده و در حال پیگیری و اجراست.

مدیر پالایشگاه هفتم پارس جنوبی در ادامه به اولویت‌های اصلی این پالایشگاه اشاره کرد و گفت: انجام تعمیرات دوره‌ای سطح B سه دستگاه از توربوکمپرسور‌های صادرات و انجام تعمیرات و عملیاتی کردن دو دستگاه توربوکمپرسور از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌رو در فاز‌های ۱۷ و ۱۸ است.

اسعدی افزود: راه‌اندازی سه دستگاه کمپرسور off gas که از فعالیت‌های باقیمانده طرح بوده، در کارگروه‌های تخصصی پالایشگاه در حال اجرا است و واحد‌های بازیافت گوگرد در فاز ۱۸ شامل AGE, TGTU و دو واحد Claus و همچنین TGTU فاز ۱۷ نیز امسال راه‌اندازی می‌شوند.

او تصریح کرد: مقدار گوگرد تولیدی پالایشگاه نیز پارسال حدود ۷۴ درصد افزایش داشته است.

تدوین برنامه‌های بهبود شاخص‌های حوزه محیط زیست در فاز‌های ۱۷ و ۱۸

مدیر پالایشگاه هفتم پارس جنوبی درباره برنامه‌های زیست‌ محیطی این پالایشگاه نیز اظهار کرد: برنامه‌های بهبود مبنی بر شاخص‌های حوزه محیط زیست در فاز‌های ۱۷ و ۱۸ تدوین شده که امسال دنبال می‌شود.

اسعدی اظهار کرد: شرایط زیست‌ محیطی پالایشگاه با وجود فعالیت‌های باقی‌ مانده از طرح در زمان تحویل و تحول، روند رو به بهبودی در سال ۹۸ داشته و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و استفاده از نیرو‌های توانمند در سطح پالایشگاه، تعدادی از برنامه‌ها اجرا و بخشی هم امسال محقق خواهد شد.

او افزود: از نکات بارز شرایط محیط زیست در بخش هوا کاهش ۵۰ درصدی فلرینگ غیرنرمال با راه‌اندازی نخستین کمپرسور off gas بوده که برای کمپرسور‌های بعدی هم در دست راه‌اندازی است و به‌ زودی محقق خواهد شد.

مدیر پالایشگاه هفتم پارس جنوبی تصریح کرد: با بهینه‌سازی واحد AGE فاز ۱۷، موفق به دریافت کل گاز اسیدی چهار ردیف گازی و حذف فلرینگ گاز اسیدی شدیم که کار ارزشمندی از مشارکت همکاران مهندسی فرآیند و بهره‌برداری و محیط زیست بوده و کل این گاز غنی‌شده به یک واحد بازیافت گوگرد هدایت می‌شود که نخستین تجربه در سطح مجتمع است.

اسعدی با بیان اینکه امسال هم برنامه‌های تکمیلی در حوزه محیط زیست در دستور کار قرار دارد، گفت: به‌زودی با راه‌اندازی کمپرسور دوم off gas کاهش چشمگیری در حوزه فلرینگ حاصل می‌شود. برنامه‌های بهبود مبنی بر شاخص‌های حوزه محیط زیست نیز تدوین شده که در بخش هوا برای فلرینگ و کاهش SO ۲، شامل راه‌اندازی کمپرسور‌های off Gas و راه‌اندازی واحد‌های باقی‌مانده بازیافت گوگرد است.

