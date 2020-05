به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت Noghty Dog با استفاده از جدیدترین قابلیت توئیتر، قصد دارد به پخش مداوم نشت اطلاعات بازی جدید خود، The Last of Us Part 2 پایان دهد.

بعد از این که اطلاعات عظیم The Last of Us Part 2 در فضای مجازی لو رفت، بسیاری از کاربران این شبکه اجتماعی از خواندن کامنت‌های مربوط به این عنوان جلوگیری کردند. هیچ لودهنده‌ای در سایت‌های مربوط به اخبار بازی وجود ندارد و اخبار لو رفته مربوط به 2 The Last of Us از طریق شبکه‌های اجتماعی لو رفته است. درست است که بسیاری از کاربران به کامنت‌ها یا پست‌های مربوط به The Last of Us 2 مراجعه نمی‌کنند، اما زیاد نمی‌توانند جلوی این کار را بگیرند و لو دهندگان همیشه در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی وجود دارند.

در حالی که بهترین راه برای جلوگیری از خراب شدن داستان The Last of Us Part 2 اجتناب کردن از مراجعه به بخش کامنت‌های پست‌های مربوط به این بازی است، Noghty Dog از جدیدترین قابلیت توئیتر استفاده کرده است که به شما اجازه می‌دهد کسانی را که به توئیت شما پاسخ می‌دهند، خودتان انتخاب کنید. این قابلیت هنوز در مرحله اولیه آزمایش است، اما این مسئله باعث نمی‌شود که این استودیو از آن برای جلوگیری از خراب شدن داستان پروژه‌ای که از سال ۲۰۱۴ روی آن کار می‌کنند، استفاده نکند.

ابزار جدید توئیتر در دسترس همه نیست، اما اگر باید نسخه گسترده‌تری را دریافت کند، به زودی می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا همه، افرادی که دنبال می‌کنید یا فقط افرادی که از آن‌ها یاد می‌کنید می‌توانند به توئیت شما پاسخ دهند. زمان زیادی هم تا عرضه بازی The Last of Us Part 2 باقی نمانده است. این بازی قرار است در تاریخ ۲۹ می‌برای کنسول PS4 به صورت انحصاری عرضه شود.

