به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، کامپیوتر‌های همه کاره (All in one)، دستگاه‌هایی هستند که تمام قطعات سخت افزاری مد نظر آن‌ها در قسمت پشت صفحه نمایشگر قرار می‌گیرد. این کامپیوتر‌های دارای بدنه کیس جداگانه نیستند و به همین خاطر به فضای زیادی برای نگه‌داری نیاز نخواهند داشت.

کامپیوتر‌های همه کاره (All in one)، دستگاه‌هایی هستند که تمام قطعات سخت افزاری مد نظر آن‌ها در قسمت پشت صفحه نمایشگر قرار می‌گیرد. این کامپیوتر‌های دارای بدنه کیس جداگانه نیستند و به همین خاطر به فضای زیادی برای نگه‌داری نیاز نخواهند داشت. یکی از مشکلات اساسی برای مکان‌های که با مشکل کمبود فضا مواجه هستند استفاده از کامپیوتر‌های شخصی است.

کامپیوتر‌های شخصی به خاطر ساختار گسیخته خود نیاز دارند تا قطعات سخت افزاری درون کیس جای‌گذاری شده و از صفحه نمایشگر نیز به صورت مجزا استفاده شود. کامپیوتر‌های همه کاره تمام سخت افزار‌های موجود را در پشت صفحه نمایش باریک جای‌گذاری می‌کند.

بر خلاف تصور عمومی، کامپیوتر‌های همه کاره از سخت افزار‌های ضعیفی استفاده نمی‌کنند. تولید کنندگان بسیار مطرح سخت‌افزار در بازار جهانی علاقه زیادی به تولید این نوع محصولات دارند. همانند کامپیوتر‌های شخصی، این نوع از محصولات نیز تنوع سخت‌افزاری بسیار زیادی دارند و می‌تواند مدل‌های پایین رده تا پرچم‌دار را در میان آن‌ها مشاهده کرد. ساختار بسیار شکیل مدل‌های پرچم دار در کامپیوتر‌های همه کاره می‌تواند آن‌ها را به انتخاب اصلی برای شرکت‌های بزرگ تبدیل کند.

همانگونه که اشاره شد، کامپیوتر‌های همه کاره فضای بسیار کمی را اشغال می‌کنند و از این رو می‌توانند حتی برای طراحی دکوراسیون مینیمال و مدرن بسیار مناسب باشند. در سمت مقابل برخی از مدل‌های این دست محصولات می‌توانند در مقابل خرید کامپیوتر‌های شخصی مقرون به صرفه بوده و حتی در مصرف انرژی نیز صرفه جویی کنند. در ادامه تلاش کرده‌ایم تا چند محصول مختلف از کامپیوتر‌های همه‌کاره را با قیمت‌ها و سخت‌افزار‌های مختلف معرفی کنیم.

کامپیوتر همه کاره ۳۲ اینچی ای-بلو مدل Tower monitor EPC ۰۰۶ BKAA-IU

قیمت: حدود ۴۵ میلیون تومان

کامپیوتر‌های همه فن حریف

محصول اول ساخته شرکت ای-بلو (E-Blue) است که به نوعی بیشتر برای گیمر‌ها طراحی شده. کامپیوتر‌های همه کاره صرفا برای مصارف اداری طراحی نشدند و این محصول شرکت ای-بلو نشان دهنده همین نکته است. این کامپیوتر از صفحه نمایش ۳۴ اینچی از نوع LED بهره می‌برد که قدرت نمایش تصاویر با وضوح ۱۴۴۰ P را دارد. این وضوح تصویر کمی از ۴ K پایین‌تر است. متاسفانه این صفحه نمایش ویژگی لمسی بودن را در اختیار ندارد و این نکته شاید برای بسیاری افراد ناخوشایند باشد، اما کیفیت تصویر در این نمایشگر بسیار خوب است.

این محصول از پردازنده نسل هفتم Core i ۷-۷۷۰۰ استفاده می‌کند. پردازنده مرکزی با فرکانس ۲.۸ گیگاهرتز به فعالیت پرداخته و دارای سه مگابایت حافظه کش سطح سوم است. در کنار پردازنده، شاهد بهره برداری از شانزده گیگابایت حافظه رم از نوع DDR ۴ هستیم. شرکت ای-بلو برای ذخیره سازی فایل‌ها از هارد دیسک ۲ ترابایتی استفاده کرده. نکته مهم این است که با توجه به قیمت این محصول و سخت افزار خوب آن چرا از درایو SSD برای ذخیره سازی فایل‌های سیستمی و ویندوز استفاده نشده تا سرعت به شکل چشم گیری افزایش پیدا کند.

