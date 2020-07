زمان عرضه عنوان Tell My Why مشخص شد

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، جدیدترین بازی روایت محور شرکت بازی‌سازی Dontnod که Tell Me Why نام دارد در ۲۷ اوت عرضه خواهد شد. مایکروسافت این مسئله را امروز در کنار چند بازی برتر و بروزرسانی جدید اعلام کرد. این شرکت عنوان مذکور را نوامبر گذشته برای ایکس باکس وان و رایانه معرفی کرده بود.

داستان عنوان Tell My Why

داستان بازی Tell me Why که در آلاسکا رخ می‌دهد، ماجرای دو انسان دو قلو را دنبال می‌کند که در خاطرات کودکی خود سیر می‌کنند و به دنبال جواب می‌گردند. این دو یک پیوند فوق طبیعی با یکدیگر دارند که به آن‌ها قدرت تعامل با خاطرات گذشته را می‌دهد و بدین شکل این دو فرد می‎توانند با یکدیگر خاطرات را به صورت مجسم شده، مشاهده کنند.

جالب است بدانید که انتخاب بازیکنان روی نتیجه داستان تأثیر می‌گذارد و شما باید به فکر انتخابی که می‌کنید باشید، زیرا همه چیز به آن‌ها بستگی دارد. به موازات تاریخ انتشار، Dontnod همچنین یک تریلر جدید را رونمایی کرد که نگاهی به داستان بازی می‌اندازد.

در ادامه تریلر منتشر شده از عنوان Tell Me Why را مشاهده می‌کنید:

توسعه دهنده این عنوان پیشتر گفته بود که هر سه قسمت آن را به طور همزمان منتشر خواهد کرد و قرار نیست مانند Life is Strange هر قسمت جداگانه منتشر شود. شرکت Dontnod همچنین در حال حاضر مشغول کار روی یک عنوان هیجانی-روانشناختی است که Twin Mirror نام دارد و انتظار می‌رود اواخر امسال به بازار عرضه شود. این دسته از بازی‌ها که انتخاب گیمر تاثیر بسیاری در روند پیشرفت داستان دارد، بسیار از سوی بازیکنان مورد استقبال قرار می‌گیرد. تاکنون عناوین زیادی در این سبک ساخته شده‌اند که هر کدام از آن‌ها توانسته‌اند طرفداران خاص خود را جذب کنند. باید دید عنوان جدید این شرکت چگونه می‌تواند با مخاطبان ارتباط برقرار کند.

