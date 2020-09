هزینه گزاف آگهی در نیویورک تایمز علیه ایران! +عکس

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه نیویورک‌تایمز، چند روز پیش، یک آگهی تمام صفحه درباره یک زندانی در ایران منتشر کرده است.

اما این آگهی یک ویژگی خاص دارد: بالای عکس نوشته شده ADVERTISEMENT (یعنی آگهی) و پایینش هم نوشته شده Paid for by the Center for Human Rights in Iran (پرداخت شده توسط مرکز حقوق بشر در ایران).

این دو عبارت باعث شده تا سوالاتی برای فعالان مجازی ایجاد شود. چنین آگهی در نیویورک تایمز نزدیک ۱۰۹ هزار دلار (یعنی حدود ۲میلیارد و ۹۵۰میلیون تومان) هزینه دارد.

حالا این سوال مطرح است که این پول از کجا تامین شده است؟ و هدف از این تبلیغات چیست؟



منبع: جام نیوز

