بازیگران مشهوری که با فرزندان خود هم بازی شده اند! + تصاویر

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بازیگران بزرگ سینما از استعداد زیادی برخوردارند و بخشی از آن را برای فرزندان خود هم به ارث می گذارند. در حقیقت در میان چهره های مشهور هالیوود افراد زیادی بوده اند که هنر بازیگری را به فرزندان خود یاد داده اند. بسیاری از آن ها نقش پدر/ مادر و فرزند را در یک فیلم مشترک داشته اند و فرصت لذت بردن از این رابطه ی خانوادگی واقعی بر روی پرده ی سینما را برای مخاطبان فراهم کرده اند.

۱- ویل اسمیت و پسرش جیدن اسمیت

ویل اسمیت و پسرش جیدن اسمیت در فیلم «در جستجوی خوشبختی» (The Pursuit of Happyness) که مربوط به سال ۲۰۰۶ است، یک زوج سینمایی فراموش نشدنی ساختند. جیدن کوچک در حالی که تنها ۸ سال داشت قلب مخاطبان سینما را تسخیر کرد. شیمی میان این دو باعث شکل گیری یک رابطه ی تأثیرگذار پدر و پسری در برابر دوربین شد. در سال ۲۰۱۳، این پدر و پسر بار دیگر در فیلم «پس از زمین» (After Earth) با یکدیگر همبازی شدند که در آن هم نقش اعضای یک خانواده را داشتند.

۲- جری استیلر و پسرش بن استیلر

بن و جری استیلر در فیلم های زیادی با یکدیگر همبازی بودند، از جمله «کودک دل شکسته» (The Heart Break Kid)، «زولندر» (Zoolander) و «چاقالوها» (Heavyweights). معروف ترین تجربه ی همبازی شدن آن ها مورد اول، در سال ۲۰۰۷ بود که در آن نقش پدر و پسر را داشتند. در این فیلم جری استیلر نقش یک مرده عاشق پیشه ی لاس وگاسی را بازی می کرد که نصیحت های غلطی به پسرش می کرد و بن هم از تصمیم جدید پدرش برای ازدواج آشفته بود.

۳- کرک داگلاس و پسر و نوه اش مایکل داگلاس و کامرون داگلاس

سه نسل از خانواده ی داگلاس در کمدی «خصلت خانوادگی» (It Runs in the Family) گرد هم آمدند. کرک و پسرش مایکل از بازیگران بزرگ هالیوود هستند. کرک داگلاس اولین بار با نامزدی جایزه ی اسکار در سال ۱۹۴۹ اسم و رسمی در هالیوود پیدا کرد. در سال ۱۹۶۰، او با بازی در فیلم «اسپارتاکوس» (Spartacus) به شهرت زیادی دست یافت. پسر او، مایکل به فیلم های درام عاشقانه و توانایی استثنایی اش در فریفتن مخاطبان شهرت دارد.

۴- مریل استریپ و دخترش میمی گامر

مریل استریپ به طور قطع یکی از بهترین بازیگران قرون ۲۰ و ۲۱ است و در تمامی فیلم هایش توانایی استثنایی خود در بازیگری را اثبات کرده. دختر او، میمی، از این نظر چندان از مادرش عقب نیست، گرچه فعلاً او را فقط در چند فیلم دیده ایم. اولین فیلمی که میمی و مادرش در آن باهم ظاهر شدند، «غروب» (Evening) بود که مربوط به سال ۲۰۰۷ است. اما در فیلم «ریکی و فلش» (Ricki and the Flash) بود که این مادر و دختر در آن ترکیب توانایی های خود را به رخ کشیدند.

۵- مارتین شین و پسرش چارلی شین

مارتین شین که با فیلم فوق العاده ی «اینک آخرالزمان» (Apocalypse Now) شناخته می شود، پدر چارلی شین، بازیگر مشهور است که بیشتر از ۱۰ سال در سریال تلویزیونی «دو نفر و نصفی» (Two and a Half Men) حضور داشت. این پدر و پسر در دو فیلم دیگر هم یعنی No Code of Conduct و «وال استریت» (Wall Street) با یکدیگر همبازی شدند. مارتین و چارلی در این فیلم ها نقش پدر و پسر داشتند.

۶- دونالد ساترلند و پسرش کیفر ساترلند

کیفر ساترلند شخصیت اصلی سریال ۲۴ را برعهده داشت که به مدت ۹ سال پخش شد. علاوه بر این، او پسر دونالد ساترلند، بازیگر بزرگ سینما است که اخیراً در سه گانه ی «بازی های مرگبار» (The Hunger Games) نقش یک شخصیت شرور را داشت. ساترلندها اولین بار در سال ۱۹۹۶ در فیلم «زمانی برای کشتن» (A Time to Kill) با یکدیگر همبازی شدند. دومین تجربه ی سینمایی مشترک آن ها که اخیراً رخ داده، فیلم «رها شده» (Forsaken) متعلق به سال ۲۰۱۵ است.

۷- سیلوستر استالونه و پسرش سیج استالونه

بعید است کسی او را نشناسد. «راکی بالبوآ» یکی از به یادماندنی ترین مشت‌زن های تاریخ است، گرچه در اصل یک شخصیت خیالی است. در میان تمام اپیزودهای این مجموعه فیلم، «راکی ۵» (Rocky V) ریتم کندتری داشت، اما یک ویژگی چشمگیر آن همبازی شدن سیلوستر استالونه با پسر بزرگش، سیج بود. در این فیلم به خوبی می توان دید که آن ها نقش های پدر و پسری خود را به شکلی کاملاً طبیعی و سرگرم کننده به اجرا در می آورند.

۸- رابین ویلیامز و دخترش زلدا ویلیامز

فیلم «خانه دی» (House of D) که در سال ۲۰۰۴ اکران شد، اولین فیلم مهمی بود که رابین ویلیامز در آن با دخترش، زلدا همبازی شد. او در این فیلم نقش پیچیده ای برعهده داشت. ویلیامز در فیلم «خانه دی» نقش یک سرایدار مدرسه را بازی می کرد که معلولیت ذهنی داشت.

۹- تام هنکس و پسرش کالین هنکس

تام هنکس بی رقیب در سال ۲۰۰۸ در فیلم «باک هاوارد بزرگ» (The Great Buck Howard) با پسرش، کالین همبازی شد. جالب آنکه در این فیلم نقش اصلی را کالین برعهده داشت، نه تام. کالین نقش مرد جوانی را بازی می کرد که از پدرش سرپیچی و دانشگاه را رها کرد تا به دنبال رؤیای خود که تبدیل شدن به یک نویسنده ی بزرگ بود برود.

۱۰- کلینت ایستوود و پسرش اسکات ایستوود

کلینت و اسکات ایستوود را شاید بتوان یکی از شناخته شده ترین پدر و پسرهای دنیای سینما دانست. هر دوی آن ها حضور موفقی در فیلم های کلاسیک و فراموش نشدنی داشته اند. کلینت ایستوود نامش با ژانر وسترن آمریکایی گره خورده. این پدر و پسر در فیلم های «پرچم های پدران ما» (Flags of Our Fathers)، «مشکل منحنی» (Trouble with the Curve)، «شکست ناپذیر» (Invictus) و «گرن تورینو» (Gran Torino) با یکدیگر همکاری داشتند.

منبع: روزیاتو

