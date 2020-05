بسته اینستاگرامی ورزشکاران به تاریخ ۲ خرداد؛

به گزارش خبرنگار حوزه ورزشکاران گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، اینستاگرام از جمله شبکه‌های اجتماعی در میان مردم جهان است که دارای مخاطبان بسیار زیادی است و همین موضوع سبب شده تا افراد مشهور جامعه به ویژه سیاستمداران، ورزشکاران و هنرمندان از آن به عنوان ابزاری برای بیان برخی مسائل و موضوعات و یا دریچه‌ای برای صحبت با مردم جامعه و هوادارانشان استفاده کنند.

در این گزارش می‌توانید گزیده‌ای از فعالیت‌های مجازی ورزشکاران در ۲۴ ساعت گذشته را مشاهده کنید.

جواد نکونام سرمربی تیم فولاد خوزستان، در جدیدترین پست اینستاگرامی خود، به مناسبت سالگرد درگذشت ناصر حجازی تصویری از این بازیکن سابق تیم استقلال منتشر کرد و نوشت:

"بوديم و كسى قدر ندانست كه بوديم"

حنیف عمران زاده، بازیکن سابق و مربی فوتبال ایران نیز، ضمن گرامیداشت یاد ناصر حجازی در سالگرد این فوتبالیست ایرانی، در اینستاگرام نوشت:

"روحت شاد بزرگ مرد"

صفحه اینستاگرامی باشگاه منچستر یونایتد، تصویری از جورج بست، از بازیکنان سابق این تیم منتشر کرد و نوشت:

"Remembering #MUFC legend George Best, who would have turned 74 today"

"به یاد جورج بِست، بازیکن افسانه‌ای #MUFC، که امروز ۷۴ ساله می‌شد"

علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، در صفحه شخصی اینستاگرامش، تصویری منتشر کرد و ذیل آن نوشت:

"براى کنار گذاشتن چیزهایى که آزارت میدهند.

به اندازه کافى قوى باش. "

محمد بلبلی بازیکن تیم استقلال، در جدیدترین پست اینستاگرامی خود، تصویری از تمرینات تیم استقلال منتشر کرد و برای هوادارانش نوشت:

"زندگی به من یاد داده غم میتونه یه گذرگاه باشه نه یه اقامتگاه"

