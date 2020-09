به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، برای بسیاری بازیگری در هالیوود رویایی است که تنها در خواب می‌توانند به آن دست یابند. دلیل این است که چه چیزی می‌تواند از شهرت، بازی کردن در فیلم‌های پرزرق و برق، بدست آوردن پول زیاد و ستاره بودن بهتر باشد. در واقعیت، اما بازیگری و زندگی به عنوان ستاره سینما چیزی متفاوت از تصور عموم است.

دشمنی‌های پشت دوربین، درگیری‌های شخصیتی، تفاوت‌های خلاقانه و تنها از دست دادن علاقه به بازیگری باعث شده که بسیاری از بازیگران به طور کلی حضور در سینما و بودن در زیر نگاه رسانه‌ها و عموم را ترک کنند؛ چه کودکان در آستانه ستارگی و چه بازیگران کهنه کار. در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با ۱۰ فیلمی آشنا کنیم که باعث شدند بازیگران به طور کلی و برای همیشه عطای بازیگری را به لقایش ببخشند.

شرلی تمپل و A Kiss For Corliss

وقتی پای نماد‌های هالیوود به میان می‌آید کمتر کسی را می‌توان با تاثیر بدون تاریخ انقضای شرلی تمپل مقایسه کرد. او از کودکی وارد سینما شده و بخش زیادی از دوران نوجوانی اش را صرف بازی در نقش کودکان معصوم و دوست داشتنی کرد. در تمام دهه ۱۹۴۰، تمپل در فیلم‌های بزرگ، اما ناموفقی بازی کرد؛ از Young People تا The Blue Bird و در آرزوی فیلمی بزرگ برای بازگشت باشکوه بود. اما چنین اتفاقی رخ نداده و بالاخره تمپل و استودیو‌ها به این باور رسیدند که وی دیگر نخواهد توانست شهرت دوران کودکی و نوجوانی اش را بازیابد. بعد از بازی در فیلم کمدی رمانتیک A Kiss For Corliss در سال ۱۹۴۹، تمپل پذیرفت که دوران حرفه‌ای او به عنوان بازیگر به پایان رسیده و در سن ۲۲ سالگی اعلام کرد که از بازیگری بازنشسته خواهد شد. بعد از آن، تمپل به سیاست روی آورده و وارد سازمان ملل شد تا اینکه در سال ۲۰۱۴ از دنیا رفت بدون اینکه برای بیش از ۶۵ سال در فیلمی بازی کند.

جیک لوید و Star Wars: The Phantom Menace

در کنار تمام نواقص فیلم Star Wars: The Phantom Menace، بازی جک لوید در نقش آناکین اسکای واکر چیزی بود که بسیاری به آن ایراد گرفتند. او کودکی بیش نبود از این رو نمی‌توان او را بیش از حد سرزنش کرد، اما جای تردید وجود ندارد که این نقش کوتاه برایش گران تمام شد. برای بسیاری از کسانی که رویای بازیگر شدن را در سر می‌پرورانند، بازی در جنگ ستارگان رویایی است که به حقیقت بدل می‌شود، اما به گفته لوید بازی او در این فیلم باعث شد که زندگی اش جهنم شود.

وی اعلام کرد که بازی اش در این فیلم باعث گردید دائماً در حال مصاحبه، عکس گرفتن و تبلیغات باشد و بدین ترتیب شرایط برایش غیرقابل تحمل شده بود. لوید حتی مدعی شد که بازی در این نقش باعث شده در مدرسه نیز مورد اذیت و آزار قرار بگیرد. به همین دلیل به دنبال انتشار فیلم، لوید اعلام کرد از بازیگری خداحافظی کرده و دیگر به این عرصه بازنخواهد گشت. اکنون لوید با والدینش زندگی کرده و به شیزوفرنی پارانویایی مبتلا شده است.

کامرون دیاز و Annie

شاید کمتر کسی باور کند که کامرون دیاز بازیگری را کنار گذاشته است، هر چند او ستاره بزرگی در سراسر دوران فعالیتش بوده و برای بازنشستگی بسیار جوان به نظر می‌رسید. علیرغم بازی در فیلم‌های موفق کمدی در سال‌های آخر فعالیتش و بازی در فیلم Annie در سال ۲۰۱۴، دیاز در سال ۲۰۱۸ به طور رسمی بازنشستگی اش را اعلام کرد: «شهرت را زمانی که ۲۲ ساله بودم، یعنی ۲۵ سال پیش شروع به تجربه کردم. من نیمی از عمر خود را به عموم داده ام. به نظرم مشکلی وجود نداشته باشد اگر مقداری از وقتم را نیز به خودم اختصاص بدهم». دیاز از آن زمان به بعد از انظار عمومی دور شده و با خانواده اش زندگی آرامی را می‌گذارند هر چند وارد فعالیت‌های تجاری شده و هرازگاهی در مراسمات خیریه در سراسر جهان شرکت می‌کند.