در کنار پردازنده و حافظه بسیار خوب، شاهد استفاده از چیپست گرافیکی Nvidia Dual RTX ۲۰۷۰ O ۸ G هستیم که از چهار گیگابایت حافظه اختصاصی بهره می‌برد. این دستگاه از اتصال بلوتوث و وای‌فای پشتیبانی نکرده و صرفا دو درگاه USB ۲.۰ را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. برای خنک کردن این دستگاه شرکت ای-بلو از دو فن با سرعت حداکثری ۱۵۰۰ دور در دقیقه استفاده کرده و حداکثر مصرف انرژی این محصول نیز ۴۵۰ وات اعلام شده است. با توجه به مشخصات سخت افزاری اشاره شده این کامپیوتر همه کاره صرفا برای اجرای بازی‌ها در نظر گرفته شده و دارای ظاهری بسیار زیباست، اما در نهایت باید گفت که این محصول فاقد بسیاری از ویژگی‌هایی است که باعث می‌شوند سرعت و عملکرد سیستم عامل افزایش پیدا کند.

کامپیوتر همه کاره ۲۷ اینچی اچ پی مدل Pavilion ۲۷ XA ۰۰۰۵-C

قیمت: حدود ۳۵ تا ۳۶ میلیون تومان

کامپیوتر‌های همه فن حریف

اگر به دنبال کامپیوتری همه کاره با ظاهری بسیار زیبا، سخت افزاری متوسط، اما سرعت بالا هستید، Pavilion ۲۷ XA ۰۰۰۵-C می‌تواند یکی از کاندیدا‌های اصلی باشد. این سیستم با وزن ۷.۶ کیلوگرمی، قطر بسیار نازک و ظاهر مدرن خود می‌تواند بسیار سریع توجه هر خریداری را نسبت به خود جلب کند. این محصول از پردازنده Core i ۷-۸۷۰۰ T بهره می‌برد که با سرعتی در حدود ۲.۲ تا ۴.۰ گیگاهرتز کار می‌کند. این پردازنده مجهز به ۱۲ مگابایت حافظه کش سطح سوم است. در کنار پردازنده مرکزی شاهد استفاده از شانزده گیگابایت حافظه رم از نوع DDR ۴ هستیم.

چیپست گرافیکی این محصول Nvidia GeForce MX ۱۳۰ GDDR ۵ است که از دو گیگابایت حافظه اختصاصی بهره می‌برد. در بخش ذخیره سازی نیز این محصول از پیکربندی هیبرید استفاده می‌کند. بدین ترتیب که یک هارد دیسک یک ترابایتی در کنار یک SSD پانصد گیگابایتی از نوع M.۲ در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت. صفحه نمایش Pavilion ۲۷ همانگونه که از نام آن پیداست ۲۷ اینچ است که قدرت نمایش تصاویر با وضوح ۱۴۴۰ P را دارد. صفحه نمایش مذکور لمسی بوده و از قابلیت مالتی‌تاچ پشتیبانی می‌کند.

از ویژگی‌های فرعی این کامپیوتر همه کاره می‌توان به اتصال بلوتوث، کارت خوان حافظه، وب کم کشویی، وای‌فای، پورت ورودی و خروجی HDMI، اتصال USB ۳.۱ و اتصال USB Type C اشاره کرد. Pavilion ۲۷ XA ۰۰۰۵-C محصولی است که بیشتر برای مصارف اداری طراحی شده است. این کامپیوتر از قدرت پردازشی زیادی برخوردار نیست، اما به واسطه استفاده از درایو SSD M.۲ سرعت بسیار مناسبی را در محیط سیستم عامل به کاربر هدیه می‌دهد.

کامپیوتر همه کاره ۱۹.۵ اینچی ام اس آی مدل Pro ۲۰ EDT ۶ QC - G

قیمت: حدود ۲۹ تا ۳۰ میلیون تومان

کامپیوتر‌های همه فن حریف

برخی از کامپیوتر‌های همه کاره در حالی که شاید در ظاهر سخت افزاری مناسب داشته باشند، اما همچنان در دسته کامپیوتر‌های میان‌رده قرار خواهند گرفت. در مورد مدل MSI Pro ۲۰ EDT ۶ QC – G باید گفت که این اتفاق به خاطر استفاده از پردازنده نسبتا قدیمی و پردازنده گرافیکی نه چندان قدرتمند رخ داده. این محصول دارای وزنی ۸.۶۹ کیلوگرمی است و از نمایشگر نسبتا کوچک ۱۹.۵ اینچی بهره می‌برد. یکی از نکات منفی در مورد این محصول وضوح تصویر پایین است. این نمایشگر قادر است که در بهترین حالت تصاویر را با وضوح ۱۶۰۰ x ۹۰۰ به کاربر ارائه کند.

