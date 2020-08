استفاده WHO از هوش مصنوعی برای اطلاع رسانی قابل اعتماد به کاربران

به گزارش خبرنگار حوزه فناوری گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، سرویس هشدار سازمان جهانی بهداشت در مسنجر فیسبوک با افزودن قابلیت جدیدی از هوش مصنوعی به روز رسانی شده است که تجربه تعاملی بهتری را برای کاربران مسنجر فراهم می‌کند. این امکان جدید اطلاعات دقیق‌تری ارائه داده و به WHO اجازه می‌دهد سریعتر پاسخ دهد. این سرویس بخشی از تلاش‌های سازمان جهانی بهداشت برای اطمینان از دسترسی مردم به منابع اطلاعاتی قابل اعتماد در مورد کووید ۱۹ در طی همه گیری جهانی است.

تغییرات در سرویس هشدار WHO توسط دو ویژگی پیشرفته AI انجام می‌شود؛

مکالمات مجهز به هوش مصنوعی:

این مورد برای افراد این امکان را فراهم می‌کند سوالاتشان را به زبان خود تایپ کنند تا اطلاعات، مشاوره و راهنمایی‌های رسمی WHO در مورد کووید ۱۹ را دریافت کنند. با استفاده از آنالیز هوش مصنوعی، این سرویس می‌تواند متداول‌ترین‌ سؤالات را جمع‌آوری کرده و پاسخ‌های جدید را درج کند.

اطلاعات محلی کووید ۱۹:

داده‌های مربوط به آخرین پرونده‌های رسمی برای هر کشور بلافاصله قابل دسترسی است و به صورت تنظیم شده شامل گزینه ثبت‌نام برای هشدار‌های روزانه است که توسط اطلاعات رسمی سازمان جهانی بهداشت به عنوان اطلاعات محلی قابل استفاده است.

سرویس هشدار WHO پیش از این سطح بالایی از تعامل را تجربه کرده که نشان دهنده تقاضای مثبت برای این سرویس است. در طی چند روز از ارتقاء هوش مصنوعی، بیش از ۱۰۰ هزار نفر به این سرویس دسترسی پیدا کرده‌اند که از طریق این امکان جدید، بیش از ۵۰۰ هزار پیام به کاربران ارسال شده است؛ همچنین بیش از ۴۳۰ هزار بار اطلاعات مربوط به کشور‌های مختلف از سوی کاربران درخواست شده و ۲۷ هزار ثبت‌نام برای دریافت هشدار‌های روزانه انجام شده است؛ و طبق آخرین آمار تاکنون نزدیک به ۴ میلیون پیام از طریق سرویس هشدار WHO به ۵۴۰ هزار کاربر در سراسر جهان ارسال شده است. WHO به اهرم توانایی‌های هوش مصنوعی (AI) برای پاسخگویی به نیاز‌های کاربران با ویژگی‌های جدید و جذاب ادامه خواهد داد.



برای دسترسی به سرویس هشدار WHO در مسنجر فیسبوک می‌توانید به آدرس https://m.me/who مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید:

انتهای پیام/