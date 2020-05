سالروز قهرمانی پرسپولیس در اولین دوره لیگ برتر؛ اسطوره شیاطین سرخ۴۹ ساله شد

بسته اینستاگرامی ورزشکاران به تاریخ ۷ خرداد؛

به گزارش خبرنگار حوزه ورزشکاران گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، اینستاگرام از جمله شبکه‌های اجتماعی در میان مردم جهان است که دارای مخاطبان بسیار زیادی است و همین موضوع سبب شده تا افراد مشهور جامعه به ویژه سیاستمداران، ورزشکاران و هنرمندان از آن به عنوان ابزاری برای بیان برخی مسائل و موضوعات و یا دریچه‌ای برای صحبت با مردم جامعه و هوادارانشان استفاده کنند.

در این گزارش می‌توانید گزیده‌ای از فعالیت‌های مجازی ورزشکاران در ۲۴ ساعت گذشته را مشاهده کنید.

محسن کریمی بازیکن تیم استقلال، در صفحه شخصی خود نوشت:

"یه روزایی تو زندگیمون هست که هیچ اتفاق خاصی نمیفته ما به این روزا میگیم‌تکراری، ولی حواسمون نیست که می تونست اتفاقای بدی بیفته. خدایا شکرت"

شجاع خلیل‌زاده، بازیکن تیم پرسپولیس، در صفحه اینستاگرامی خود با انتشار تصویری از لحظه پیروزی تیم پرسپولیس نوشت:

"یادش بخیر"

صفحه رسمی تیم پرسپولیس، در سالروز قهرمانی پرسپولیس در اولین دوره لیگ برتر تصویری از افشین پیروانی منتشر کرد و نوشت:

"پیروانی در سالروز قهرمانی پرسپولیس در اولین دوره لیگ برتر: به قول آقای پروین این قهرمانی هیچ‌گاه از اذهان پاک نمی‌شود.

خیلی‌ها فکر می‌کردند جشن قهرمانی در انزلی برگزار می‌شود اما ما کاری کردیم کارستان. رقبای ما به تیم‌های پایین جدول می‌بازند و بعد مدعی می‌شوند که اتفاقات بر علیه آنها سازماندهی شده است. برخی رسانه‌ها بی‌اخلاقی کردند و شایعه تبانی را مطرح کردند."

همچنین صفحه اینستاگرامی تیم استقلال تهران، از پیوستن هرویه میلیچ به این تیم خبر داد و با انتشار تصویری از این بازیکن در فرودگاه امام خمینی (ره)، نوشت:

"هرویه میلیچ، مدافع تیم استقلال

صبح امروز وارد ایران شد ،

تا به زودی به تمرینات اضافه شود."

علی کریمی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران، عکس نوشته‌ای را به شرح زیر در صفحه اینستاگرامی خود منتشر کرد:

باشگاه منچستریونایتد با انتشار پوستری در اینستاگرام خود تولد ۴۹ سالگی لی شارپ، اسطوره شیاطین سرخ را تبریک گفت.

"Sending many happy returns to former MUFC winger, LeeSharpe!"

