اولین قدم برای کند‌تر شدن روند سفیدی مو این است که کمتر از محصولات شیمیایی استفاده کنیم. محصولات طبیعی فراوانی وجود دارد که می ‎توانیم برای تغذیه موهایمان از آن‌ها استفاده کنیم و علاوه بر این لازم است که از رژیم غذایی مغذی پیروی کنیم که نیاز‌های روزانه بدن و مو‌های سرمان را تامین کند، برای مثال بهتر است که کافئین کمتری مصرف کنیم و از استعمال سیگار و دخانیات نیز خودداری کنیم. در ادامه قسمت به معرفی میوه‌هایی می ‎‎پردازیم که روند سفیدی مو را به تاخیر خواهند انداخت.

چرا و کدام میوه‌ها برای به تاخیر انداختن روند سفیدی مو موثر هستند؟

کمبود ویتامین‌ها و مواد معدنی مهم‌ترین دلیل وجود هر نوع عدم تعادل جسمی است. سوءتغذیه، کمبود ویتامین‌ها به خصوص ویتامین B و مواد معدنی از جمله ید، سلنیوم، روی، سیلیس و مس دلیل اصلی سفید شدن مو‌ها است و بنابراین ما باید میوه بخوریم، زیرا میوه‌ها حاوی عناصر و ویتامین‌های مغذی اند. استفاده از موز، آملا، آب لیمو، بلوبری، آووکادو، کیوی و توت فرنگی هم برای کند کردن روند سفیدی مو توصیه می ‎شود.

موز

موز سرشار از ید، آهن، ویتامین B، B ۲ (تیامین)، B ۳ (نیاسین) است. این عناصر به استحکام بیشتر مو و تقویت فولیکول‌های آن کمک می ‎کنند. مخلوط موز، عسل و آب لیمو برای تغذیه و رشد بیشتر مو بسیار مناسب است و بعد از مصرف ترکیب ذکر شده به مدت ۲ تا ۳ هفته تاثیرات شگفت انگیز آن را مشاهده خواهیدد کرد.

آملا

میوه آملا به کند شدن روند سفیدی مو کمک زیادی می ‎کند. مصرف ترکیب میوه آملا با لیمو برای ماندگاری طولانی‌تر مو‌های سیاه بسیار موثر است و به تقویت گردش خون در زیر پوست سر کمک فراوانی می ‎کند. قرار دادن ترکیب آب آملا و بادام له شده بر روی سر به مدت ۱۵ دقیقه داری نتایج حیرت انگیزی است.

آب لیمو

آب لیمو ماده موثر دیگری است که تاثیر شگفت انگیزی در تقویت ریشه و رنگدانه‌های مو دارد. ترکیب پودر آملا، آب لیمو و کشک را به مدت ۴۵ دقیقه قبل از استحمام بر روی پوست سر خود بمالید و سپس سر تان را با آب گرم شستشو دهید و این روش را به مدت ۹۰ روز دنبال کنید تا بهترین نتیجه برای موهایتان حاصل شود.

بلوبری

بلوبری حاوی ویتامین C است و این ویتامین به بهبود گردش خون کمک فراوانی می ‎کند. تقویت گردش خون در زیر پوست سر باعث تغذیه بهتر فولیکول‌های مو می ‎شود. سایر میوه‌های حاوی ویتامین C نیز نقش زیادی در روند کند شدن سفیدی مو دارند.

زغال اخته

زغال اخته به دلیل دارا بودن مقدار قابل توجهی ویتامین C موجب افزایش جریان خون در کف سر شده و همین امر موجب تغذیه فولیکول‌های مو می‌شود که خود عاملی است برای پیشگیری از سفید شدن موی سر.

آووکادو

آووکادو حاوی ویتامین B است و نقش زیادی در استحکام بخشیدن به فولیکول‌های مو دارد.

کیوی و توت فرنگی

این میوه‌ها نیز حاوی ویتامین C هستند. ویتامین C یک آنتی اکسیدان است و سبب دفع روغن‌های اضافی بدن می ‎شود که سفید شدن مو،و سایر آسیب‌های ایجاد شده در مو تنها به دلیل ویژگی‌های ارثی نیست و عدم گردش خون مناسب در پوست سر از دلایل دیگر آن است.میوه‌های حاوی ویتامین B و ویتامین C به سالم ماندن مو‌ها کمک زیادی می ‎کنند و گردش خون مناسب در پوست سر، باعث از بین رفتن سموم و تقویت فولیکول‌های مو می ‎شود و بنابراین بهتر است این میوه‌ها را در رژیم غذایی روزانه خود قرار دهید.