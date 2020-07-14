قیمت جدید کلاه کاسکت در بازار

بر اساس قیمت بازار؛

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع کلاه کاسکت در بازار به شرح زیر است:

نام کالا قیمت (تومان) کلاه کاسکت ال اس تو مدل Challenger-F327 ۵,۸۰۰,۰۰۰ کلاه کاسکت ال اس تو مدل Valiant ۵,۷۰۰,۰۰۰ کلاه کاسکت نولان مدل N64 ۵,۶۰۰,۰۰۰ کلاه کاسکت ال اس تو مدل VERSO ۳,۴۰۰,۰۰۰ کلاه کاسکت شارک مدل NUW02 ۳,۳۹۰,۸۰۰ کلاه کاسکت ال اس تو مدل Sphere Lux100 ۳,۲۰۰,۰۰۰ کلاه کاسکت ال اس تو مدل Sphere Lux102 ۳,۲۰۰,۰۰۰ کلاه کاسکت ال اس تو مدل spitfire104 ۲,۶۰۰,۰۰۰ کلاه کاسکت ال اس تو مدل Fast ۲,۵۵۰,۰۰۰ کلاه کاسکت ال اس تو مدل spitfie106 ۲,۵۰۰,۰۰۰

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