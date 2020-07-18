کد خبر: ۷۴۲۷۵۰۲
گروه : اقتصادی » نبض بازار
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۱
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۲۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۱
کد خبر : ۷۴۲۷۵۰۲
گروه : اقتصادی » نبض بازار
بر اساس قیمت بازار؛

قیمت جدید مودم های ADSL در بازار

مودم D-Link DSL-۲۷۴۰U ADSL۲+ به قیمت ۷۱۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع مودم ADSL در بازار  به شرح زیر است:

 

قیمت جدید مودم ADSL در بازار

نام کالا  قیمت (تومان)
مودم TP-LINK TD-W8961N_V3.20 ADSL2 Plus Wireless N300 Modem Router 648,000
مودم D-Link DSL-2740U ADSL2+ 710,000 
مودمTP-Link Wireless N ADSL2+ Modem TD-W8901N 850,000 
مودم D-Link DSL-2730U/U1 N150 ADSL2+ Wireless Router 629,000 
مودم D-LINK DSL-2520U 255,000 
مودم D-Link DSL-2750U New N300 755,000 
مودم U TEL V301 VDSL2 ADSL2 Plus Wireless Modem Router 690,000 
مودم D-link DSL-124 MODEM ROUTER 650,000 
مودم Tenda D301v2 ADSL2 Plus  619,000 

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