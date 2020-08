به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، پیدا کرن اسرار و راز‌های بازی‌های ویدیویی واقعا جذاب است و اصلا برای همین هست که تا این حد، کشف ایستر اگ‌ها را دوست داریم.

البته در این متن نمی‌خواهم در مورد بهترین ایستر اگ‌های آثار مختلف صحبت کنم. نه قرار است در این مقاله به سراغ ۱۰ سلاح مخفی برتر بازی‌های مختلف بروم و از نحوه پیدا کردنشان برایتان بگویم.

۱۰) Aerondight – The Witcher ۳

Aerondight بهترین شمشیر نقره‌ای است که می‌توانید در کل سری ویچر پیدا کنید. چراکه بعد از هر ضربه موفق، میزان آسیب Aerondight به میزان ۱۰ درصد بیشتر می‌شود و با رسیدن به شارژ کامل، قدرت اجرای یک ضربه تمام کننده را در اختیار گرالت می‌گذارد. البته ناگفته نماند که برای دریافت این شمشیر باید بسته گسترش‌دهنده Blood and Wine را خریداری و مرحله جانبی «There Can Only Be One» را تمام کنید. برای فعال کردن این مرحله کافی است به سمت دریاچه‌ای که در نزدیکی منطقه Corvo Bianco قرار دارد بروید و با شخصی به نام هرمیت که در کنار یک تالاب نشسته صحبت کنید. تالابی که به شکل عجیبی می‌توان روی سطح آب آن راه رفت و غرق نشد. جالب اینکه اگر به سمت مرکز این تالاب بروید، Aerondight را زیر آب خواهید دید. اما طبعیتا جادوی تالاب به شما قدرت دسترسی به آن را نمی‌دهد و مجبورید برای به دست آوردن Aerondight مراحلی که هرمن در موردش با شما صحبت می‌کند را پشت سر بگذارید.

۹) Experimental MIRV – Fallout ۳

در دنیایی که همه چیز با بمب اتم نابود شده، دیگر چه کسی بدش می‌آید که خودش هم یک سلاح اتمی کوچک به دست بگیرد و نارنجک‌های هسته‌ای به سمت دشمنانش پرت کند. خب، فالوت ۳ این آرزو را برای طرفدارانش با طراحی سلاح Experimental MIRV برآورده کرد. البته به شرطی که همین طرفداران، ساده از کنار بازی نمی‌گذشتند و برای کشف راز‌های دنیای آن وقت و حوصله به خرج می‌دادند. چراکه پیدا کردن Experimental MIRV خیلی آسان نیست و برای به دست آوردنش می‌شود حتی یک مقاله کامل نوشت. در اصل برای به دست آوردن این سلاح قدرتمند باید یک سری آیتم و چند نوار به خصوص پیدا کنید و از طریق آن‌ها رمز عبور مورد نیاز برای دسترسی به Experimental MIRV را به دست آورید. با این کار، بازی آدرس منطقه‌ای به نام National Guard depot را در اختیارتان می‌گذارد که با سفر به آن می‌توانستید Experimental MIRV را پیدا کنید.

۸) Magnopulser – Far Cry ۵

Magnopulser در فارکرای ۵ یکی از عجیب‌ترین و جالب‌ترین سلاح‌هایی است که می‌توانید پیدا کنید. برعکس تمام سلاح‌های بازی، Magnopulser را می‌شود به یک اسباب‌بازی فضایی عجیب و قدرتمند تشبیه کرد که اگر از فاصله‌ای نزدیک با آن شلیک کنید، دشمن مقابلتان تبدیل به چند تکه گوشت می‌شود. برای پیدا کردن Magnopulser تنها کافیست لری پارکر را در منطقه تاسیساتی پارکر پیدا می‌کردید و ماموریت‌هایی که به شما می‌سپرد را به پایان می‌رساندید.

۷) EXPCalibur – Dying Light

هر کسی که دایینگ لایت را بازی کرده باشد می‌داند که آخرالزمان پارکور باز‌ها به هیچ وجه با ابزار و سلاح‌های عجیب و غریب بیگانه نیست. با این حال، از بین تمام این سلاح‌ها، EXPCalibur یک چیز دیگر است. EXPCalibur نه تنها نامش شبیه اکس‌کالیبور قصه شاه آرتور است، بلکه نحوه پیدا کردنش نیز بی‌شباهت به آن نیست. چراکه برای پیدا کردن EXPCalibur باید به سمت جزیره‌ای در نزدیکی منطقه Fisherman’s Village شنا می‌کردید تا به مومیایی بدون سری می‌رسدید که یک شمشیر در سینه‌اش فرو رفته بود. آن وقت اگر کلیدی که بازی برای بیرون کشیدن شمشیر در اختیارتان قرار می‌داد را برای چند دقیقه نگه می‌داشتید، EXPCalibur از سینه آن مومیایی بخت برگشته، بیرون می‌آمد و می‌توانستید با آن به شکار زامبی‌ها بروید. جالب اینکه EXPCalibur قدرت به شدت زیادی هم دارد و تنها یک ضربه با آن کافیست تا هر دشمنی در مقابلتان به زانو درآید.

