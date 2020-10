به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس کرونا باعث درگیری تمام مردم دنیا و تغییر روش زندگی آن‌ها شد. دولت‌های مختلف با ارائه راه‌کار‌های متعدد سعی کردند به نحوی ویروس جدید را کنترل کنند تا جان افراد کمتری گرفته شود. کرونا باعث شد تا سبک زندگی در سراسر جهان دچار تغییر شود و رفتار‌های جدیدی شکل بگیرد.

این بیماری همچنین باعث شد مردم سراسر دنیا بیش از همیشه بر روی فضای مجازی و فناوری تکیه کنند تا زندگی روزمره آن‌ها به راحتی بگذرد. در همین راستا خیلی از شرکت‌ها کارمندان خود را به حالت دورکار درآوردند و مراکز تحصیلی نیز آموزش‌های خود را آنلاین کردند.

به طور خلاصه دولت‌های سراسر جهان برای مقابله با کرونا تا زمان کشف واکسن برای آن به فناوری‌های خود روی آوردند و اکنون آن‌ها توانسته‌اند میزان تلفات را مدیریت کنند. طی این اقدامات ۱۰ فناوری وجود داشتند که پیش از هر چیز دیگری به مقابله با کرونا کمک کردند و کنترل آن را آسان ساختند. در ادامه به این فناوری‌ها و نحوه عملکردشان در مقابله با کرونا اشاره شده است.

خرید و سفارش آنلاین

در سال ۲۰۰۲ ویروس سارس باعث شد که فعالیت‌های اینترنتی مشاغل مختلف و افراد رواج پیدا کند و افراد بیشتری کار‌های خود را به صورت آنلاین پیش ببرند. این اتفاق باری دیگر با انتشار ویروس کرونا افتاد و افراد اکنون بیش از هر زمان به خرید‌ها و سفارش‌های اینترنتی روی آورده‌اند. در حال حاضر بسیاری از فروشگاه‌ها نیز کسب و کار خود را به اینترنت و فضای مجازی انتقاد داده‌اند تا از برقراری ارتباط با افراد مختلف خودداری کنند. خرید آنلاین به مردم کل دنیا اجازه داده که ارتباطات خود را به حداقل ممکن برسانند و فاصله اجتماعی را به نحوی راحت‌تر اجرا کنند.

بیشتر بخوانید

ربات‌های تحویل دهنده سفارش

با وجود امکان سفارش و خرید آنلاین محصولات مختلف در فضای مجازی، کاربران همچنان می‌توانند در زمان ایجاد ارتباط با تحویلدهنده در خطر قرار گیرند. به همین منظور کشور‌های بزرگ که پیشرفت چشمگیری را در حوزه فناوری داشته‌اند با توسعه ربات‌های تحویل دهنده سفارش توانسته‌اند قدم مهمی را در حیطه رعایت فاصله اجتماعی بردارند.

همان‌طور که مشخص است ارتباط دو انسان و دریافت سفارش از فرد تحویل دهنده می‌تواند همچنان خطر ابتلا به کرونا را با خود به همراه داشته باشد، اما با وجود ربات‌های جدید افراد می‌توانند آسایش بیشتری را در زمان دریافت محصولات خریداری شده داشته باشند. البته گفتنی است؛ شرکت‌هایی که سفارش کاربران را قبول می‌کنند نیز باید پیش از قرار دادن محصولات در ربات‌ها تمام لوازم در فهرست خریداری شده را ضدعفونی کرده تا خطر ابتلا به ویروس کرونا به حداقل خود برسد.

پرداخت اعتباری به صورت آنلاین

ویروس کرونا می‌تواند بر روی سطوح مختلف تا مدت زمان زیادی زنده بماند، به همین دلیل امکان وجود آن بر روی پول‌های نقد وجود دارد. از این رو بسیاری از کشور‌های جهان مانند کره جنوبی و چین سیستم ضدعفونی بانکی تعبیه کرده‌اند تا از بی‌خطر بودن وجه نقد بانک‌ها مطمئن باشند.

