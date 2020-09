به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، مهم‌ترین نکته درباره جنگ این است که همیشه وجود دارد. مورخان بر این باورند که اولین جنگ در بین‌النهرین و ۲,۷۰۰ سال قبل از میلاد مسیح اتفاق افتاده و نسل بشر برای هزاره‌ها است که شیفته جنگ بوده و آن را بازگو می‌کند.

از زمان شروع تمدن ها، مردم درگیر جنگ شده و جزییات این درگیری‌ها را از طریق داستان سرایی شفاهی، تصویری و نوشتاری بازگو کرده‌اند. در قرن بیستم این داستان پردازی‌ها برای اولین بار به فیلم‌های متحرک تبدیل شدند که یکی از اولین فیلم‌های ساخته شده با همین مضمون، «تولد یک ملت» (Birth of a Nation) در سال ۱۹۱۵ بود. در ادامه برای آشنایی بیشتر با شاهکار‌های به یاد ماندنی در همین زمینه، با ۱۰ فیلم برتر جنگی جهان در تمام دوران‌ها با هنرنمایی بازیگران بزرگ عرصه سینما ما را همراهی نمایید.

۱۰ فیلم برتر جنگی جهان

در حالی که برخی از فیلم‌های جنگی بر غیرانسانی بودن نبرد تاکید دارند، برخی دیگر به سراغ قهرمانان شجاعی که وظایف میهنی خود را انجام داده‌اند، می‌روند. همچنین فیلم‌هایی وجود دارند که با تمرکز بر این که چگونه جنگ می‌تواند بر زندگی غیرنظامیان و یا سربازانی که به خانه بازگشته‌اند تاثیر بگذارد، رویکرد دیگری را در پیش می‌گیرند.

وقتی این ژانر به عنوان یک کل در نظر گرفته شود، هر اتفاقی که در جنگ رخ دهد در سینما تولید می‌شود. ۱۰ فیلم برتر جنگی جهان را با توجه به پیشینه تاریخی آن‌ها در صنعت فیلم‌سازی با ما بخوانید.

۱. کازابلانکا (۱۹۴۲)

Casablanca

کارگردان: «مایکل کورتیز» (Michael Curtiz)

Stacker: ۱۰۰

Metascore: ۱۰۰

IMDb: ۸.۵

مدت زمان: ۱۰۲ دقیقه

این فیلم افسانه‌ای سال ۱۹۴۲، «همفری بوگارت» (Humphrey Bogart) را در نقش «ریک بلین» (Rick Blaine)، یک تبعه و صاحب کلوپ شبانه آمریکایی در کازابلانکای مراکش به تصویر می‌کشد. با اوج گرفتن جنگ جهانی دوم، ریک هنگامی که از دست نازی‌ها فرار می‌کند به امید پناهنده شدن در آمریکا، پناهگاهی را برای پناهندگان فراهم می‌آورد. زمانی که نامزد سابق او با بازی «اینگرید برگمن» (Ingrid Bergman) همراه با شوهرش در کافه حاضر می‌شود و از ریک درخواست کمک می‌کند، اوضاع پیچیده و خطرناک شده و جریانات عجیب داستان رخ می‌دهند.

۲. لورنس عربستان (۱۹۶۲)

Lawrence of Arabia

کارگردان: «دیوید لین» (David Lean)

Stacker: ۹۹

Metascore: ۱۰۰

IMDb: ۸.۳

مدت زمان: ۲۲۸ دقیقه

بر اساس داستان واقعی «توماس ادوارد لورنس» (Thomas Edward Lawrence)، «پیتر اوتول» (Peter O’Toole) در این فیلم نقش یک افسر انگلیسی را ایفا می‌کند که به عنوان رابط اعراب و انگلیس در مبارزه با ترک‌ها منصوب شده است. این فیلم ۱۰ بار نامزد اسکار شد که ۷ بار موفق شد جایزه بهترین تصویر و بهترین کارگردانی را به خانه ببرد.

