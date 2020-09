ساخت بازی Among Us 2 رسما لغو شد

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت بازی‌سازی Innersloth تصمیم گرفت تا به صورت رسمی مراحل ساخت بازی Among Us 2 را متوقف کند. بر اساس اطلاعات منتشر شده یکی از علت‌های اصلی این اقدام تلاش برای متمرکز شدن و توسعه نسخه اولی این بازی بوده است.

شرکت سازنده بازی محبوب Among Us طی اطلاع‌رسانی اخیر خود اظهار داشت: "تصمیم جدید ما بسیاری سخت‌تر از ساخت نسخه دوم بازی است چرا که ما اکنون باید به هسته کد‌های تشکیل دهنده بازی نفوذ کنیم و قسمت‌های زیادی از آن را تغییر دهیم. ما برنامه‌های زیادی برای عنوان Among Us داریم و امیدواریم بتوانیم کاربران را تا مدت زمان زیادی سرگرم نگه داریم. "

گفتنی است؛ اطلاعات فوق طی یک پست در وبلاگ رسمی شرکت سازنده Among Us منتشر شد و علت آن نیز رشد محبوبیت فوق‌العاده این بازی طی مدت زمان اخیر بوده است. این عنوان شگفت‌انگیز توانسته در ماه سپتامبر ۴۱ میلیون بار دانلود شود و رکورد جدیدی را برای خود ثبت کند.

طبق اطلاعات منتشر شده، محتوای بروزرسانی‌های جدید بازی Among Us شامل سرور‌های جدید و قدرتمند، پشتیبانی از کاربرانی که کوررنگی دارند، نقشه جدید و سیستم حساب کاربری متفاوت می‌شود. با این وجود سخنگوی شرکت Innersloth اظهار داشته که آن‌ها برنامه‌های بیشتری دارند و تنها لازم است ابتدا الویت‌بندی‌های خود را مشخص کنند.

این شرکت اعلام نکرد که کاربران چه زمانی می‌توانند از بروزرسانی‌های جدید بهره‌مند شوند، اما بر طبق اطلاعات شرکت مذکور، تمامی زمان برنامه‌نویسان بر روی توسعه قابلیت‌های جدید گذاشته شده است و انتشار این ویژگی‌ها در اسرع وقت صورت خواهد گرفت. گفتنی است؛ این عنوان ابتدا در سال ۲۰۱۸ منتشر شده بود، اما در ماه آگوست سال ۲۰۲۰ با بیش از ۱۸ میلیون بار دانلود شهرت گرفت. رشد ناگهانی بازی در ماه آگوست باعث شد تقریبا ۴۲ میلیون کاربر دیگر آن را در ماه سپتامبر دانلود کنند.