در کنار این سیستم‌های جدید، فناوری امروزی به کاربران و مردم سراسر جهان امکان می‌دهد که انتقال وجوه خود را به صورت آنلاین پرداخت کنند. این عمل شباهت بسیاری به خرید آنلاین دارد با این تفاوت که افراد در مشخص کردن مبلغ مورد نظر قدرت انتخاب دارند و همچنین می‌توانند هزینه‌های تاکسی، رستوران و مراکز دیگر را به این نحو بپردازند. برای انجام این عمل کافی است هر دو طرف معامله کارت‌های اعتباری داشته باشند و شخص پرداخت کننده از وجود رمز دوم پویا برای حساب خود بهره‌مند باشد.

بیشتر بخوانید

دورکاری در دوران شیوع ویروس کرونا

بسیاری از شرکت‌های بزرگ و معتبر در زمان شیوع ویروس کرونا کارمندان خود را به حالت دورکار درآورده‌اند. همان‌طور که واضح است، این امر تنها با توسعه و پیشرفت فناوری قابل اجرا بوده و اینترنت پرسرعت امکان چنین فعالیتی را در اختیار مردم قرار داده است.

کاربران با استفاده از این قابلیت می‌توانند در جلسات اداری شرکت کنند، قرارداد‌های شرکت را به صورت آنلاین پیش ببرند و مدارک مهم را به سادگی برای یکدیگر ارسال کنند. قابلیت دورکاری با کمک توسعه فناوری باعث شده بسیاری از افراد خانه‌های خود را ترک نکنند و به همین دلیل امار رشد ویروس کرونا نسبت به زمان آغاز شیوع آن با کاهش قابل توجه‌ای مواجه شده است.

تحصیل از راه دور با کمک فناوری روز

از اوسط ماه آوریل ۱۹۱ کشور اعلام کردند که تحصیلات مدارس و دانشگاه‌ها به صورت آنلاین خواهد بود و برگذاری کلاس‌های حضوری در این کشور‌ها ممنوع شد. اقدام ۱۹۱ کشور مذکور باعث شد ۱.۵۷ میلیارد محصل در خانه‌ها بمانند و برای کسب علم به مدارس و دانشگاه‌ها نروند. به دلیل وجود اینترنت و سرویس‌های فضای مجازی، بسیاری از مراکز تحصیلی دروس خود را به صورت آنلاین آموزش دادند.

این امر باعث شد شیوع ویروس کرونا کمترین تاثیر ممکن را بر روی روند تحصیلی افراد بگذارد و همچنین محصلان در امنیت کامل به درس خواندن ادامه دهند. فناوری‌های بسیاری نیز در این زمینه به دانش‌آموزان و دانش‌جویان کمک کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، پرینتر‌های سه بعدی و هوش مصنوعی اشاره کرد.

بیشتر بخوانید

نقش فناوری پرینتر‌های سه بعدی در دوران کرونا

فناوری پرینتر‌های سبه بعدی طی مدت زمان اخیر توانسته نقش شگفت‌انگیزی را در تولیدات انبوه داشته باشد. این فناوری به تولید کنندگان اجازه می‌دهد در ساخت محصولات خود دچار دردسر نشوند و هر آن چه نیاز است را تولید کنند.

با کمک پرینتر‌های سه بعدی افراد می‌توانند محصولات مختلفی را تولید و عرضه کنند. این دستگاه‌های قدرتمند سرعت بسیار بالایی دارند و تولیدکنندگان دیگر نیازی به طی کردن روند‌های لازم برای فعال‌سازی خط تولید مورد نیاز را ندارند. در مدت زمان اخیر و با شیوع ویروس کرونا، افراد مختلف با استفاده از این دستگاه‌ها ماسک‌های بسیاری را با سرعت بالا به دست مردم رسانده‌ند.

