به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۰، برترین بازی‌های امسال نیز مشخص می‌شوند. این سال از مهم‌ترین دوران دنیای بازی‌ها به حساب می‌آید چرا که در کنار معرفی بازی‌های مورد انتظار، از کنسول‌های نسل جدید نیز رونمایی شده است. سال ۲۰۲۰ تا به امروز توانسته عناوین جنجال‌برانگیز بسیاری را به دنیا معرفی کند و کاربران را در دوران شیوع ویروس کرونا سرگرم نگه دارد.

از بین تمامی بازی‌هایی که تاکنون در سال جاری معرفی شده‌اند، عناوینی وجود دارند که بیش از موارد دیگر طرفدار دارند و توانسته‌اند در دنیای بازی‌ها خبرساز شوند. در بین کاربران فضای مجازی و گیمر‌ها فهرست‌هایی از برترین بازی‌های سال ۲۰۲۰ وجود دارد که شامل عناوین متفاوتی هستند. در این بخش فهرستی از پرطرفدارترین بازی‌ها از نظر کاربران و منتقدین تهیه شده تا ده بازی برتر سال ۲۰۲۰ مشخص شوند.

بازی جنجال‌برانگیز The Last of Us 2

می‌توان گفت عنوان The Last of Us 2 یکی از جنجالی‌ترین نوع انتشار بازی‌های پلی استیشن در تاریخ را رقم زد. این عنوان که همزمان با شیوع ویروس کرونا با تاخیر در زمان عرضه مواجه شد پس از مدتی لو رفتن اطلاعاتی مهم از داستان بازی خود را به چشم دید و این امر باعث شد بسیاری از کاربران فضای مجازی نظرات منفی نسبت به آن داشته باشند.

با این وجود همچنان تعداد زیادی از کاربرانی که این عنوان را تجربه کرده‌اند معتقدند The Last of Us 2 یکی دیگر از بازی‌های فوق‌العاده شرکت ناتی داگ است. این عنوان در کنار مشکلاتی که دارد توانسته گرافیک فوق‌العاده‌ای را در اختیار کاربران قرار دهد و تصاویر فوق طبیعی از محیط بازی را به نمایش درآورد.

همچنین روند بازی و کنترل‌ها بسیار خوب طراحی شده و کاربران در این عنوان شاهد یکی از برترین فیزیک‌های حرکتی و مبارزه در دنیای گیم هستند. می‌توان گفت The Last of Us 2 جنجالی‌ترین و معروف‌ترین بازی سال ۲۰۲۰ بود که کاربران تا مدت زیادی آن را فراموش نخواهند کرد.

عنوان جالب و دوست‌داشتنی Fall Guys

طی سال‌های اخیر عناوین بتل رویال بسیاری در دنیای بازی‌ها منتشر شده‌اند، اما می‌توان گفت هیچ‌کدام از آن‌ها شباهتی به Fall Guys ندارند. در این عنوان سازندگان تصمیم گرفته‌اند تا هیجان و استرس را در قالب طنز به نمایش بگذارند و دنیایی بدون خشونت را به کاربران ارائه دهند. روش بازی بسیار ساده است و طراحی هر مرحله از نهایت خلاقیت برخوردار است.

شرکت سازنده توانسته به صورتی بازی خود را توسعه دهد که حتی تماشای تجربه آن توسط افراد دیگر برای کاربران لذت‌بخش باشد. این عنوان در زمان عرضه توانست رکورد بیشترین دانلود در سرویس پلی استیشن پلاس را بزند.

عنوان جذاب و متفاوت Ghost of Tsushima

به راحتی می‌توان گفت یکی از برترین عناوین سال ۲۰۲۰ بازی Ghost of Tsushima است. این عنوان روایت‌گر داستان جین ساکای است که به جنگ با مغول‌ها می‌پردازد تا آن‌ها را از خاک جزیره خود دور کند. جزیره سوشیما یک دنیای باز و پر چالش را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و افراد را به جست‌وجو وا می‌دارد.

کاربران در این بازی می‌توانند روستا‌های مختلف را از چنگ مغول‌ها در بیاورند و یا به دوستان خود کمک کنند. روایت داستانی Ghost of Tsushima بسیار خلاقانه و شگفت‌آور است که بازیکن را محو خود می‌کند. گفتنی است؛ یکی دیگر از نکات مهم این عنوان که کاربران را به خود جلب می‌کند سیستم تصویربرداری بازی بود چرا که از تنوع و کیفیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

نسخه بازسازی شده Final Fantasy

نسخه بازسازی شده Final Fantasy 7 توانست عنوان سال ۱۹۹۷ را به دنیای مدرن بیاورد و این عمل را به سادگی انجام دهد. کاربران در نسخه بازسازی شده شاهد کیفیت فوق‌العاده‌ای با جزئیات بالا هستند که باعث تجربه عمیق و دوست‌داشتنی توسط کاربران می‌شود. نسخه بازسازی شده توانست کاربران قدیمی بسیاری را به سوی خود بکشد و همچنین بازیکنان نسل جدید را راضی نگه دارد.