۶) Hadouken – Megaman X

«هادوکن» گفتن‌های ریو در سری بازی‌های استریت فایتر به قدری معروف است که خیلی‌ها آن را کنار «Get Over Here» اسکورپیون می‌گذارند. برای همین کپکام تا می‌توانست از جذابیت این عبارت در بازی‌های مختلفش استفاده کرد. یکی از این بازی‌ها مگامن ایکس بود و اگر می‌توانستید از پس یک سری چالش پیچیده بربیایید، کپکام در اختیارتان سلاحی به نام هادوکن قرار می‌داد که انیمیشن استفاده از آن توسط مگامن، خیلی شبیه کاری بود که ریو موقع اجرای فن هادوکن انجام می‌داد. برای دسترسی به این سلاح، باید تمام باس‌های بازی را شکست می‌دادید و ۸ محفظه قلبی که در اصل حکم جان‌های مگامن را داشتند به دست می‌آوردید. سپس باید به مرحله Armored Armadillo برمی‌گشتید. در انتهای این مرحله، اگر زمانی که ماین‌کارتتان در یک دره سقوط می‌کرد به بالای دیوار رو به رو می‌پردید، یک انرژی آپگرید پیدا می‌کردید. بعد از اینکه این آپگرید را برمی‌داشتید باید خودتان را به پایین دره می‌انداختید و چهار بار دیگر همین مسیر را طی می‌کردید. در چهارمین بار، آن انرژی آپگرید جایش را به سلاح هادوکن می‌داد. سلاحی به شدت قدرتمند که استفاده از آن در عین جذابیت، بازی را به شدت آسان می‌کرد.

۵) PRL ۴۱۲ – Resident Evil ۴

تمام کردن سری بازی‌های رزیدنت ایول کار ساده‌ای نیست و بسیاری از گیمر‌ها وقتی یک بار آن‌ها را تمام می‌کنند، دیگر بیخیال ۱۰۰ درصد کردنشان می‌شوند. با این حال، Resident Evil ۴ جوایز خوبی برای افرادی داشت که دوباره پای بازی می‌نشستند و آن را روی درجه سختی‌های مختلف تمام می‌کردند. از تامی گان و آر‌پی‌جی بی‌نهایت که بگذریم، اگر بازی را روی درجه سختی را پروفشنال (که واقعا خیلی سخت بود) تمام می‌کردید، Resident Evil ۴ سلاح PRL ۴۵۲ را در اختیارتان می‌گذاشت. یک سلاح برقی قدرتمند که با یک شلیک هر موجودی جلویش بود را نابود می‌کرد و روی زمین می‌انداخت.

۴) Ray Gun – Call of Duty World at War

ری‌گان در بخش زامبی سری بازی‌های Call of Duty طرفدار کم ندارد و افرادی که با آن شلیک کرده‌اند به خوبی از قدرت زیادش خبر دارند. البته شاید ندانید که ری‌گان فقط در انحصار بخش زامبی نبوده. بلکه برای اولین بار می‌توانستید در بازی World at War ری‌گان را در جریان یکی از مراحل پیدا و با استفاده از آن یک تانک فولادی را با دو تیتر نابود کنید. اگر در همان ابتدای مرحله دوم بخش داستانی World at War به سمت راست نقشه می‌رفتید، یک گودال آب می‌دیدید. اگر وارد این گودال می‌شدید و سمت چپ‌تان را نگاه می‌کردید دو گودال دیگر نیز می‌دیدید. اگر به ترتیب از راست به چپ وارد این گودال‌ها می‌شدید و ۶ ثانیه در آن‌ها می‌ایستادید، چند مجسمه جلویتان ظاهر می‌شدند که می‌توانستید از روی یکی از آن‌ها ری‌گان را بردارید.

۳) Chain Chomp – Bayonetta ۲

فکر کنم اگر بایونتا ۲ انحصاری کنسول‌های نینتندو نمی‌شد، محال بود بتوانیم این سلاح جذاب را ببینیم. Chain Chomp در اصل همان دشمنان گوی‌شکل ماریو به حساب می‌آیند که اغلب با یک زنجیر بلند به دیوار بسته شده‌اند. دیواری که در بایونتا ۲ جایش را با مچ پای کاراکتر اصلی عوض کرده بود و به لطف این موضوع می‌توانستید از قدرت Chain Chomp‌ها برای نابودی دشمنان استفاده کنید. برای دسترسی به این سلاح جذاب نیز تنها باید بازی را روی درجه سختی کلایمکس به اتمام می‌رساندید که البته کار آسانی هم نبود.

۲) Hand Cannon – Dead Space ۲

Dead Space ۲ در حالت عادی هم تمام کردنش ساده نبود، چه برسد به اینکه بخواهید آن را روی درجه سختی هاردکور تمام کنید. با این حال، اگر جرات می‌کردید و می‌توانستید با هزار و یک زحمت Dead Space ۲ را روی سخت‌ترین درجه ممکن به اتمام برسانید، آن وقت بازی سلاح هند کنن را در اختیارتان قرار می‌داد. هند کنن بیشتر شبیه یک دستکش قرمز رنگ پلاستیکی است و با دیدنش قطعا با خودتان می‌گویید این دیگر چه پاداش مسخره‌ای است؟ اما کافیست همین دستکش قرمز رنگ را دستتان کنید تا متوجه قدرت عجیب و غریب آن بشوید. هند کنن در اصل قدرتمندترین سلاح بازی است و می‌توان با آن، حتی سر سخت‌ترین باس‌های بازی را نیز با یک شلیک از بین برد.

۱) Mr. Toots – Red Faction: Armageddon

Mr. Toots از آن سلاح‌هایی است که اصلا فکرش را هم نمی‌کردیم که یک روزی طراحی شود. Mr. Toots در اصل یک اسب شاخ‌دار کوچک است که از پشتش صاعقه‌های رنگین کمانی شلیک می‌کند. شلیک‌های Mr. Toots از طرفی قدرت تخریب بالایی هم داشتند و می‌توانستید به کمکش، تقریبا کل دنیای Red Faction: Armageddon را نابود کنید. البته به شرطی که حوصله‌تان می‌کشید و پس از تمام کردن بازی، برای بار دوم بخش داستانی آن را استارت می‌زدید.

منبع: ویجیاتو

انتهای پیام/