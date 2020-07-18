قیمت جدید مودم های ADSL در بازار

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع مودم ADSL در بازار به شرح زیر است:
|نام کالا
|قیمت (تومان)
|مودم TP-LINK TD-W8961N_V3.20 ADSL2 Plus Wireless N300 Modem Router
|648,000
|مودم D-Link DSL-2740U ADSL2+
|710,000
|مودمTP-Link Wireless N ADSL2+ Modem TD-W8901N
|850,000
|مودم D-Link DSL-2730U/U1 N150 ADSL2+ Wireless Router
|629,000
|مودم D-LINK DSL-2520U
|255,000
|مودم D-Link DSL-2750U New N300
|755,000
|مودم U TEL V301 VDSL2 ADSL2 Plus Wireless Modem Router
|690,000
|مودم D-link DSL-124 MODEM ROUTER
|650,000
|مودم Tenda D301v2 ADSL2 Plus
|619,000
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