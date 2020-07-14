کد خبر: ۷۴۲۳۶۰۲
گروه : اقتصادی » نبض بازار
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۹
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۲۴ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۹
کد خبر : ۷۴۲۳۶۰۲
گروه : اقتصادی » نبض بازار
بر اساس قیمت بازار؛

قیمت جدید کلاه کاسکت در بازار

کلاه کاسکت ال اس تو مدل Valiant fi rdlj به قیمت ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دربازاربه فروش می‌رسد.

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع کلاه کاسکت در بازار به شرح زیر است: 

قیمت جدید کلاه کاسکت

نام کالا 

قیمت (تومان) 

کلاه کاسکت ال اس تو مدل Challenger-F327

۵,۸۰۰,۰۰۰

کلاه کاسکت ال اس تو مدل Valiant

۵,۷۰۰,۰۰۰

کلاه کاسکت نولان مدل N64

۵,۶۰۰,۰۰۰

کلاه کاسکت ال اس تو مدل VERSO

۳,۴۰۰,۰۰۰

کلاه کاسکت شارک مدل NUW02

۳,۳۹۰,۸۰۰

کلاه کاسکت ال اس تو مدل Sphere Lux100

۳,۲۰۰,۰۰۰

کلاه کاسکت ال اس تو مدل Sphere Lux102

۳,۲۰۰,۰۰۰

کلاه کاسکت ال اس تو مدل spitfire104

۲,۶۰۰,۰۰۰

کلاه کاسکت ال اس تو مدل Fast

۲,۵۵۰,۰۰۰

کلاه کاسکت ال اس تو مدل spitfie106

۲,۵۰۰,۰۰۰

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برچسب ها
لوازم جانبی ، قیمت کلاه کاسکت
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