وحشت رانندگان با دیدن ببر سیبری در وسط جاده!/ غرق شدن دردناک کودک در استخر شنا!/ پایتان را از گلیمتان درازتر کردید، منتظر جواب دندان شکن ایران باشید

پربازدید‌های فضای مجازی؛

به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، اگر امروز موفق به رصد اخبار سرویس فضای‌مجازی در حوزه‌های فناوری، دانلود، اخبار داغ، سیاسیون و هنرمندان و ورزشکاران در فضای‌مجازی نشده‌اید، در ادامه لینک خبر‌های پربازدید از نگاه کاربران را برای شما به نمایش گذاشته‌ایم.

وحشت رانندگان با دیدن ببر سیبری در وسط جاده!



ببر سیبری که در وسط جاده کوهستانی خوابیده بود برای دقایقی این جاده را بست و رانندگان را در ترس و وحشت فرو برد.

غرق شدن دردناک کودک در استخر شنا!

پسر ۶ ساله‌ای که بیش از ۱۰ دقیقه در استخر شنا در حال جدال با مرگ بود به طرز دردناکی جانش را از دست داد.

پایتان را از گلیمتان درازتر کردید، منتظر جواب دندان شکن ایران باشید

ایجاد مزاحمت جنگنده‌های آمریکایی برای هواپیمای مسافربری ماهان در سوریه، واکنش خشمناک کاربران را به همراه داشت.

لحظه حمله گاومیش‌ها به گردشگران در پارک!

گردشگرانی که در یکی از پارک‌های ملی آمریکا حضور داشتند با حمله ناگهانی تعدادی از گاومیش‌ها غافلگیر شدند.

اقدام خطرناک و تحسین‌برانگیز یک زن نظامی در جنگ جهانی دوم

به تازگی ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده و مورد استقبال فراوان قرار گرفته است که نصب چرخ هواپیمای جنگی توسط یک خانم در آسمان را نشان می‌دهد.

واکنش طنز کاربران به گل از راه دور نساجی به استقلال

کاربران فوتبال دوست فضای مجازی به سوپرگل میری در بازی دیشب استقلال و نساجی واکنش نشان دادند.

از دانلود پخش‌کننده قدرتمند ویدئو تا مرورگر مایکروسافت اج

در بسته هفتگی دریچه (شماره ۲۸۰)، بهترین نرم‌افزار‌های هفته گذشته از دید شما کاربران گرامی را قرار داده‌ایم.

رتبه بندی سایت‌ها بر اساس نسخه موبایل به تاخیر افتاد

رتبه‌بندی جدید سایت‌ها در جستجوگر گوگل بر مبنای کارایی نسخه تلفن همراه تا مارس سال ۲۰۲۱ به تاخیر افتاد.

دانلود Headway ۱.۳.۰.۴ – برنامه خلاصه کتاب‌های علمی و خاص

با دانلود Headway: The Easiest Way to Read More Full ۱.۳.۰.۴ به نسخه خلاصه برترین کتاب‌های علمی دسترسی پیدا کنید.

مدل جدید لکسوس NX برای اولین بار دیده شد

مدل ۲۰۲۱ کراس‌اور لکسوس NX برای اولین بار در فضای مجازی دیده شد.

انتهای پیام/