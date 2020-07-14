قیمت جدید کلاه کاسکت در بازار

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع کلاه کاسکت در بازار به شرح زیر است:
|
نام کالا
|
قیمت (تومان)
|
کلاه کاسکت ال اس تو مدل Challenger-F327
|
۵,۸۰۰,۰۰۰
|
کلاه کاسکت ال اس تو مدل Valiant
|
۵,۷۰۰,۰۰۰
|
کلاه کاسکت نولان مدل N64
|
۵,۶۰۰,۰۰۰
|
کلاه کاسکت ال اس تو مدل VERSO
|
۳,۴۰۰,۰۰۰
|
کلاه کاسکت شارک مدل NUW02
|
۳,۳۹۰,۸۰۰
|
کلاه کاسکت ال اس تو مدل Sphere Lux100
|
۳,۲۰۰,۰۰۰
|
کلاه کاسکت ال اس تو مدل Sphere Lux102
|
۳,۲۰۰,۰۰۰
|
کلاه کاسکت ال اس تو مدل spitfire104
|
۲,۶۰۰,۰۰۰
|
کلاه کاسکت ال اس تو مدل Fast
|
۲,۵۵۰,۰۰۰
|
کلاه کاسکت ال اس تو مدل spitfie106
|
۲,۵۰۰,۰۰۰
انتهای پیام/ا