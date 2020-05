۴ روش سریع و طبیعی برای پاک کردن رنگ مو

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، شاید شما هم پس از رنگ کردن موی سر با صحنه ناراحت کننده بد رنگ و نافرم شدن رنگ موی سر جدید خود روبه رو شده باشید. در چنین زمان‌هایی شاید برخی‌ها دچار یاس و ناامیدی شوند، که چرا از این نوع رنگ مو استفاده کرده‌اند و از اینکه به چیزی که در ذهن‌شان انتظار داشتند، نرسیدند، افسردگی نیز به سراغ‌شان بیاید. حال چه باید کرد آیا راه حلی وجود دارد تا افراد از این چنین رنگ موی ناخواسته راحت شوند؟ خوشبختانه چندین راه و روش طبیعی وجود دارد تا شما با استفاده از آن‌ها بتوانید از شر چنین رنگ موی خلاص شوید. شرط اصلی در استفاده کردن از این روش‌ها آن است که بلافاصله پس از رنگ کردن مو‌ها وقتی که خوشتان نیامد این اعمال را روی موی رنگ کرده خود انجام دهید. پس زمان را در این باره از دست ندهید. چرا که یکی از موارد بسیار مهم برای حذف رنگ‌های نیمه دائم و یا دائم بلافاصله استفاده کردن از این روش‌های طبیعی است.

بسیاری از انسان‌ها برای برطرف کردن رنگ سفید موی‌شان و یا زیباتر کردن مو‌های خود اقدام به رنگ کردن آن می‌کنند. برخی افراد با توجه به هزینه و نبود وقت لازم این کار را در خانه انجام می‌دهند و بسیار دیده شده است که افراد به آنچه که در فکرشان بوده است نرسیده‌اند و از کرده خود سخت پشیمان می‌شوند. باید توجه داشت که برخی مواد طبیعی می‌توانند علاوه بر کار‌هایی که از آن‌ها انتظار داریم، پاک کننده‌های قوی‌ای نیز باشند. در ادامه این مطلب شما را با ۴ نوع پاک کننده طبیعی و قوی آشنا می‌کنیم که با استفاده از آن‌ها می‌توانید رنگ موی ناخواسته را از بین ببرید.



برای اینکه اثر رنگ بری مواد طبیعی تاثیر گذار باشد، باید کمی عجله کنید



بهترین روش: شامپو موی سر خود را به اندازه مساوی با بیکینگ سودا (جوش شیرین) مخلوط کنید به سر خود بمالید.



سریعترین روش: چند قطره مایع ظرفشویی را با شامپوی معمولی خود اضافه کنید و به وسیله آن سر خود را شستشو دهید. به نحوی که تا نزدیک ریشه مو خوب آغشته شود.



روش ویتامین C: چند عدد ویتامین C را خرد کنید و درون ظرفی حاوی آب داغ بریزید. سپس مخلوط را روی مو‌های سر خود به خوبی بمالید و پس از گذشت یک ساعت سر خود را به خوبی بشویید.



آخرین روش شستن با سرکه: مقداری از سرکه را با آب رقیق کنید، سپس روی سر خود بریزید و بعد از آن موی سر خود را با پلاستیک بپوشانید و بگذارید تا سرکه روی موهایتان تاثیر خود را بگذارد.

۱. حذف رنگ مو با شامپو‌های ضد شوره

شما می‌توانید شامپو‌های ضد شوره سر را در هر فروشگاه و یا داروخانه‌ای تهیه کنید. این شامپو‌ها به وضوح برای مبارزه با شوره سر طراحی شده است. در بازار برخی از شامپو‌های سر قوی‌تر از بقیه هستند. شما با کمی پرس جو از فروشنده و یا دوستان خود می‌توانید بهترین شامپو‌های ضد شوره سر را خریداری کنید. شامپو شوره سر کمی شکننده‌تر از شامپو طبیعی است؛ افراد مبتلا به شوره سر پوست سرشان بیش از حد معمول جدا می‌شود و این خود باعث شوره سر می‌شود. از این رو شامپو‌های ضد شوره سر با فرمول قوی‌ای که دارند، می‌توانند شوره سر را کاهش داده و یا از بین برند.

