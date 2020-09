در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، رسانه‌ها در کنار تمامی فواید و نکات مثبتی که دارند، می‌توانند در زمینه افشای خطرات بزرگ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایفای نقش کنند. اینترنت یکی از این رسانه‌هاست که در دنیای امروز ما نقش اساسی و تعیین کننده دارد، فضایی که در آن تنها با نوشتن یک کلمه، اطلاعات و مطالب مد نظرتان در اختیار شما قرار می‌گیرد.

دو جمله چگونه خودکشی کنم؟ (how to suicide)، عباراتی هستند که یک بار معنایی را به همراه دارند و تنها تفاوت آن‌ها در ظاهر این است که جمله اول به زبان فارسی و جمله دوم به زبان انگلیسی است. نکته قابل توجه این است که با وجود اینکه هر دو این عبارات یک معنی را می‌دهند، اما جستجو آن‌ها در اینترنت به صورت جداگانه مطالب متفاوتی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

اگر شما این جمله «چگونه خودکشی کنم؟» را در اینترنت ( مرورگر گوگل) جستجو کنید، مطالبی را که برای خواندن در اختیار شما قرار می‌دهد به ترتیب عبارت است از: روش‌های خودکشی، آموزش خودکشی ۱۰۰درصد تضمینی، اگر در فکر خودکشی هستید بدانید که...، آموزش خودکشی (زیر ۱۸ سال نخوانند)، روش‌های رایج خودکشی در دنیا+ اینفوگرافی، برای مردن چندتا قرص بخورم؟، می‌خوام خودکشی کنم، اما نمی‌دانم چه جوری راحت تره؟، ابزار خودکشی فقط ۵۰۰ تومان، نشانه‌های خودکشی در افراد چگونه است؟ و هزار مطلب دیگر که به شما صفر تا ۱۰۰ خودکشی کردن را آموزش می‌دهند؛ این تنها صفحه اول این مطالبی بود که با جستجوی یک جمله در اختیار تمام مردم عامه قرار می‌گیرد.

حالا این عبارت را به زبان انگلیسی در اینترنت به جای عبارت فارسی جستجو می‌کنیم، هنگامی که شما جمله how to suicide را جستجو می‌کنید، مطالبی که در اختیار شما قرار می‌گیرد با مطالبی که به فارسی در اختیارتان قرار گرفته بود، متفاوت هستند، ابتدا مطلبی با عنوان help is available در اختیار شما قرار می‌گیرد تا بتواند شما را از این اقدام منصرف کند و به شما مشاوری را معرفی می‌کند تا شما با او در این باره حرف بزنید و سپس سایر مطالبی که سعی دارد شما را از انجام این عمل منصرف کند و به شما امید بخشد تا بهتر از قبل به زندگی خود ادامه دهید.

همه ما در هر جای دنیا می‌دانیم که خودکشی عملی ناشایست و معضلی اجتماعی است که متاسفانه آمار قابل توجهی نیز دارد، اما اینکه رسانه‌های جمعی در این راه به فردی که قصد خودکشی دارد کمک می‌کنند، قابل توجه است و باید درخصوص آن‌ها تجدید نظر و این مطالب در این رسانه‌ها اصلاح شود.

اسماعیل قدیمی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اهمیت ارتباط جمعی در جامعه اظهار کرد: صحبت از ارتباط جمعی همان صحبت از یک نظام اجتماعی و ارتباط جمعی خودش یکی از ارکان این جامعه است.

او بیان کرد: متاسفانه در ایران به ارتباط جمعی یک نگاه جدی نمی‌شود و ما آن را به عنوان یک نهاد قبول نداریم، با وجود اینکه ارتباط جمعی یک نهادی نو است.

قدیمی با اشاره به اینکه ارتباط جمعی، مجموعه‌ای از ارتباط‌ها و نهادهاست، گفت: رادیو، تلویزیون، روزنامه، خبرگزاری‌ها و سایر رسانه‌های جمعی نقش تعیین کننده در کشور و جامعه دارند.

او درباره تفاوت جستجوی واژه خودکشی به زبان انگلیسی و زبان فارسی، مطرح کرد: از بنیان باید به این مسأله نگاه جدی شود، مردم در همین جامعه تربیت می‌شوند، ما باید به این ارزش‌ها بپردازیم و به این موضوع دقت داشته باشیم که وسایل ارتباط جمعی و روزنامه‌های ما دارند چه می‌نویسند؟

با توجه به اینکه رسانه‌های داخلی و خارجی مطالبی را تولید و در اختیار عموم قرار می‌دهند، می‌توان گفت نقش تعیین کننده‌ای در زندگی افراد دارند، باید توجه و نظارت دقیقی بر رسانه‌های جمعی (رادیو، تلویزیون، خبرگزاری‌ها، روزنامه و ...) صورت گیرد.

امان الله قرائی مقدم آسیب شناس و جامعه شناس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه ایجاد چنین محتوا‌هایی سبب تزریق امر ناپسند خودکشی می‌شود، اظهار کرد: تولید چنین محتوایی که یک معضل اجتماعی را تقویت می‌کند باید مورد نظارت و برخورد قرار گیرد، زیرا انتشار آن آسیب زا خواهد بود.

او بیان کرد: این مطالب به دلیل مخرب بودن باید مورد بازپرس قضایی قرار گیرند، زیرا ممکن است افرادی که قصد چنین کاری را دارند، بیشتر تحریک کنند.

این آسیب شناس اجتماعی با اشاره به صدمه زدن به حقوق عامه، تصریح کرد: قانون باید در این زمینه تصمیم گیری کند، وجود چنین محتوا‌هایی که به راحتی در دسترس همگان در هر رده سنی قرار می‌گیرد سبب زیان رساندن به جامعه می‌شود.

قرائی مقدم عنوان کرد: خودکشی زمانی اتفاق می‌افتد که فرد امید به زندگی نداشته باشد، بنابراین نیاز است تا رسانه‌های ملی امیدواری و امید به زندگی را در جامعه تزریق کنند.

اینترنت و محتوا‌هایی که در وب سایت‌ها تولید و منتشر می‌شوند، فضایی گسترده دارد که در اختیار همگان قرار می‌گیرد که اگر نظارتی بر آن نباشد می‌تواند آسیب‌های غیر قابل جبرانی به همراه خودش داشته باشد، بنابراین انتظار می‌رود افراد خود را در انتشار چنین محتوا‌هایی مسئول بدانند و مسئولان مربوطه نیز بر این محتوا‌ها دقت و نظارت کافی داشته باشند.

بیشتر بخوانید

انتهای پیام/