۳. ارتش سایه‌ها (۱۹۶۹)

Army of Shadows





کارگردان: «ژان پیر ملویل» (Jean-Pierre Melville)

Stacker: ۹۸

Metascore: ۹۹

IMDb: ۸.۲

مدت زمان: ۱۴۵ دقیقه

«ارتش سایه‌ها» بر اساس کتاب «جوزف کسل» (Joseph Kessel)، داستان «فیلیپ گربیر» (Philippe Gerbier)، رئیس شبکه مقاومت فرانسه را دنبال می‌کند. او مورد خیانت قرار می‌گیرد و به یک اردوگاه زندانیان نازی برده می‌شود. با این حال سرانجام فرار کرده و به دنبال انتقام از فرد خائن است. این فیلم تا سال ۲۰۰۶ در آمریکا منتشر نشد.

۴. هزارتوی پان (۲۰۰۶)

Pan’s Labyrinth

کارگردان: «گیلرمو دل تورو» (Guillermo del Toro)

Stacker: ۹۷

Metascore: ۹۸

IMDb: ۸.۲

مدت زمان: ۱۱۸ دقیقه

اتفاقات این فیلم ۵ سال پس از جنگ داخلی اسپانیا در سال ۱۹۴۴ رخ می‌دهند که کارگردان مخاطبان را از طریق «افلیا» (Ofelia) به یک ماجراجویی خیالی سورئالیستی می‌برد. کاپیتان بی‌رحم، «ویدال» (Vidal) ناپدری اوفلیا در حال شکار شورشیان اسپانیایی است که علیه «فرانکو» (Franco) و رژیم او می‌جنگند. دل تورو ایده داستان را از طریق طراحی‌های هنر «دودل» (Doodle) خود در دفترچه یادداشت شخصیش به دست آورده است.

۵. گور کرم شب تاب (۱۹۸۸)

Grave of the Fireflies

کارگردان: «ایسائو تاکاهاتا» (Isao Takahata)

Stacker: ۹۷

Metascore: ۹۴

IMDb: ۸.۵

مدت زمان: ۸۹ دقیقه

نیمه زندگی‌نامه «قبر کرم شب تاب» یک فیلم انیمیشن است که داستان نیمه واقعی «سیتا» (Seita)، نوجوانی را روایت می‌کند که پس از حمله آمریکایی‌ها در طول جنگ جهانی دوم باید از خواهر کوچک‌تر خود مراقبت کند. این داستان نمونه‌ای از جنگ برای بقا و عشق خواهر و برادر است. نویسنده داستان اصلی، بار‌ها پیشنهاد‌های زیادی برای ساخت نسخه زنده فیلم داشته که به گفته او، انیمیشن تنها راه انتقال ویرانی جنگ با جزئیات است در حالی که به اندازه کافی از صحنه‌های غمناک آن کاسته شده تا برای مخاطبان شوکه کننده نباشد.

۶. آخرالزمان اکنون (۱۹۷۹)

Apocalypse Now

کارگردان: «فرانسیس فورد کوپولا» (Francis Ford Coppola)

Stacker: ۹۶

Metascore: ۹۴

IMDb: ۸.۴

مدت زمان: ۱۴۷ دقیقه

بازسازی متفاوت «قلب تاریکی» (Heart of Darkness) «جوزف کنراد» (Joseph Conrad) برای دوران مدرن با بازی «مارتین شین» (Martin Sheen) در نقش «کاپیتان ویلارد» (Captain Willard)، داستان یک افسر باتجربه در تلاش برای حفظ هوشیاری و سلامت روان خود در اواسط جنگ ویتنام است. ویلارد در فیلم، ماموریت کاملا مخفیانه‌ای برای ردیابی و ترور یک سرهنگ سرکش با نقش آفرینی «مارلون براندو» (Marlon Brando) دارد.

۷. ران (۱۹۸۵)

Ran

کارگردان: «آکیرا کوروساوا» (Akira Kurosawa)

Stacker: ۹۶

Metascore: ۹۶

IMDb: ۸.۲

مدت زمان: ۱۶۲ دقیقه

وقتی صحبت از فیلم‌های جنگی می‌شود، نام کوروساوا در میان برترین‌ها قرار می‌گیرد. در فیلم «ران» او نسخه جدیدی از «شاه لیر» (King Lear)، شاهکار زیبای «ویلیام شکسپیر» (William Shakespeare) را بازسازی می‌کند. این فیلم روایتی از زندگی «هیدتورا ایچیمونجی» (Hidetora Ichimonji)، یک سردار جنگی در حال مرگ است که تخت سلطنت را تسلیم دشمن و پادشاهی خود را بین سه پسرش تقسیم می‌کند.

