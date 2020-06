به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس اطلاعات منتشر شده، قرار است عنوان Need For Speed Heat به اولین بازی شرکت Electronic Arts تبدیل شود که قابلیت کراس‌پلتفرم را در اختیار خریداران آن بر روی سیستم‌های پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و همچنین رایانه‌های شخصی بگذارد. شرکت EA امروز با انتشار بیانیه‌ای از انتشار این قابلیت در به‌روزرسانی فردا خبر داد.

اطلاعات تکمیلی از قابلیت‌های جدید سرور‌های آنلاین عنوان Need For Speed Heat

طبق اطلاعات منتشر شده، کاربران پس از نصب به‌روزرسانی جدید به قابلیت فعال‌سازی ویژگی کراس‌پلتفرم دسترسی پیدا خواهند کرد. اگر فردی تمایلی به تجربه این قابلیت جدید را نداشته باشد می‌تواند از فعال کردن آن خودداری کند و در زمانی دیگر آن را مورد استفاده قرار دهد. این عمل با مراجعه کاربر به قسمت تنظیمات امنیتی (Privacy) قابل اجرا است. عنوان Need For Speed Heat حالا در مرحله عرضه بر روی سرویس‌های EA Access و Orogon Access قرار دارد و قرار است این عمل تا تاریخ ۱۶ ژوئن تکمیل شود.

شرکت سازنده همچنین اعلام کرد که اخبار بیشتری درباره عناوین Need For Speed و سرویس Steam را منتشر خواهد کرد. بر اساس صحبت‌های شرکت Electronic Arts اخبار جدید در گردهمایی آنلاین EA Play Live به گوش مخاطبین خواهد رسید. متأسفانه این شرکت همچنان درباره عناوین آینده بازی Need For Speed حرفی را به میان نیاورده، اما این امر مشخص است که بازی مذکور به دست تیم Criterion Games توسعه خواهد یافت، همچنین با برگزاری مراسم آنلاین این شرکت در آینده نزدیک می‌توان انتظار داشت که مجموعه الکترونیک آرتز شگفتی‌های جدیدی را برای کاربرانش در نظر داشته باشد تا بتواند باری دیگر به دوران اوج خود بازگردد.

گفتنی است عنوان Need For Speed Heat با در دسترس بودن در سرویس Steam این امکان را به کاربران می‌دهد که بدون نیاز به استفاده از حساب Origin شرکت سازنده، بازی مورد نظر را تجربه کنند و دردسر کمتری را متقبل شوند.