دانیل دی لوییس و Phantom Thread

دانیل دی لوییس بدون شک یکی از گزیده کارترین و تحسین شده‌ترین بازیگران تاریخ سینماست که به خاطر تکنیک‌های خاص بازیگری و توانایی بی نقصش در محو شدن در شخصیت هایش شناخته می‌شود. وی در مقایسه با شهرت و اعتبارش در هالیوود، فیلم‌های اندکی بازی کرده است. با این وجود در کمال ناباوری در سال ۲۰۱۷ و بعد از بازی در فیلم Phantom Thread که تحسین همگان را در پی داشت، اعلام کرد که دیگر بازی نخوهد کرد. چند ماه بعد از این ماجرا، دی لوییس علت تصمیم خود را بازگو کرد و مدعی شد که بازی در این فیلم باعث شده عمیقاً احساس غم و اندوه کند و به همین خاطر فکر نمی‌کند دیگر بتواند به بازیگری ادامه دهد. برای این نقش، دی لوییس طراحی لباس یاد گرفت و مانند همیشه به طور کامل در نقش خود فرو رفت و با بازنشستگی اش یکی از بهترین بازیگران تاریخ را از سینما گرفت.

مارا ویلسون و Matilda

مارا ویلسون کودک بازیگری بود که به خاطر بازی در فیلم‌های Mrs Doubtfire (۱۹۹۳)، Miracle on ۳۴th Street (۱۹۹۴) و در نهایت Matilda (۱۹۹۶) به شهرت رسید. تمامی این فیلم‌ها و نقش‌های ویلسون حول محور خانواده بود، اما در جریان ساخت مشهورترین فیلم او که همان Matilda بود، ویلسون یک تراژدی شخصی شد، زیرا مادرش بدنبال سال‌ها مبارزه با سرطان درگذشت. این موضوع در کنار اینکه ویلسون حس می‌کرد نمی‌تواند با خواسته هالیوود از ستاره هایش کنار بیاید، باعث شد که این بازیگر دیگر رغبتی به سینما نداشته باشد و تنها در چند فیلم معدود دیگر بازی کند. آخرین بازی مارا ویلسون در فیلم Thomas and the Magic Railroad در سال ۲۰۰۰ بود و بعد از آن به طور رسمی از دنیای بازیگری خداحافظی کرد. او بعد‌ها مدعی شد که از بازیگری لذت نبرده است. مارا ویلسون در سال ۲۰۱۶ در یک اپیزود از Broad City بازی کرده و در انیمیشن‌های BoJack Horseman و Big Hero ۶: The Series صداپیشگی کرد، هر چند تمرکز اصلی خود را روی نویسندگی گذاشته است.

جین هکمن و Welcome To Mooseport

جین هکمن یکی از موفق‌ترین و پرافتخارترین بازیگران تاریخ سینماست که در برخی از ماندگارترین فیلم‌های هالیوود بازی کرده است آخرین بازی او، اما در سال ۲۰۰۴ و در فیلم Welcome To Mooseport بود، فیلمی که نقد‌های بسیار منفی دریافت کرده و به یک پایان بسیار بد برای دوران حرفه‌ای بی نقص جین هکمن تبدیل شد.

بر اساس برخی گزارش ها، هکمن به دنبال بازی در فیلم The Royal Tenenbaums در سال ۲۰۰۱ رفته رفته از بازیگری دلزده شد، فیلمی که ظاهراً هکمن نمی‌خواست در آن بازی کند و در نهایت شکست تجاری و هنری فیلم Welcome To Mooseport باعث شد این افسانه هالیوودی به این باور برسد که به پایان حرفه بازیگری اش رسیده است. اگر چه جین هکمن بلافاصله پس از این فیلم اعلام بازنشستگی نکرد، اما از سینما فاصله گرفته و به عنوان نویسنده مسیری جدید را در پی گرفت. هکمن در سال ۲۰۰۸ در جریان تبلیغات رمان سومش به طور رسمی بازنشستگی اش از بازیگری را اعلام کرد.

شان کانری و The League Of Extraordinary Gentlemen

رابطه شان کانری با فیلم اکشن فانتزی The League Of Extraordinary Gentlemen در سال‌های اخیر به یک افسانه تبدیل شده است. در جریان ساخت این فیلم در سال ۲۰۰۳، شان کانری گفته بود که این فیلم کاملاً از کنترل خارج شده و کارگردان فیلم، استفن نورینگتون، را باید به خاطر دیوانگی در تیمارستان محبوس کنند.

قبل از اکران فیلم، شان کانری با چند شکست در باکس آفیس مواجه شده بود و شکست هنری و تجاری این فیلم نیز آخرین میخ به تابوت حرفه وی به عنوان بازیگر بود. گفته می‌شود که کانری در مرحله تدوین سعی کرده بود این فیلم را نجات دهد، زیرا مشکلات فیلم از آنچه تصور می‌کرد بیشتر بوده و همین موضوع استرس بیشتری به او وارد کرده بود. به دنبال انتشار فیلم، کانری بازنشستگی خود از بازیگری را اعلام کرد. اگر چه شایعاتی مبنی بر بازگشت او برای Indiana Jones چهارم به گوش رسید، اما کانری گفته بود که بازنشستگی بیش از حد جذاب و خوشایند است و قصد ندارد بار دیگر به بازیگری بازگردد.

