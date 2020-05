پیش از فروش گوشی چه کارهایی باید انجام دهیم؟

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بسیاری از افراد هنگامی که می‌خواهند دستگاه هوشمند خود را بفروشند، از این نگرانند که چیزی از اطلاعات مهم، شخصی و محرمانه روی آن باقی مانده باشد. علی‌اصغر زارعی کارشناس فناوری اطلاعات، توضیحاتی را در راستای پاک کردن اطلاعات گوشی به‌شکلی که بازیابی آن‌ها غیر ممکن باشد، ارائه کرده است.

نحوه پاکسازی اطلاعات شخصی در گوشی‌های اندرویدی

در اندروید امکان بازگرداندن گوشی به حالت کارخانه وجود دارد. این قابلیت اطلاعات گوشی شما را به صورت کامل از بین می‌برد. اما برخی کارشناسان اعتقاد دارند که بعد از انجام این روش هم راهی برای بازگرداندن اطلاعات قبلی وجود دارد؛ به همین دلیل برای محکم‌کاری اپلیکیشن Secure Eraser را نصب کنید. این اپ رایگان است و با این اپ می‌توانید اطلاعات و داده‌های دستگاه اندرویدی‌تان را به‌صورت دائمی حذف کنید.

برای شروع کار به فروشگاه‌های معتبر بروید و این اپ را دانلود کنید. بعد از اجرای اپ، می‌توانید از طریق تنظیمات آن مشخص کنید که می‌خواهید اطلاعات حافظه داخلی یا خارجی پاک شود. بعد باید نحوه ذخیره‌سازی اطلاعات را انتخاب کنید. توصیه می‌شود حتما گزینه Random را انتخاب کنید.

با زدن Start اپلیکیشن شروع به حذف حافظه انتخاب‌شده می‌کند، مدت انجام این عملیات هم بسته به حجم حافظه شما می‌تواند متفاوت باشد. قبل از زدن دکمه Start، باید مطمئن باشید که حتما می‌خواهید اطلاعات روی دستگاهتان را پاک کنید. چرا که پس از این کار هرگز بازیابی آن‌ها وجود ندارد.

نحوه پاکسازی اطلاعات شخصی در آیفون و آیپد

وقتی تصمیم می‌گیرید تمام اطلاعاتتان را از روی آیفون یا آیپدتان حذف کنید اول باید از حساب آی‌کلودتان خارج شوید، برای این کار به تنظیمات دستگاهتان بروید و روی اسم خودتان بزنید و در انتهای صفحه روی Sign Out بزنید. حالا برای ریست کردن گوشی به Setting بروید و در بخش General، دکمه Reset را انتخاب کنید. بعد روی Erase All Contents And Settings بزنید.

با این کار تمام اطلاعات روی آیفون یا آیپد به‌صورت کامل حذف می‌شود و دستگاه به حالت اولیه یا حالت کارخانه برمی‌گردد. تمامی آیفون‌ها و آیپد‌ها از سیستم کدگذاری AES-۲۵۶ استفاده می‌کنند. با انجام این روش‌ها دیگر خیالتان از فروش گوشی راحت باشد، چون صاحب بعدی دستگاه نمی‌تواند اطلاعات شما را بازیابی کند و فقط خود شما هستید با داشتن Backup کدگذاری‌شده آیتونز می‌توانید دوباره به این اطلاعات دسترسی داشته باشید.

