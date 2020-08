به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از گیم اسپات، سال ۲۰۱۹ برای فیلم‌ها سال رکوردشکنی بود. با وجود اکران آثار زیادی از دنیای جنگ ستارگان، مارول و دنیای ژوراسیک در طی یک دهه، فیلم علمی تخیلی و ماجراجویانه «آواتار» به کارگردانی جیمز کامرون به عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ همچنان باقی بود تا در نهایت سال گذشته توسط «انتقام جویان: پایان بازی» شکسته شد.

این فیلم با فروشی ۲.۲۹ میلیارد دلاری در گیشه جهانی موفقیت بزرگی را برای دیزنی رقم زد. این استودیو چندین فیلم دیگر از جمله «منجمد ۲»، «شیرشاه» و «کاپیتان مارول» را در بین پرفروش‌ترین‌های ۲۰۱۹ داشت.

از فیلم‌های دی سی نیز، فیلم «جوکر» توانست پرفروش‌ترین فیلم رده سنی بزرگسال در تاریخ سینما شود و رقیبی مثل «روز و روزگاری در هالیوود» تارانتینو را شکست دهد.

با شروع سال ۲۰۲۰ و شیوع ویروس کرونا، هالیوود تحت تاثیر قرار گرفت و و اکران و تولید فیلم‌ها به تاخیر افتاد. بسیاری از این فیلم‌ها تاریخ اکران جدید خود را اعلام کرده اند که در ادامه به مورد انتظار‌ترین فیلم‌های سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ اشاره می‌کنیم.

قطار بوسان: شبه جزیره «Train to Busan Presents: Peninsula»

تاریخ اکران: ۲۱ آگوست (۳۱ مرداد)



فیلم سینمایی «قطار بوسان» محصول ۲۰۱۶ از مهمترین آثار سینمای کره جنوبی بود که دنباله آن هم در شرف اکران است. داستان فیلم ۴ سال پس از زمانی است که زامبی‌ها زمین را تسخیر کرده اند.

انگاشته «Tenet»

تاریخ اکران: ۲۶ آگوست (۵ شهریور) /۲ سپتامبر (۱۲ شهریور)



فیلمی از کریستوفر نولان همیشه دلیل خوبی برای هیجان زده شده است. او با این فیلم دوباره به ژانر علمی تخیلی و طرح مسائل پیچیده بازگشته است. او مهارت خود در این ژانر را با دو فیلم «میان ستاره ای» و «تلقین» نشان داده. این فیلم که جزئیات زیادی از داستان آن مشخص نیست، ۲۰۵ میلیون دلار بودجه داشته است.

جهش یافته‌های جدید «The New Mutants»

تاریخ اکران: ۲۸ آگوست (۷ شهریور)

این فیلم قرار بود در سال ۲۰۱۸ به سینما‌ها بیاید، اما به دلایلی اکران آن عقب افتاد. انتظار می‌رفت این فیلم در ماه آوریل اکران شود که شرایط طبق انتظار‌ پیش نرفت. این فیلم به عنوان سیزدهمین قسمت مجموعه فیلم‌های مردان ایکس به‌شمار می‌رود.

بیل و تد: رویارویی با موسیقی «Bill & Ted: Face The Music»

تاریخ اکران: ۱ سپتامبر (۱۱ شهریور)



بعد از ۳۰ سال دوباره دو شخصیت اصلی فیلم کنار هم آمدند. «بیل و تد» یک فیلم کمدی با موضوع سفر در زمان است که کیانو ریوز و الکس وینتر بازیگران آن هستند. شخصیت‌های اصلی فیلم با سفر به گذشته قصد دارند دنیا را نجات دهند.

شیطان در هر زمان «The Devil All the Time»

نمایش در ۱۶ سپتامبر (۲۶ شهریور)



نتفلیکس در فیلم جدیدش بازیگران سه شخصیت ابرقهرمانی یعنی رابرت پتینسون، تام هالند و سباستین استن را گرد هم آورده و کارگردانی آن را هم به آنتونی کامپوس، فیلمساز تحسین شده سپرده است.

مرد شاه «The King's man‎»

تاریخ اکران:۱۸ سپتامبر



فیلم «مرد شاه» سومین فیلم از در سری فیلم‌های مرد شاه است که البته داستانی به صورت پیش در آمد دارد و رویداد‌های قبل از دو قسمت گذشته را روایت می‌کند. داستان در مورد یک جاسوس است که به عنوان مامور استخدام می‌شود تا در یک ماجراجویی خطرناک شرکت کند.

زن شگفت انگیز ۱۹۸۴ «Wonder Woman ۱۹۸۴»

تاریخ اکران: ۲ اکتبر (۱۱ مهر)

در این فیلم سینمایی گل گدوت برای بازی در نقش اصلی فیلم بازگشته است. همانطور که از عنوان فیلم پیداست، داستان فیلم در میانه دهه ۸۰ میلادی روایت می‌شود، زمانی که استیو ترور که از مرگ بازگشته است با شخصیت‌های شرور دنیای دی سی روبرو می‌شود.

کندی من «Candyman»

تاریخ اکران: ۱۶ اکتبر (۲۵ مهر)



جردن پیل که کارگردانی فیلم‌های موفقی مثل «برو بیرون» و «ما» را انجام داده، نویسنده این فیلم است که توسط نیا داکاستا کارگردانی شده. این فیلم در ژانر وحشت و نسخه جدید یک فیلم کلاسیک به همین نام در دهه ۹۰ میلادی است.

