قیمت و کاربرد اتوکلاو

اتوکلاو کلینیکال

ü مجهز به درب تمام اتوماتیک و قابلیت باز شدن درب به صورت دستی ü تمام استیل – بدنه ورق فولادی با رنگ الکترواستاتیک ضد خش ü دارای برد الکترونیکی هوشمند تمام فارسی (اعلام خطای دستگاه بر روی ال سی دی) ü تجهیز ورودی هوای اتاقک به فیلتر هپا ü مجهز به خشک کن هیتری مجزا ü قابلیت گزارش دهی از طریق کابل پرینتر و خروجی پورت USB ü دارای سیکل سریع ü دارای سنسور تشخیص کیفیت آب ü دارای 5 سیکل کاری : °Prion program 134 C° Quick Program 134 C °Universal Program 134 C° Gentle Program 121 C °Laboratory 121 C ü دارای تست نفوذ پذیری بخار B&D) ) و تست نشتی بخار (Vacuum Test) ü دارای مولد بخار سریع Fast Steam Generator ü شیر اطمینان ایتالیایی با گواهی CE و پمپ وکیوم کره ای با قدرت وکیوم 8/0 بار ü دارای مهر استاندارد، ایزو 13485 ، ایزو 9001