۲. استفاده از جوش شیرین برای حذف رنگ مو

اطمینان حاصل کنید که در هنگام خرید بیکینگ پودر را به جای بیکینگ سودا (جوش شیرین) به شما نفروشند. به یاد داشته باشید بیکینگ پودر برای این کار مناسب نیست، اما بیکینگ سودا با خاصیت سفید کنندگی و پاک کنندگی‌ای که دارد، برای این کار مناسب است. جوش شیرین قادر نیست موی شما را سفید کند، اما می‌تواند آن را به رنگ روشن‌تر تبدیل کند و برای حذف مواد زائد روی مو کارایی خوبی دارد. اگر جوش شیرین دم دست نداشتید، حتما از شامپوی ضد شوره سر استفاده کنید. این شامپو قادر است که بلافاصله پس از رنگ کردن پس از شستشو با شامپوی ضد شوره آن را حذف کند. به خصوص اگر رنگ موی استفاده شده، نیمه دائم باشد.



۳. شامپو و جوش شیرین را در قسمت‌های مساوی با هم مخلوط کنید

شما برای مخلوط کردن شامپو و جوش شیرین می‌توانید از یک ظرف کوچک پلاستیکی و یا فلزی بهره ببرید. یادتان باشد، مقدار شامپو و جوش شیرین بنا به حجم مویی که دارید به تناسب با هم مخلوط کنید. لازم نیست که مقدار جوش شیرین و شامپو حتما با هم مساوی باشد. پس از این مرحله مواد مخلوط شده، را روی کف دست خود قرار دهید.



۴. مالیدن مخلوط روی موی سر

وقتی مقداری از مخلوط را روی کف دست خود ریختید، آن را روی مو‌های خود بمالید. به نحوی که تمام موی سر شما به مخلوط آغشته شود. سپس بعد از چند دقیقه مواد روی موی خود را خوب بشویید.



۵. شستشوی کامل موی سر را جدی بگیرید

در هنگام شستشو معمولا رنگ موی سر حذف می‌شود. شما می‌توانید از این روش چندین بار بهره ببرید و سپس به خوبی موهای‌تان را بشویید. یادتان نرود بلافاصله پس از رنگ زدن مو‌ها اگر خوشتان نیامد، موارد بالا را اجرا کنید تا خیلی راحت از شر رنگ مورد نظر راحت شوید. هر چه زمان بگذرد حذف رنگ سخت‌تر خواهد شد.



با استفاده از مایع ظرفشویی

۱. مخلوط کردن چهار و یا پنج قطره مایع ظرفشویی به شامپوی معمولی



برای این کار شما می‌توانید به مقدار چهار الی پنج قطره مایع ظرفشویی را با یک چهارم مقدار شامپوی معمولی خود مخلوط کنید.



۲. قبل از استفاده از مخلوط، موی سر خود را مرطوب کنید



شما می‌توانید مخلوط مایع ظرفشویی و شامپو را روی موی سر خود که از قبل مرطوب کرده‌اید، بمالید. چند دقیقه‌ای به مخلوط اجازه دهید تا به تمام موی سرتان آغشته شود.



۳. موهای‌تان را کاملا شستشو دهید



مایع ظرفشویی خاصیت خشک کنندگی و شکنندگی در مو به وجود می‌آورد. از این رو پس از شستشوی کامل سر خود این خشکی به وجود آمده را با استفاده از روغن‌های طبیعی از بین برید. فقط مطمئن شوید که موی سرتان را کاملا شستشو داده باشید. به احتمال زیاد این تکنیک را باید چند بار تکرار کنید. یادتان نرود شاید برخی افراد پوست‌شان به چنین موادی حساس باشد. احتیاط کار را در نظر داشته باشید و از آنجا که مایع ظرفشویی قدرت پاک کنندگی قوی‌ای دارد، بیش از دو الی سه بار از این روش استفاده نکنید.



۴. مو‌های خود را پس از هر بار استفاده از مخلوط مایع ظرفشویی و شامپو خوب بررسی کنید



شاید نتایج رنگ بری از موی‌تان خیلی فوق العاده نباشد، اما پس از استفاده از این روش پس از دو الی سه روز به طور قابل توجه‌ای کاهش رنگ مو را روی موهای‌تان احساس خواهید کرد.



۵. حتما پس از هر بار مصرف از این مواد به موی‌تان روغن بمالید



وقتی شستشوی سر شما به پایان رسید، موی‌تان را خوب خشک کنید و سپس با استفاده از روغن‌های طبیعی (ترجیحا کمی ولرم باشد) روی موهای‌تان بمالید، تا خشکی موی‌تان برطرف شود و موهای‌تان آسیب کمتری ببینند. این کار باعث می‌شود تا رطوبت کافی به موهای‌تان برسد. شما حتی می‌توانید با استفاده از خشک کن به موهای‌تان هوای کافی برسانید تا درونشان تهویه مطبوع صورت بگیرد.



