زندگی به سبک بیلبو بگینز؛ فروش یک خانه هابیتی به قیمت ۶۰۲ هزار دلار

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، انگار که یک راست از دل سرزمین میانه آمده باشد. اما این خانه‌ی هابیتی در واقع در ولز جنوبی قرار دارد.

این خانه‌ی یک خوابه که در دل یک بیشه زار ۳۲ هکتاری واقع شده، به قیمت ۶۰۲ هزار دلار به فروش گذاشته شده است.

اما هر کسی که دوست داشته باشد مثل «بیلبو بگینز» زندگی کند باید بداند که طرفداران «ارباب حلقه ها» آنجا زیاد سر و کله شان پیدا می‌شود به این امید که بتوانند نگاهی اجمالی به این خانه‌ی تماشایی بیندازند.

شخصیت «بیلبو بگینز» در مجموعه فیلم «هابیت» با بازی مارتین فریمن

این خانه‌ی منحصر به فرد که یک مالک ۹۷ ساله دارد، در سال ۲۰۰۵ ساخته شد.

در توضیحی که درباره‌ی این ملک داده شده اینگونه آمده: «یک فرصت بسیار استثنایی برای داشتن یک خانه‌ی هابیتی کلاسیک که در دل بیشه زاری از درختان بالغ و نابالغ بلوط با یک مرز رودخانه‌ای در انتهای یک دره، قرار گرفته است.»

در این متن خانه‌ی موردنظر «مملوء از زندگی و بسیار دنج» توصیف شده است. در این ملک یک کارگاه سنگی هم وجود دارد.

آب و برق خانه از چشمه‌ای که در نزدیکی آن قرار دارد تأمین می‌شود. برای گرمایش خانه هم از یک بخاری هیزمی استفاده می‌شود که هیزم آن را می‌توان از جنگل اطراف تأمین کرد.

بیشتربخوانید

این خانه‌ی یک خوابه در نزدیکی شهر کوچک سنت کلیرز در منطقه‌ی کارمارتن شایر ِ ولز جنوبی واقع شده است.

طراحی این خانه‌ی هابیتی به شکل باز و بدون دیوار است.

این خانه‌ی دنج با یک بخاری هیزمی گرم شده و آب و برق آن هم از طریق چشمه‌ای در نزدیکی آن تأمین می‌شود.

این خانه شبیه به خانه‌ی شخصیت «بیلبو بگینز» در مجموعه فیلم‌های «ارباب حلقه ها» (The Lord of the Rings) و «هابیت» (Hobbit) ساخته شده است.

این خانه‌ی نقلی یک تراس هم با سقفی پیش آمده داردکه در آن چند صندلی و یک میز چیده شده است.

در این ملک ۳۲ هکتاری یک کارگاه سنگی هم در چند قدمی خانه وجود دارد.

در محوطه‌ی ملک یک آلاچیق هم ساخته شده است.

منبع: روزیاتو

انتهای پیام/