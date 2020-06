چگونه بفهمیم که کامپیوترهایمان قدرت اجرای یک بازی به خصوص را دارند؟

گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان



سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی را هم چک کرده بودم و با توجه به اینکه یک کارت گرافیک GTX ۹۷۰ دارم، احتمال می‌دادم که بتوانم بازی را با کیفیت خوبی اجرا کنم. اما در نهایت، هم ۶۰ دلاری که پای بازی داده بودم به باد رفت و هم نتوانستم آن را با کیفیتی معقول روی سیستمم اجرا کنم.



درست است که بازی ایرادات بسیاری در روز‌های ابتدایی عرضه‌اش داشت، اما واقعا سیستم من نیز برای اجرای آن ضعیف بود. این اتفاقی است که زیاد برای پی سی گیمر‌ها می‌افتد و اغلب ما بازی‌هایی می‌خریم که سیستم‌هایمان توانایی اجرایشان را ندارند.



یکی از این ابزار‌ها، Can You Run it نام دارد. یک ابزار آنلاین که با بررسی قدرت سخت‌افزاری سیستم، به شما می‌گوید که می‌توانید بازی‌های مورد نظرتان را اجرا کنید یا نه. Can You Run it از System Requirements Lab استفاده می‌کند و پس از بررسی قدرت سخت‌افزاری سیستم، داده‌های استخراج شده را در کنار اطلاعات مختلفی منجمله سیستم پیشنهادی هر بازی می‌گذارد و نتیجه را با جزئیات نسبتا خوبی در اختیار کاربر قرار می‌دهد.



خوشبختانه استفاده از Can You Run it نیز مشکل نیست. کافیست وارد وبسایتشان شوید، بازی مورد نظرتان را انتخاب کنید و سپس ابزاری که آن‌ها برای ادامه کار به شما پیشنهاد می‌دهند را روی سیستم خود نصب کنید.



این ابزار، اطلاعات سیستم شما را می‌گیرد و برای Can You Run it می‌فرستد. نگران هم نباشید، وبسایت Can You Run it امن است و تا حالا هیچ کاربری پس از استفاده از آن، دچار مشکل نشده. پس از نشستن اطلاعات کامپیورتان در سرور‌های Can You Run it، این وبسایت دو داده مهم در اختیارتان قرار می‌دهد. در صدر این داده‌ها، Can You Run it خیلی ساده توضیح می‌دهد که سیستم‌تان کشش اجرای آن بازی مورد نظر را دارد یا نه.

در کنار این، Can You Run it سیستم شما را با قدرتمندترین و ضعیف‌تری سخت‌افزار‌های فعلی مقایسه می‌کند و به شما می‌گوید که سخت‌افزار پی‌سی‌تان دقیقا چه وضعیتی دارد. در کل Can You Run it ابزار نسبتا خوبی است و می‌توان با آن به طور نسبی از وضعیت اجرای بازی‌ها روی سیستم‌های مختلف با خبر شد.



اما طبیعتا در ساز و کار آن هم خطا دیده می‌شود و نمی‌توان همیشه از نتایجی که این وبسایت ارائه می‌دهد نیز مطمئن بود. با این حال، استفاده از Can You Run it بهتر از این است که بی‌دلیل دل به دریا بزنید و بازی‌هایی بخرید که توانایی اجرایشان را ندارید.