حذف رنگ به کمک ویتامین C



۱. چند عدد قرص ویتامین C آماده کنید

اگر موهای‌تان را با رنگ تیره رنگ کرده‌اید و تنها چند روز از زمان رنگ کردنش گذشته، استفاده از ویتامین C می‌تواند موثر باشد. ابتدا یک عدد قرص ویتامین C را خرد کنید و درون ظرفی از آب داغ بریزید و با استفاده از یک قاشق آن را درون آب به خوبی له کرده و به هم بزنید تا مخلوط آماده شود. اگر محتوی ظرف با مقدار موی شما تناسب نداشته باشد، می‌توانید از ویتامین سی‌های بیشتری استفاده کنید. توجه داشته باشید اگر از زمان رنگ کردن، موی سرتان بیش از سه روز بگذرد، ویتامین C دیگر تاثیری نخواهد داشت.



۲. محلول ویتامین C را روی مو‌های خیس بمالید و تا یک ساعت منتظر بمانید

اطمینان حاصل کنید که قبل از مالیدن محتویات ویتامین سی روی موی خود، موهای‌تان به اندازه کافی خیس شده و رطوبت لازم را داشته باشند. وقتی مو‌های سرتان مرطوب باشد، محتویات ویتامین C بهتر درون آن‌ها نفوذ می‌کند. توجه داشته باشید، وقتی محتویات مربوطه را روی مو‌های خود مالیدید باید با استفاده از یک کلاه و یا کیسه پلاستیکی روی سرتان را خوب بپوشانید و اجازه دهید تا مواد کاملا در موهای‌تان نفوذ کنند، زمان مناسب برای این کار ۱ ساعت است.



۳. سر و موهای‌تان را به خوبی بشویید

سعی کنید پس از اینکه یک ساعت از آغشته شدن موهایتان با محتویات ویتامین C گذشت آن را به خوبی بشویید. چند بار استفاده کردن از این روش می‌تواند نتایج قابل توجه‌ای به وجود آورد. سعی کنید تا چند ماهی موهایتان را دوباره رنگ نکنید، چرا که ممکن است به بافت مو‌ها آسیب وارد شود.



حذف رنگ به کمک سرکه



۱. محلولی از ترکیب سرکه با آب گرم تهیه کنید

در مورد استفاده از سرکه سعی کنید، حتما از سرکه سفید استفاده کنید. برای این کار از سرکه سیب استفاده نکنید، چرا که اسید این میوه به اندازه کافی قوی نیست. از این رو کارایی خوبی برای از بین بردن رنگ موی شما ندارد. سازندگان رنگ مو، معمولا بیشتر رنگ مو را در برابر مواد قلیایی، چون شامپو‌ها و صابون‌های مختلف که عموما هم قلیایی هستند، مقاومت می‌کنند. خاصیت اسیدی سره سفید می‌تواند رنگ مو را از بین ببرد.



۲. آغشته کردن محلول سرکه روی مو‌ها

برای این کار ابتدا سر خود را روی سینک و یا وان قرار دهید. سپس به کمک ظرفی مخلوط آب و سرکه را روی مو‌های خود بریزید به نحوی که تمام موی شما به این محلول اغشته شود. به طوری که مواهای‌تان با این محلول کاملا اشباع شود.



۳. مو‌های خود را بپوشانید و ۱۵ الی ۲۰ دقیقه صبر کنید

برای اینکه رطوبت روی موهای‌تان حفظ شود از یک کلاه و یا پوشش پلاستیکی برای این امر استفاده کنید. سعی کنید ۱۵ الی ۲۰ دقیقه در این حالت بمانید تا موهایتان به اندازه کافی به این محلول آغشته شود.



۴. مو‌های تان را به کمک یک شامپو خوب بشویید

هنگام شستشوی موی سر، رنگی شدن آب را به وضوح خواهید دید. سعی کنید در هنگام شستشو دقت کنید تا تمام نواحی سر به خوبی شسته شود. اگر لازم باشد چندین بار این کار را تکرار کنید.



نکته: چنین روش‌های طبیعی بیشتر در مواردی کار ساز خواهد بود که از رنگ کردن مو‌های سرتان زمان زیادی نگذشته باشد.