این نمایشگر نه چندان با کیفیت البته از نوع لمسی بوده از چند لمس همزمان پشتیبانی می‌کند. قلب تپنده این کامپیوتر پردازنده Core i ۷-۶۷۰۰ است که با سرعت پایه ۳.۴ گیگاهرتز کار می‌کند. فرکانس پردازنده با استفاده از قابلیت بوست به ۴.۰ گیگاهرتز افزایش پیدا خواهد کرد. این پردازنده همچنین دارای هشت مگابایت حافظه کش سطح سوم است. در کنار این حافظه شاهد استفاده از شانزده گیگابایت حافظه رم از نوع DDR ۴ هستیم. چیپ گرافیکی استفاده شده در این محصول Nvidia GeForce GT ۹۴۰ M GDDR ۳ است که قابلیت بهره برداری از چهار گیگابایت حافظه اختصاصی را دارد.

برای ذخیره سازی فایل‌ها نیز از هارد دیسک دو ترابایتی با سرعت ۵۴۰۰ دور در دقیقه استفاده شده. همچنین امکان استفاده از SSD نیز برای کاربران تعبیه شده است. از امکانات جانبی این دستگاه می‌توان به درایو نوری DVD، اتصال بلوتوث، کارت خوان حافظه، وب کم، بلندگو، اتصال وای‌فای، اتصال USB ۳.۱ و HDMI اشاره کرد. در نهایت باید گفت که این کامپیوتر همه کاره MSI از پردازنده مرکزی و گرافیکی قدیمی استفاده کرده.

انتخاب نادرست پردازنده مرکزی و گرافیکی در کنار استفاده از هارد دیسک با سرعت بسیار پایین ۵۴۰۰ دور در دقیقه و عدم استفاده از SSD ضربه بزرگی به عملکرد این محصول وارد خواهد کرد. در نهایت می‌تواند گفت که کامپیوتر همه کاره MSI Pro ۲۰ EDT ۶ QC – G می‌تواند انتخابی مناسب برای کار‌های روزمره باشد و برای پردازش‌های سنگین‌تر دارای قدرت مناسب نیست.

کامپیوتر همه کاره ۲۳.۸ اینچی گرین مدل GPIO ۲۴۰ H ۱۱۰ T - F

قیمت: حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان

کامپیوتر‌های همه فن حریف

کامپیوتر‌های پایین رده همیشه جزئی جدایی ناپذیر بازار هستند. کامپیوتر‌های همه کاره نیز شامل مدل‌های پایین رده می‌شوند. مدل GPIO ۲۴۰ G ۱۱۰ T – F ساخته شرکت گرین یکی از مدل‌های پایین رده موجود در بازار است. این مدل دارای ظاهری نسبتا زیباست که در دو رنگ به بازار عرضه می‌شود. نکته قابل توجه در مورد این مدل، وزن بسیار کم و ۴.۴ کیلوگرمی آن است. این مدل از پردازنده میان رده Core i ۵-۷۴۰۰ استفاده می‌کند. این پردازنده با سرعت پایه ۳.۰ گیگاهرتز فعالیت کرده و سرعت حداکثری آن با استفاده از قابلیت بوست به ۳.۵ گیگاهرتز خواهد رسید.

پردازنده اشاره شده با وجود اینکه عضوی از نسل هفتم پردازنده‌های شرکت اینتل است، قدرت چندان زیادی نداشته و حتی در برخی مواقع از پردازنده‌های نسل سوم که بسیار قدیمی‌تر هستند نیز ضعیف‌تر عمل می‌کند. برای کاهش هزینه نهایی، از پردازنده گرافیکی مجتمع Intel HD Graphics ۶۳۰ استفاده شده که از حافظه اختصاصی نیز بهره نمی‌برد. این پردازنده مرکزی و گرافیکی در نهایت قدرت آنچانی نداشته و به همین خاطر این کامپیوتر همه کاره در دسته محصولات پایین رده قرار می‌گیرد.

این محصول از حافظه رم هشت گیگابایتی DDR ۴ استفاده می‌کند و در کنار آن برای ذخیره سازی یک هارد دیسک یک ترابایتی در نظر گرفته شده است. شرکت گرین برای افزایش سرعت این سیستم و جبران قدرت کم پردازشی از SSD M.۲ با حجم ۱۲۰ گیگابایتی استفاده کرده. فضای کم این SSD باعث شده تا صرفا برای نصب سیستم عامل و نگه داری از فایل‌های سیستمی مناسب باشد. صفحه نمایش این کامپیتر از نوع LED با اندازه ۲۳.۸ اینچ است. این نمایشگر وضوح تصویر ۱۰۸۰ P را در اختیار کاربر قرار داده و از قابلیت لمسی بهره نمی‌برد. از دیگر ویژگی‌های این محصول می‌توان به اتصال بلوتوث، وای‌فای، درگاه شبکه، پورت HDMI و پورت USB ۳.۰ اشاره کرد.

منبع:برترینها

انتهای پیام/