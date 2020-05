علت مرگ بروس لی چه بود؟

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، روز بیستم جولای سال ۱۹۷۳ بود که بروس لی، بازیگر و استاد هنر‌های رزمی در حالی که تنها ۳۲ سال داشت، در هنگ کنگ بر اثر ادم مغزی که احتمالاً در نتیجه‌ی واکنش به یک داروی مسکن تجویزی رخ داده بود، در گذشت. لی در دوران حرفه‌ای بسیاری کوتاهش به یک ستاره‌ی سینمایی تمام عیار در آسیا و بعد از مرگش، در آمریکا تبدیل شد.

جون فان (بروس) لی ۲۷ نوامبر سال ۱۹۴۰ در شهر سانفرانسیسکوی ایالت کالیفرنیا به دنیا آمد. پدر او که یک خواننده‌ی اپرای چینی بود در آن زمان برای اجرای برنامه به آمریکا آمده بود. خانواده‌ی بروس در سال ۱۹۴۱ به هنگ کنگ بازگشتند.

لی بازیگری را از کودکی شروع و در همان دوران در نزدیک به ۲۰ فیلم چینی بازی کرد. او در رشته‌ی رقص تحصیل کرد و کنگ فو را به سبک وینگ، چون آموزش دید. در سال ۱۹۵۹ لی به آمریکا بازگشت که در آنجا برای تحصیل به دانشگاه واشنگتن رفت و یک مدرسه‌ی هنر‌های رزمی هم در شهر سیاتل تأسیس کرد.

بروس لی در کنار همسر و فرزندانش

در سال ۱۹۶۴ لی با لیندا امری ازدواج کرد. این زوج در سال ۱۹۶۵ صاحب پسری به نام براندون لی شدند (فرزند دوم آن ها، شانون لی در سال ۱۹۶۹ به دنیا آمد). در سال ۱۹۶۶ خانواده‌ی لی به لس آنجلس نقل مکان کردند و بروس در یک سریال تلویزیونی به نام «زنبور سبز» (Green Hornet) حضور پیدا کرد که در آن نقش دستیار رزمی کار شخصیت هورنت را بازی می‌کرد. لی در مسابقات کاراته‌ی آمریکا هم شرکت می‌کرد و به آموزش هنر‌های رزمی به شاگردان خصوصی اش ادامه می‌داد. جالب است بدانید که یکی از شاگردان خصوصی او استیو مک کوئین، بازیگر مشهور بود.

بروس لی در نمایی از فیلم اژد‌ها وارد می‌شود

به دنبال نقش‌هایی بهتر از آنچه در هالیوود به او پیشنهاد می‌شد، لی در اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ به هنگ کنگ بازگشت و با بازی در فیلم‌های اکشن «رئیس بزرگ» (The Big Boss) و «راه اژدها» (The Way of the Dragon) که کارگردانی دومی را خود بر عهده داشت، توانست جا پای خود را به عنوان یک ستاره‌ی سینمایی در آسیا محکم سازد. فیلم بعدی لی، «اژد‌ها وارد می‌شود» (Enter the Dragon) توسط استودیوی هالیوودی وارنر برادرز در اوت ۱۹۷۳ در آمریکا به نمایش درآمد.

با این حال، متأسفانه یک ماه پیش از اکران فیلم در آمریکا، لی در بیستم جولای در هنگ کنگ بر اثر ادم مغزی از دنیا رفت. فیلم «اژد‌ها وارد می‌شود» در گیشه بسیار موفق بود و بیشتر از ۲۰۰ میلیون دلار فروش کرد. این اتفاق لی را بعد از مرگش به یک چهره‌ی شاخص سینمایی در آمریکا تبدیل کرد.

تصویر از قبر بروس لی و پسرش، براندون لی

پیکر لی به سیاتل بازگردانده و او در همانجا به خاک سپرده شد. مرگ ناگهانی او در اوج جوانب سبب شد شایعات و گمانه زنی‌های زیادی در خصوص علت فوت او به وجود آید. یکی از نظریات مطرح شده در اینباره این است که لی به دست تبهکاران چینی به قتل رسید و شایعه‌ی دیگری هم وجود دارد که می‌گوید او قربانی یک نفرین شد.

نظریه‌ی نفرین شده بودن خانواده‌ی لی زمانی دوباره مطرح شد که براندون، پسر ۲۸ ساله‌ی لی، که جا پای پدرش گذاشته و راه بازیگری را در پیش گرفته بود هم بر اثر اصابت تصادفی گلوله، سر صحنه‌ی فیلم «کلاغ» (The Crow) در روز ۳۱ مارس ۱۹۹۳ جان خود را از دست داد. پیکر براندون را در کنار قبر پدرش، در قبرستان لیک ویو شهر سیاتل به خاک سپردند.

منبع: روزیاتو

