به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، مجموعه ناتی داگ به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سازنده بازی‌های رایانه‌ای شناخته می‌شود که به تازگی عنوان محبوب و مورد انتظار The Last of Us: Part II را منتشر کرده است.

از آن‌جایی که این عنوان مدت زیادی طرفداران را در انتظار خود قرار داده بود، موفق شد که در زمانی بسیار کوتاه و طی کمتر از یک هفته رکورد فروش بازی در انگلیس را بشکند. بازی The Last of Us: Part II حالا پرفروش‌ترین عنوان بازار انگلیس است و توانسته در رتبه اول فروش قرار گیرد. گفتنی است که میزان فروش در نظر گرفته شده تنها مربوط به نسخه فیزیکی این عنوان بوده و نمونه دیجیتالی آن محاسبه نشده است.

میزان فروش عنوان The Last of Us: Part II

بازی The Last of Us: Part II در رکوردزنی خود یکی دیگر از عناوین شرکت ناتی داگ را پشت سر خود قرار داد. این عنوان توانست در فروش نسخه‌های فیزیکی با اختلافی کم، رکورد بازی Uncharted 4: A Thief's End را به خود اختصاص دهد. چارت‌های منتشر شده از فروش عناوین، تنها نسخه‌های فیزیکی بازی The Last of Us: Part II را در نظر گرفته است در نتیجه این تنها نیمی از موفقیت محصول جدید شرکت ناتی داگ به حساب می‌آید.

گفتنی است که فروش عناوین دیجیتالی طی سال‌های اخیر از رشد قابل توجه‌ای برخوردار بوده و شرکت سونی توانسته ۶۶ درصد از فروش کل عناوین خود را به بخش دیجیتالی اختصاص دهد. با توجه به این امر انتظار می‌رود که با افزودن فروش نسخه‌های دیجیتالی The Last of Us: Part II آمار آن از نتایج کنونی بسیار بیشتر شود.

همچنین فروش نسخه‌های فیزیکی به دنبال شیوع ویروس کرونا کاهش قابل توجه‌ای داشته‌اند و این امر بر روی افزایش فروش نسخه‌های آنلاین تأثیر مستقیم داشته است. فروش نسخه دوم این عنوان توانسته با رشد ۷۶ درصدی از بازی The Last of Us موفق‌تر عمل کند. بازی The Last of Us: Part II توانسته موفق‌ترین هفته آغازین را در بازار انگلیس داشته باشد و عناوینی همچون Animal Crossing را پشت سر بگذارد.