۸. بر باد رفته (۱۹۳۹)

Gone with the Wind

کارگردانان: «ویکتور فلمینگ» (Victor Fleming)، «جورج کوکر» (George Cukor)، «سم وود» (Sam Wood)

Stacker: ۹۶

Metascore: ۹۷

IMDb: ۸.۱

مدت زمان: ۲۳۸ دقیقه

روایتی از زندگی «اسکارلت اوهارا» (Scarlett O’Hara) با بازی «ویوین لی» (Vivien Leigh) در دوران جنگ داخلی و بازسازی، حماسه تاریخی باشکوه «بر باد رفته» است. جایگاهی که این شاهکار جنگی سینما کسب کرده، آرزوی هر کارگردانی است. این فیلم با صحنه‌های سرسبز و داستان درام دلهره‌آور خود در سال ۱۹۴۰ از بین ۱۳ نامزد تعیین شده، برنده ۸ اسکار شد و همچنان با توجه به نرخ تورم، پردرآمدترین فیلم تمام ادوار است.

۹. نجات سرباز رایان (۱۹۹۸)

Saving Private Ryan

کارگردان: «استیون اسپیلبرگ» (Steven Spielberg)

Stacker: ۹۶

Metascore: ۹۱

IMDb: ۸.۶

مدت زمان: ۱۶۹ دقیقه

کارگردان بزرگ سینمای جهان، «نجات سرباز رایان» را با یکی از دلهره‌آورترین صحنه‌های نبرد در تاریخ سینما آغاز می‌کند. در زمان جنگ جهانی دوم، متفقین به ساحل Normandy (معروف به D-Day) حمله می‌کنند و شما شاهد داستان «کاپیتان میلر» (Captain Miller) با هنرنمایی «تام هنکس» (Tom Hanks) و واحد هفت نفره او هستید که در تلاش برای بازگرداندن تنها پسر زنده مانده مادر با بازی زیبای «مت دیمون» (Matt Damon) به میدان نبرد فرستاده می‌شوند. این فیلم موفق به کسب ۵ جایزه اسکار و بیش از ۴۸۰ میلیون دلار درآمد در گیشه جهانی شده است. صحنه‌های پر احساس این فیلم به خوبی مخاطبان جوان را در معرض وحشت و دلاوری‌های جنگ جهانی دوم قرار داده و به آن‌ها کمک می‌کند تا فداکاری‌های فراوانی را که به نیابت از کشورشان انجام شده است، بهتر درک کنند.

۱۰. نبرد الجزایر (۱۹۶۶)

The Battle of Algiers

کارگردان: «جیلو پونته کارو» (Gillo Pontecorvo)

Stacker: ۹۶

Metascore: ۹۶

IMDb: ۸.۱

مدت زمان: ۱۲۱ دقیقه

این نمونه موفق از سینمای نئورئالیسم ایتالیا، روی داستان فرمانده چترباز، سرهنگ «متیو» (Mathieu) متمرکز است که برای سرکوب قیام‌ها به الجزایر اعزام می‌شود. در این میان او با «علی لا پوآنت» (Ali la Pointe)، جنایتکار سابقی که رهبر جبهه الجزایر برای آزادی ملی است، ملاقات می‌کند. نکته جالب توجه درباره اثر پونته کارو این است که تنها بازیگر حرفه‌ای فیلم او «ژان مارتین» (Jean Martin) در نقش سرهنگ متیو بود و بقیه بازیگران بیشتر از الجزایری‌های غیرحرفه‌ای تشکیل می‌شدند.

نظر شما درباره فهرست ۱۰ فیلم برتر جنگی جهان ما چیست؟ کدام یک از این شاهکار‌های زیبا را تماشا کرده و به دیگران توصیه می‌کنید؟ دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در این زمینه را با ما در میان بگذارید.

منبع: دینو

