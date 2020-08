خواهر ترامپ: برادرم هیچ اصولی ندارد و لوس است

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اینترنتی هیل، ماریانا ترامپ بری، خواهر بزرگتر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در یک فایل صوتی که به طور مخفیانه ضبط شده و در اختیار نشریه واشنگتن پست قرار گرفته، گفته است «برادرش هیچ اصولی ندارد».

در سال ۲۰۱۸ ترامپ پیشنهاد کرد خواهرش که به عنوان قاضی فدرال در نیویورک مشغول به کار بود، همزمان با موج مقابله با مهاجران به بخش دادگاه مهاجرت منتقل شود. این پیشنهاد ترامپ واکنش برخی از قضات و مقامات آمریکایی را به دنبال داشت.

در آن زمان، دولت آمریکا، قانون مهاجرت «تحمل صفر» را تصویب کرد که طبق آن مهاجری که بدون اجازه از مرز عبور می‌کند، از جمله کسانی که به دنبال پناهندگی هستند، از سوی وزارت دادگستری آمریکا تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. ترامپ با پیشنهاد انتقال خواهرش سعی داشت خواسته‌های خود در زمینه مهاجرت را به سرعت پیش ببرد.

او در این فایل صوتی گفته است: تنها کاری که او (دونالد ترامپ) می‌دهد عمل به حرف‌های خودش است. او هیچ اصولی ندارد و به هیچ اصلی پایبند نیست. هیچ.

وی افزود: اگر ترامپ فکر می‌کند می‌توانست مرا برای پیشبرد قوانین مهاجرتی خود همراه سازد پس افکار مرا نخوانده است.

خواهر رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد او همیشه با اقداماتی که ترامپ علیه کودکان در مرز‌های جنوبی آمریکا انجام می‌داد، مخالف بود و حتی یکبار به دلیل رفتار نادرست یک قاضی با یک مهاجر هشدار داده بود.

ماریانا همچنین از رفتار برادرش ابراز ناامیدی کرد و آن را ساختگی و پوشالی توصیف کرد و اظهار داشت او دروغ هایش را از طریق توئیتر انتشار می‌دهد.

ترامپ بار‌ها به دلیل انتشار توئیت‌های دروغین مورد انتقاد قرار گرفته است. او همچنین غول‌های بزرگ فناوری را به دستکاری پیام هایش متهم کرده است. ستاد انتخاباتی او به دلیل اطلاعات اشتباه از ارسال توئیت منع شده اند.

خواهر ترامپ در بخش دیگری از این فایل صوتی برادرش را فردی «لوس و ناخوشایند» توصیف کرد و گفت در کودکی او تکالیف مدرسه دونالد را انجام می‌داد و تمام نیویورک را برای اینکه او را به کالج بفرستد، رانندگی کرده است.

ماریانا در انتهای سخنانش از برادر تازه درگذشته اش به خوبی یاد کرد.

ماریانا ترامپ، تنها عضو خانواده رئیس جمهور آمریکا نیست که از او انتقاد می‌کند. مری ترامپ، خواهر زاده دونالد ترامپ به تازگی کتاب «خیلی زیاد و همیشه ناکافی: چگونه خانواده من خطرناکترین مرد جهان را به وجود آورد» (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man) را به رشته نگارش درآورده و به چاپ رسانده است. این کتاب تصویری ناخوشایند از خانواده ترامپ را نشان می‌دهد.

