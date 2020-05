عنوان ماین‌کرفت یکی از معروف‌ترین و پرطرفدارترین بازی‌های جهان است که ابتدا برای رایانه‌های شخصی منتشر شد. این بازی پس از استقبال بالای کاربران برای تلفن‌های هوشمند نیز عرضه شد و حالا کاربران در سراسر دنیا می‌توانند توسط گوشی‌های خود و اتصال به اینترنت با دوستان خود رقابت کنند.

این بازی یک دنیای جهان باز دارد که در آن کاربران باید با استفاده از مصالح مختلف خانه ساخته و از آن محافظت کنند. آن‌ها همچنین می‌توانند با زامبی و موجودات مختلف بجنگند و برای خود اسلحه بسازند. این بازی همچنین امکان پرورش حیوانات را نیز به مخاطبین می‌دهد و می‌توان گفت بر خلاف طراحی ساده، باطن پیچیده و پرباری دارد.

دانلود LastPass Password Manager 4.11.1.4688 – بهترین اپلیکیشن مدیریت پسورد

داشتن یک رمز عبور ایمن برای هر کاربری که در فضای مجازی حضور دارد یک مسئله الزامی است. رمزهای کوتاه یا ساده نمی‌توانند به شما در داشتن امنیت مجازی کمکی کنند به همین دلیل نیاز دارید رمزهای مناسب و قدرتمند داشته باشید تا دیگر از حمله مهاجمین نگران نباشید. بسیار معتقدند باید برای هر حساب رمز جداگانه‌ای داشت اما حفظ کردن آن‌ها کار سختی است.

برنامه عنوان LastPass – Password Manager یک نرم‌‎افزار برای نگهداری و مدیریت پسوردها است که به طور اختصاصی برای سیستم عامل اندروید توسعه یافته است.

دانلود Head Ball 2 1.123 – بازی فوتبال جالب و سرگرم کننده اندروید

بازی Head Ball 2 یکی از بازی‌های فانتزی ساخته شده در سبک فوتبال برای دستگاه‌های اندرویدی است. گیمر در این بازی باید به وسیله پنج دکمه‌ای که در اختیار دارد، شخصیت بازی را کنترل کند و با پرش و شوت زدن از زمین بازی پیروز بیرون بیاید. این بازی به صورت آنلاین طراحی شده است و گیمر باید با سایر بازیکنان در نقاط مختلف جهان به مبارز بپردازد؛ این بازی از گرافیک و گیم پلی بسیار جذابی بهره می‌برد و هر گیمری را جذب خود خواهد کرد.

دانلود Aqua Mail v1.24.0-1585 – اپلیکیشن عالی و محبوب مدیریت ایمیل



اکنون مدت زمان زیادی است که نامه‌ها جای خود را به پست‌ الکترونیکی داده‌اند و افراد بسیار زیادی به صورت روزانه از آن‌ها استفاده می‌کنند. البته بعضی از کاربران دنیای فناوری یک مشکل بزرگ در این زمینه دارند که آن هم بررسی همزمان چند ایمیل است. امروز یک برنامه به شما معرفی می‌کنیم که می‌تواند این مشکل را برای شما رفع کند.

برنامه Aqua Mail عنوان یکی از برترین برنامه‌های ساخته شده در بخش مدیریت ایمیل است و شما با داشتن این برنامه می‌توانید به راحتی چند ایمیل را مدیریت کنید.

دانلود TickTick: To Do List 5.5.6.0 – اپلیکیشن پرطرفدار سازماندهی کارها

برنامه ریزی روزانه یک امر مسلم برای انسان‌های موفق است، اگر می‌خواهید شما نیز به یک انسان موفق تبدیل شوید، می‌بایست برنامه ریزی روزانه مناسب داشته باشید. برای انجام برنامه ریزی مناسب و دقیق، ما پرطرفدارترین نرم افزار برنامه ریزی یعنی TickTick: To Do List with Reminder را پیشنهاد می‌کنیم.

با این برنامه کاربران می‌توانند به راحتی برنامه‌های خود را طبق تاریخ و اولویت‌هایشان زمان‌بندی کنند و هیچ‌زمان آن‌ها را فراموش نکنند. نرم افزار TickTick: To Do List with Reminder همچنین شامل ویجت‌های کارآمدی است که بازدهی کاربران را افزایش می‌دهد