بازی Final Fantasy 7 از سیستم مبارزه کاملا جدیدی برخوردار است و گرافیک فوق‌العاده‌ای را در اختیار افراد قرار می‌دهد تا آن‌ها بتوانند با اشتیاق بیشتری به دنبال رازهای نهفته در دنیای Final Fantasy بروند.

نسخه واقعیت مجازی Half Life Alyx

عنوان Half Life Alyx یک بازی با استفاده از واقعیت مجازی است که توانست تغییرات بسیاری در این حوزه شکل دهد. عناوین عرضه شده برای سیستم‌های مجهز به واقعیت مجازی معمولا از کیفیت بالایی برخوردار نیستند، اما شرکت سازنده Half Life توانست کیفیتی بیش از حد انتظار در اختیار کاربران قرار دهد.

این بازی توانست پس از مدت‌ها انتظار کاربران برای تجربه یک نسخه جدید از Half Life را برآورده کند و آن‌ها را در جهانی عجیب و هیجان‌انگیز قرار دهد. با توجه به استقبال کاربران، Half Life از برترین عناوین ۲۰۲۰ به حساب می‌آید.

بازی پرطرفدار Animal Crossing

عنوان Animal Crossing: New Horizons در زمان بسیار مناسبی عرضه شد و به کاربران حس زیبایی داد تا در دوران شیوع ویروس کرونا بتوانند آرامش خود را حفظ کنند. این عنوان در زمان عرضه به راحتی میزان زیادی از افراد را به سوی خود جذب کرد و رشد سریعی داشت.

کاربران Animal Crossing: New Horizons می‌توانند در این بازی درخت بکارند، گل و گیاه پرورش دهند، ماهی‌گیری کنند و از قابلیت‌های جذاب دیگر این عنوان استفاده کنند. بازی مذکور محیطی گسترده با امکانات زیاد را در اختیار گیمر‌ها قرار می‌دهد و همچنین محیطی آرامش‌بخش دارد. عنوان Animal Crossing: New Horizons هیچ نکته منفی در خود جای نمی‌دهد و یک عنوان کامل برای سرگرمی است.

عنوان ترسناک Zombie Army 4

بازی Zombie Army 4 به طرز شگفت‌آوری کاربران را به تجربه خود و ادامه دادن مراحل جذب می‌کند. این عنوان حتی اگر به نظر برخی افراد ترسناک به نظر نیاید، مطمئنا از هیجان بسیاری برخوردار است که باعث می‌شود کاربر در هر لحظه اتفاق جدیدی را تجربه کند.

با وجود آن که این بازی ایرادات خاص خود را دارد، اما همچنان توانسته افراد را به تجربه خود جذب کند و تجربه مشابه با بازی Left 4 Dead را در اختیار آن‌ها قرار دهد. در بین بازی‌های سال ۲۰۲۰ این عنوان می‌تواند بین بهترین‌ها قرار گیرد و طرفداران سبک خود را بسیار راضی کند.

دنباله رو سری خاطره‌انگیز Street of Rage

بازی Street of Rage 4 نوعی ادای احترام به عناوین قبلی سری بازی‌های شورش در شهر است. شرکت سازنده سعی کرده در این عنوان سبک فراموش شده مبارزه‌های دو بعدی را به جمع بازی‌های امروزی برگردانند. عنوان Street of Rage 4 همانند نمونه‌های گذشته به هیچ وجه خسته کننده نیست و کاربران می‌توانند چندین بار آن را تجربه کنند.

سبک و نوع مبارزه در این بازی بسیار جذاب است و طراحی محیط بازی نسبت به عناوین امروزی کاملا چشم‌نواز به حساب می‌آید. بازی Street of Rage 4 یک مثال خوب از ادامه دهنده عناوین قدیمی است و از همین رو امید کاربران برای ساخت بازی‌های موفق این چنینی را افزایش می‌دهد.

بازی هیجان‌انگیز Doom Eternal

بازی Doom Eternal نوع جدیدی از هیجان را به کاربران پیشنهاد می‌کند. بازیکنان در این عنوان با اسلحه‌های مختلف و اره برقی در جهنم قرار دارند و باید شیاطین را از بین ببرند. سرعت اتفاقات در این بازی بسیار سریع است و گیمرها باید بتوانند دشمنان خود را در سریع‌ترین شکل ممکن از بین ببرند. این عنوان به درد کسانی می‌خورد که از خشونت در فضای بازی لذت می‌برند و تمایل دارند دشمنان دنیای بازی خود را نابود کنند.

عنوان جالب و خلاقانه Paper Mario: Origami King

بازی Paper Mario: Origami King یک بازی خاص و متفاوت است که رضایت طرفداران سری بازی‌های ماریو را به راحتی جلب می‌کند. این عنوان نه تنها کاربران خود را سرگرم می‌کند بلکه مراحل بسیار مهیج در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد که باعث می‌شود افراد به ادامه بازی ترغیب شوند. بازی مذکور از شخصیت‌ها و مکانیک‌های فیزیکی جدیدی برخوردار است. گیمرها می‌توانند در این بازی رازهای مخفی بسیاری پیدا کنند و ماجراجویی طولانی مدتی را تجربه کنند.

گزارش از امین وصالی

