انتخاب استاد دانشگاه صنعتی ارومیه به عنوان دبیر ۳ مجله ISI

به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد پورمحمود آقابابا عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشکده فناوری‌های صنعتی دانشگاه صنعتی ارومیه، به عنوان دبیر مجله ISI با عنوان: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering از انتشارات SAGE انتخاب شد.

این مجله در معتبرترین پایگاه‌های علمی - استنادی مانند JCR ،SJR ،ISI و Scopus نمایه شده است.

هم‌زمان، این عضو هیئت علمی به عنوان دبیر با مجلات معتبر دیگری از انتشارات Springer همکاری دارد و مشارکت به عنوان عضو هیئت تحریریه چندین مجله معتبر بین المللی از جمله International Journal of Advanced Intelligence Paradigms، Electric Power Components & Systems و An International Journal of Optimization and Control را نیز در کارنامه پژوهشی خود دارد.

عضویت هم‌زمان وی در کمیته‌های علمی کنفرانس‌های متعدد داخلی و خارجی حاکی از فعالیت‌های گسترده پژوهشی وی در سطح بین المللی است.

پیش از این نیز نام پورمحمود آقابابا در سه سال متوالی در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، در فهرست دانشمندان یک درصد برتر پژوهشی جهان از منظر میزان استناد به مقالات منتشر شده، قرار گرفته بود.