بیوه سیاه «Black Widow»

تاریخ اکران:۶ نوامبر (۱۶ آبان)



شخصیت ناتاشا روماندوف که در فیلم «پایان بازی» کشته شد، اکنون در فیلمی جدید که داستانی قبل از فیلم پایان بازی را روایت می‌کند، حضور دارد. اسکارلت جوهانسون بازیگر این فیلم است که داستان آن پس از اتفاقات فیلم «کاپیتان آمریکا:جنگ داخلی» روایت می‌شود.

زمانی برای مردن نیست «No Time To Die»

تاریخ اکران:۱۲ نوامبر (۲۲ آبان)



زمانی برای مردن نیست، بیست و پنجمین فیلم از سری فیلم‌های جیمزباند است که دنیل کریگ نقش آن را برای پنجمین بار و احتمالا آخرین بار بازی می‌کند. او در این فیلم با یک شخصیت شرور جدید و راز آلود روبرو می‌شود که توسط رامی مالک، بازیگر برنده اسکار بازی می‌شود.

روح «Soul»

تاریخ اکران:۲۰ نوامبر (۳۰ آبان)



روح دومین فیلم انیمیشن پیکسار در سال ۲۰۲۰ است. این انیمیشن روی داستان یک موسیقیدان متمرکز است که بعد از یک تصادف متوجه می‌شود روح از بدنش جدا شده و حالا باید راهی برای برگشت به زمین و پیدا کردن جسم خود پیدا کند.

مرد آزاد «Free Guy»

تاریخ اکران: ۱۱ دسامبر (۲۱ آذر)

شان لوی با سابقه تهیه کنندگی و نویسندگی سریال «چیز‌های عجیب» و همچنین کارگردانی فیلم‌های «شب در موزه» این اثر علمی تخیلی را ساخته است. رایان رینولدز بازیگر اصلی این فیلم سینمایی است که تلاش می‌کند، در دنیای فیلم که بیشتر شبیه بازی ویدئویی است تبدیل به یک قهرمان شود.

تلماسه «Dune»

اکران:۱۸ دسامبر (۲۸ آذر)

این فیلم علمی تخیلی توسط دنیس ویلنوو، کارگردان فیلم تحسین شده «بلید رانر ۲۰۴۹» ساخته شده است. فیلم «تلماسه» در دهه ۸۰ میلادی توسط دیوید لینچ هم ساخته شده بود که البته موفقیت زیادی کسب نکرد. در این فیلم ستارگانی مثل اسکار ایزاک، دوک لتو و تیموتی شالامی نقش آفرینی می‌کنند.

سریع و خشن ۹ «Fast & Furious ۹»

اکران: ۲ آوریل ۲۰۲۱ (۱۳ فروردین ۱۴۰۰)



نسخه فرعی سریع و خشن در سال ۲۰۱۹ با بازی دواین جانسون و جیسون استاتهام موفقیت خوبی داشت. در جدیدترین نسخه فیلم که وین دیزل شخصیت اصلی آن است، شاهد جدال او با برادرش هستیم. نقش برادر وی توسط جان سینا ایفا شده است.

ونوم: بگذارید کارنیج بیاید «Venom ۲: Let There Be Carnage‎»

اکران: ۲۵ ژوئن ۲۰۲۱ (۳ مرداد ۱۴۰۰)



این فیلم که نسخه‌ای فرعی از مجموعه فیلم‌های مرد عنکبوتی است تام هاردی را به عنوان بازیگر شخصیت اصلی خود می‌بیند. شخصیتی که بدنش به میزبان یک انگل فضایی تبدیل شده است. وودی هارلسون شخصیت تبهکار فیلم خواهد بود و کارگردانی هم توسط اندی سرکیس انجام شده است.

تاپ گان:ماوریک «Top Gun: Maverick»

اکران: ۲ ژوئیه ۲۰۲۱ (۱۱ تیر)



تاپ گان در سال ۱۹۸۶ از موفقیت‌ترین فیلم‌ها بود و بعد از چند دهه هنوز از فیلم‌های محبوب است. قسمت جدید این فیلم با بازی تام کروز ۳۰ سال پس از قسمت اول راهی سینما‌ها خواهد شد.

گشت جنگلی «Jungle Cruise»

اکران: ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱ (۸ مرداد ۱۴۰۰)



در این فیلم ماجراجویانه کمدی دواین جانسون به عنوان نقش اصلی نقش آفرینی می‌کند. امیلی بلانت دیگر بازیگر فیلم نقش شخصی را دارد که در جست و جوی یک درخت راز آلود است و به همین خاطر جانسون را با خود همراه می‌کند تا در این سفر خطرناک او را همراهی کند.

قتل‌های هالووین «Halloween Kills»

تاریخ اکران: ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱ (۲۳ مهر ۱۴۰۰)

موفقیت فیلم سینمایی «هالووین» در سال ۲۰۱۸ نشان داد که سری فیلم‌های اسلشر هنوز هم مخاطبان خود را دارد. دیوید گوردون دو فیلم بعدی این سری سینمایی را همزمان می‌سازد و اولین قسمت آن در اکتبر سال آینده اکران خواهد شد.