فعالیت پهپاد‌ها و ربات‌های مختلف

ویروس کرونا باعث شد مردم سراسر جهان متوجه شوند که دنیا به میزان زیادی بر روی نیروی فیزیکی تکیه کرده است و در این امر چنین زمان‌هایی مشکل‌ساز می‌شود. مراکز درمانی، رستوران‌ها، کارخانه‌ها و مشاغل این چنینی بیشتری تکیه را بر روی نیروی انسانی دارند. کشور‌های مختلف با شیوع ویروس کرونا سعی کردند سرعت توسعه ربات‌ها را افزایش دهند.

طی مدت زمان گذشته ربات‌هایی تولید شدند که محیط مراکز درمانی را ضدعفونی می‌کنند، شرایط بیماران را تحت نظر می‌گیرند، سفارش افراد از رستوران را به دستشان می‌رسانند و فعالیت‌های متفاوتی انجام می‌دهند. این رفتار‌ها تنها به ربات‌ها محدود نمی‌شود و پهپاد‌های بسیاری نیز ساخته شده‌اند تا مشکلات کاربران را حل کنند. در حال حاضر پهپاد‌ها در کنار بررسی مناطق مختلف برای تحت نظر داشتن ویروس کرونا می‌توانند محصولات خریداری شده را به مقصد برسانند و یا در برخی موارد حیوانات خانگی را بریا وقت گذراندن در خیابان‌ها راهنمایی کنند.

استفاده از فناوری 5G در پاندمی کرونا

تقریبا تمامی فناوری‌هایی که در زمان شیوع ویروس کرونا توانسته‌اند نقش مهمی را ایفا کنند با وجود اینترنت نسل پنجم امکان‌پذیر شده‌اند. ارسال دستور به ربات‌ها و پهپادها و اجرای سریع این دستورات توسط آن‌ها بدون وجود فناوری 5G امکان نداشت و دنیا کمک بسیاری را در این دوران از اینترنت نسل پنجم دریافت کرد. این فناوری در کنار موارد ذکر شده باعث توسعه هوش مصنوعی، اینترنت شهری، اینترنت اشیاء، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده نیز شده است.

بیشتر بخوانید

استفاده از سرگرمی‌های آنلاین در دوران کرونا

شیوع ویروس کرونا باعث شد بسیاری از مردم در خانه‌های خود بمانند و قرنطینه خانگی را تجربه کنند. به دنبال این امر افراد زیادی تلاش کردند تا سرگرمی‌های جدید پیدا کنند و از بیرون رفتن خودداری کنند. دنیای فناوری نیز در این زمینه سرویس‌ها و بازی‌های بسیاری را به کاربران معرفی کرد که باعث شد اشخاص دوران راحت‌تری را در زمان قرنطینه طی کنند.

برنامه‌هایی مانند اینستاگرام و تیک تاک با شیوع ویروس کرونا بروزرسانی‌های بسیاری را عرضه کردند و قابلیت‌های زیادی را در اختیار کاربران قرار دادند تا آن‌ها به استفاده از این برنامه‌ها ترغیب شوند. از طرف دیگر شرکت‌های بازی‌سازی عناوین خود را با بخش چند نفره آنلاین در اختیار کاربران قرار دادند. این امر باعث شد طی مدت زمان اخیر بازی‌هایی مثل Fall Guys، Among Us و Call of Duty: Warzone رشد شگفت‌انگیزی داشته باشند.

کاربرد هوش منصونی در کنترل شیوع ویروس کرونا

هوش مصنوعی نه تنها در آینده نقش بسیار پررنگی در زندگی روزمره انسان‌ها خواهد داشت بلکه در زمان شیوع ویروس کرونا نیز تاثیر قابل توجه‌ای داشته است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های تحقیقاتی برای دسترسی به ماهیت ویروس کرونا و همچنین واکسن‌های لازم از فناوری هوش‌های مصنوی استفاده کرده‌اند. این قابلیت همچنین به کشور‌ها اجازه داده تا میزان شیوع بیماری را تحت کنترل قرار داده و اطلاعات را به صورت زنده به منابع مختلف انتقال دهند.

گزارش از امین وصالی

انتهای پیام/