۰۱ / ۰۳ / ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۲
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تشییع پیکر شهدای ناوچه کنارک - شیراز

فرزانه چخماق ساز پنجشنبه ۰۱ / ۰۳ / ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۲ https://www.yjc.ir/00UtUY
پیکر ۴ شهید حادثه ناوچه کنارک صبح پنجشنبه اول خرداد ۱۳۹۹ از فرودگاه شیراز تا حرم حضرت شاهچراغ (ع) تشییع و پیکر شهدا جهت خاکسپاری به زادگاهشان منتقل شد.
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گزارش تصویری ، عکس خبری ، تشییع پیکر شهید ، شهدا حادثه کنارک ، ناوچه کنارک ، نیروی دریایی ارتش ، حرم شاهچراغ
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نظرات بینندگان
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افتاب
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۰۹:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
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خداوندبه تک تک خانواده هاشون صبرعطا کنه ان شاا...
حادثه ی دلخراش وجانسوزی بود ...
مجید
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۰۱:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
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درود خدا بر شهیدان راه وطن.
ناشناس
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۲۰:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
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شهادت مبارکشون ولی همین شهدا هم راضی نیستن کسی بخاطرشون سلامتیش بخاطر تجمع و عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی به خطر بیفته
ناشناس
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۱۹:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
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خدا رحمتشون کنه
ناشناس
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۱۶:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
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شهادت مبارکشون.خدابه خانواده هاشون صبر بده
حامد
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۱۵:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
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اهای رفیق سفر کرده...
دست منم بگیر...
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